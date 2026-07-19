Europa tiene un problema con el tamaño de sus coches: el "carspreading" amenaza con devorar miles de aparcamientos

Los coches nuevos que se venden en Europa son cada año un poco más largos, más altos y más anchos. El fenómeno tiene ya nombre propio, "carspreading", y según un nuevo informe de las organizaciones ecologistas Transport & Environment (T&E) y Clean Cities, si esta tendencia no se frena, tendrá consecuencias directas tanto en la seguridad vial como en el aparcamiento disponible en nuestras ciudades. Te contamos los detalles.

Qué está pasando. El informe, publicado por T&E y Clean Cities, ha analizado la evolución del tamaño de los coches nuevos vendidos en Europa desde el año 2000 hasta hoy, y ha proyectado dos escenarios posibles hasta 2040: uno en el que el crecimiento sigue al ritmo actual, y otro de "redimensionamiento adecuado", en el que políticas específicas devuelven el tamaño medio de los vehículos a los niveles que tenían en 2015. La diferencia entre ambos escenarios es, según los autores, alarmante.

En detalle. Los datos muestran que la longitud media de un coche nuevo aumenta 1,2 centímetros cada año, mientras que su altura y su anchura crecen 0,5 centímetros anuales cada una. La altura del capó, que precisamente es un elemento clave que afecta directamente a peatones y ciclistas en caso de colisión, también sube al mismo ritmo.

Si nada cambia, el estudio calcula que la altura media de los capós en el conjunto del parque automovilístico europeo alcanzará los 86,2 centímetros en 2040. Todo ello a pesar de que, como el mismo informe recalca, las familias son cada vez más pequeñas y los coches transportan de media a menos personas que antes.

Por qué es importante. Tal y como destacan en el estudio, el tamaño de los coches tiene un impacto directo en las probabilidades de sobrevivir a un atropello. Cuanto más alto es el capó de un vehículo, mayor es el riesgo de que el impacto se produzca en el torso o la cabeza de la víctima en lugar de en las piernas. Según cifras que recoge el estudio, un aumento de 10 centímetros en la altura del capó eleva un 27% el riesgo de muerte para peatones, ciclistas y motoristas, y hasta un 81% en el caso de los niños.

De mantenerse la tendencia actual, el informe calcula que en 2040 podrían morir en las carreteras europeas un 40% más de niños peatones que en un escenario en el que los coches se contengan de tamaño.

La cifra clave. Comparando ambos escenarios, T&E y Clean Cities estiman que la diferencia en el número de muertes de usuarios vulnerables de la vía (peatones, ciclistas, motociclistas y personas con ciclomotor) podría llegar a las 400 muertes adicionales al año en 2040 en la Unión Europea y el Reino Unido.

Sumando los años intermedios, entre 2026 y 2040 esa diferencia acumulada ascendería a 2.500 adultos y 79 niños fallecidos de más, según recoge el informe.

Y el aparcamiento tampoco se libra. El otro gran efecto del "carspreading" es la pérdida de plazas de aparcamiento en la calle. El estudio prevé que las ciudades europeas pierdan entre el 8,5% y el 14% de su capacidad de aparcamiento en superficie para 2040 si el tamaño de los coches sigue creciendo sin control.

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Londres y Berlín podrían perder alrededor de 100.000 plazas cada una, mientras que Roma rondaría las 95.000. En el caso de Madrid, la pérdida podría alcanzar las 41.000 plazas, según los cálculos del informe.

Entre líneas. "Son muchos los fabricantes de automóviles que han seguido una estrategia que da prioridad a los vehículos más grandes y rentables frente a los modelos más pequeños", explica Isabell Büschel, directora de T&E en España, señalando que "nuestras carreteras están cada vez más dominadas por enormes todoterrenos que suponen un peligro físico para el resto de usuarios".

Desde Reino Unido, la directora de T&E en ese país, Anna Krajinska, lo resume como un "fallo de mercado". "El resultado es un doble perjuicio: los ayuntamientos se ven obligados a rediseñar las calles en torno a vehículos más grandes, sacrificando capacidad de aparcamiento, espacio público y seguridad," continuaba.

No todos ven el problema igual. Edmund King, presidente de la asociación británica de automovilistas AA, matizaba a la BBC que, según el diseño, algunos coches grandes pueden ser más seguros tanto para los ocupantes como para los peatones, por lo que considera "demasiado simplista asumir que los coches más grandes son siempre más peligrosos". Por su parte, Mike Hawes, responsable de la patronal británica de fabricantes SMMT, defendía que son los propios consumidores quienes, con sus preferencias de compra, terminan influyendo en el diseño de los vehículos.

Qué piden las organizaciones. T&E y Clean Cities reclaman a los reguladores europeos varias medidas para frenar esta tendencia:

Un límite de 85 centímetros de altura de capó y 192 centímetros de anchura para los coches nuevos, aplicable a las homologaciones a partir de 2033 y a todas las ventas desde 2036.

Reformas fiscales que penalicen la compra de vehículos de gran tamaño.

Una actualización de los protocolos de Euro NCAP para evaluar la visibilidad de los niños pequeños desde el asiento del conductor.

Cambios en las tarifas municipales de aparcamiento en función del tamaño y peso del vehículo.

En esta línea, Carmen Duce, coordinadora de la campaña Clean Cities en España, apunta a experiencias como la de París, que "ya está considerando tarifas diferenciadas para el aparcamiento", como el tipo de medidas que, a su juicio, "hay que tomar urgentemente para garantizar una redistribución más justa del espacio público".

Y ahora qué. El informe llega precisamente en un momento en el que la Unión Europea mantiene como objetivo su estrategia de "Visión Cero", con la que aspira a eliminar las muertes en carretera para 2050. La distancia entre ese objetivo y la tendencia actual de crecimiento del tamaño de los coches es, según T&E y Clean Cities, cada vez más evidente. El propio Lucien Mathieu, analista de T&E, lo plantea como una pregunta abierta que deberán responder reguladores y fabricantes en los próximos años: "¿Dónde paramos?".

Imagen de portada | Aditya Rathod

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