Cuándo me pagan la devolución de la Renta 2025: cuánto suelen tardar en tu declaración de 2026 y qué pueden revisar si tardan

Vamos a decirte cuándo van a pagarte la devolución de la Renta 2025, que es la que hacemos en 2026 para ponernos al día del pasado año fiscal. Según el calendario de la Renta, el periodo para presentar la declaración termina a finales de junio, pero si ya la has hecho y te sale a devolver, lo normal es que Hacienda ya te haya pagado.

La declaración presencial ha comenzado en junio, o sea que es normal que todavía no se estén haciendo las devoluciones. Pero si has hecho la renta online o por teléfono en los meses pasados, quizá ya deberías haberla recibido. Por eso, vamos a intentar aclararte los tiempos.

Cuánto tarda Hacienda en pagar

Lo normal es que Hacienda tarde poco en pagarte una vez presentes una declaración de la Renta que te ha salido a devolver. De hecho, pueden ser una o dos semanas si todo va bien y no han detectado nada.

Sin embargo, hay veces que el pago puede alargarse debido a comprobaciones adicionales que tenga que hacer la agencia tributaria. En estos casos, Hacienda tiene un plazo de seis meses desde que terminan las declaraciones el 30 de junio. O sea que las devoluciones pueden alargarse hasta final de año.

Hay algunos factores que pueden acelerar el proceso. Por ejemplo, presentar la declaración cuanto antes, ya que suelen procesarse por orden. También confirmar el borrador sin cambios, aunque SIEMPRE debes revisarlo para evitar fallos. Y si adjuntas tus datos bancarios correctos con una cuenta a tu nombre también se evitan retrasos por verificación.

Por qué pueden tardar en devolverte el dinero

Si detectas que tu declaración te ha salido a devolver, pero han pasado varias semanas y Hacienda todavía no te ha hecho el ingreso, posiblemente se deba a que están revisando algunos puntos de la declaración o haciendo algunas comprobaciones de aspectos que no estén claros.

Para saber si el retraso se debe a esto, puedes consultar el estado de tu declaración desde la web o desde la app móvil. Si en el estado aparece que está en comprobación, esto significa que el retraso se debe efectivamente a que están revisando la información que has presentado de manera detenida, y que por eso se está retrasando la devolución.

Una cosa que debes saber es que cuando Hacienda se pone a mirar algo de forma detenida, es posible que te llegue un requerimiento de información. Esto será una carta postal que te llegará pidiendo que aportes facturas de gastos deducidos, certificados fiscales, información de movimientos de dinero, o lo que consideren necesario.

Estas son las principales razones por las que Hacienda puede estar revisando tus datos y llegar a enviarte un requerimiento:

Deducciones : Hay una gran cantidad de deducciones de la Renta por las que puedes ahorrar dinero en la declaración, desde reformar tu coche a comprar un coche o gastar dinero en gafas. Pero hay algunos que varían según la comunidad autónoma, y si te has deducido en la declaración algo que no corresponde o algo para lo que no has aportado la información necesaria, te requerirán facturas o más información para verificarlo.

: Hay una gran cantidad de deducciones de la Renta por las que puedes ahorrar dinero en la declaración, desde reformar tu coche a comprar un coche o gastar dinero en gafas. Pero hay algunos que varían según la comunidad autónoma, y si te has deducido en la declaración algo que no corresponde o algo para lo que no has aportado la información necesaria, te requerirán facturas o más información para verificarlo. Alquiler de la vivienda . Cuando alquilas una vivienda tienes un ingreso que no se factura como tal, por lo que al principio del alquiler es posible que se te solicite el contrato y los recibos de pago para que se te aplique la deducción de una manera correcta. Se comprobará que todo es tal y como indica en los papeles.

. Cuando alquilas una vivienda tienes un ingreso que no se factura como tal, por lo que al principio del alquiler es posible que se te solicite el contrato y los recibos de pago para que se te aplique la deducción de una manera correcta. Se comprobará que todo es tal y como indica en los papeles. Criptomonedas . La Agencia Tributaria comprueba cada vez más los movimientos que puedas hacer con criptomonedas, y es muy importante que las declares adecuadamente en la Renta para saber los beneficios que has podido tener con ellas y que se te aplique el porcentaje de IRPF correspondiente.

. La Agencia Tributaria comprueba cada vez más los movimientos que puedas hacer con criptomonedas, y es muy importante que las declares adecuadamente en la Renta para saber los beneficios que has podido tener con ellas y que se te aplique el porcentaje de IRPF correspondiente. Deudas con la administración: En algunas ocasiones, aunque la declaración sea correcta también puede retrasarse la devolución en el caso de que tengas alguna deuda con Hacienda, la Seguridad Social, tu ayuntamiento o incluso multas impagadas con la DGT. Si es así, estas se te descontarán de la deducción.

Si se da alguno de estos casos, los funcionarios de la Agencia Tributaria se tomarán un tiempo extra para comprobar tus datos, y te enviarán un requerimiento para pedirte información extra si lo ven necesario. Hacienda tiene hasta el 31 de diciembre de 2026 para realizar las devoluciones, o sea que puede que se lo tomen con calma.

En Xataka Basics | Guía de Renta 2025: calendario, pasos previos y cómo prepararte para la declaración de 2026