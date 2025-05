La idea "anti ocupa terrazas" que ha empezado a probar Barcelona: ajustar el precio del café al tiempo que las usen

El precio que te cobra un bar por un café suele depender de cuestiones como dónde lo tomas, qué clase de grano es o con qué lo acompañas. En la Barceloneta, el corazón turístico de Barcelona, en esa ecuación ha empezado a colarse un factor extra: cuánto tardas en bebértelo. Si te sientas en la terraza del restaurante y apuras la taza en menos de media hora pagas un precio, si te relajas demasiado y pasas de los 30 minutos será otro y si ya directamente pierdes la noción del tiempo y acabas estando más de una hora con la taza delante te costará mucho más. Lo mismo ocurre con el té.

La medida ya ha generado debate.

Cuestión de café y minutos. En plena Plaça de la Barceloneta, a no mucha distancia del Museo de Historia de Cataluña, hay una pequeña cafetería que se ha vuelto viral en redes. Su nombre: Perfetto. El motivo: un pequeño cartel. El domingo @maria_lostia, una usuaria de X, subió un tuit con una foto en la se muestra el establecimiento, una tabla de precios plastificada y un mensaje: "En la Barceloneta si quieres un café tienes que tomártelo en menos de 30 minutos".

Si la publicación de María va camino ya de las 302.000 visualizaciones y ha dado pie a noticias en los medios catalanes y del resto del país no es sin embargo por lo que dice, sino por lo que muestra. La tabla en cuestión detalla básicamente lo que cuesta un café con leche, un capuccino, un cortado, un espresso o un té en función del tiempo que el cliente pase en la terraza. Más tiempo, mayor precio.

Escoges: 1,6, 2,5 o 4 euros. En la imagen se ve por ejemplo que un café con leche cuesta 1,6 euros. Ese es el precio de partida. Si el cliente se pasa con su consumición más de 30 minutos la tarifa se va ya a 2,5 euros y si sobrepasa la hora el precio vuelve a dar otro estirón hasta quedarse en cuatro. Algo similar pasa con el capuccino, los cortados, los espressos o el té. Por ejemplo, una taza de la bebida infusionada cuesta dos euros, pero la tarifa se eleva a tres pasada la primera media hora y a cuatro con la segunda.

Lo que grava esa subida de precios es supuestamente el tiempo que el cliente disfruta de la terraza de la cafetería. No es extraño que los negocios cobren un suplemento por servir bebidas o comidas fuera del local, pero mucho menos lo es que el precio varíe en función de los minutos que el cliente pase sentado en la terraza. Aunque para desesperación del hostelero esté más de una hora con una única bebida.

"Los negocios no son rentables". elDiario.es ha hablado con Massimo, el dueño del negocio, quien explica que decidió imprimir la famosa tabla tras presenciar una bronca entre clientes precisamente por la falta de espacio. "Fue una noche en que unos que estaban esperando una mesa se cansaron y se enfrentaron a los que estaban sentados, que llevaban horas alargando sin consumir", señala el hostelero. Para él la tabla es una "advertencia", "una forma de concienciar".

A pesar del nivel de detalle de las tarifas, Massimo asegura que la cafetería tampoco las aplica de manera estricta. "En realidad es una especie de broma. Y nada más cobramos esto si tenemos clientes esperando. A nadie le gusta ver cómo la gente ocupa una mesa en la que te quieres sentar tú si no están consumiendo nada", relata. "Broma" o no, el hostelero reconoce que los clientes que eternizan su paso por las terrazas con una sola bebida afecta directamente a la rentabilidad de los negocios. "No puedes estar muchas horas sin consumir. Si no, los negocios no son rentables".

Una medida no tan nueva. Lo de cobrar más o menos por un café en función del tiempo que se pase el cliente en una terraza no es habitual, pero hay otras fórmulas que sí tienen recorrido en el sector. Por ejemplo, los negocios que exigen una consumición mínima o las mesas de restaurante con tiempo limitado. Hoy es relativamente habitual que cuando se hace una reserva el camarero informe de que la mesa podrá usarse solo hasta cierta hora. En ocasiones porque la misma mesa está reservada para otro cliente en un segundo turno.

Otra práctica que tampoco es nueva son las terrazas cronometradas, en las que se limita la estancia de los clientes para evitar que estos ocupen sus plazas limitadas con una sola caña o Coca-Cola. En 2022 El Periódico se hacía eco de hecho de cómo algunos hosteleros de Barcelona estaban aplicando una especie de "tarificación horaria", con carteles en los que informaban del tiempo que podía estar cada cliente en función de lo que pidiera. Una refresco daba derecho a 30 minutos. Una comida a una hora y media.

El debate de fondo. Si bien a lo largo de los últimos días el foco mediático se ha puesto en Perfetto, la realidad es que su decisión entronca con otros debates de fondo que van mucho más allá de la pequeña cafetería. El primero es el intento de la restauración por rentabilizar sus negocios en un contexto complejo, marcado por la subida de los precios (mención especial para el café) y la crisis de viejos formatos, como las cañas o los menús del día, en crisis precisamente por lo difícil que resulta ajustar costes.

El otro debate clave, sobre todo si hablamos de Barcelona, es el de la turistificación. El flujo de turistas (incluidos los extranjeros) mueve millones de euros, pero también afecta directamente al día a día de los habitantes de los grandes destinos en aspectos tan básicos como la vivienda o el comercio, influyendo en su funcionamiento. Lo reconocía en parte hace poco Málaga en un informe en el que alertaba de que una presión excesiva del sector "puede causar la expulsión de negocios autóctonos, siendo reemplazados por tiendas de souvenirs y comercios orientados a turistas".

