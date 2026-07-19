Motorola Razr 70 Plus, análisis: creíamos que los plegables eran para abrirlos. Su pantalla externa lo cambia todo

Los plegables de tipo concha no son un experimento, son una alternativa madura para quienes buscan un diseño de bolsillo sin renunciar a una buena pantalla. Motorola ha afianzado su familia 'flip' con una nueva generación que viene dividida en tres escalones: en concreto, he tenido la suerte de probar durante varias semanas el modelo intermedio: el Motorola Razr 70 Plus. Un plegable con un objetivo ambicioso: ofrecer una experiencia de gama alta por casi 1.200 euros (de salida) y competir con rivales de la talla del Galaxy Z Flip7.

Para lograrlo, hereda el mayor atractivo de su hermano 'Ultra': un panel exterior de 4 pulgadas, que adelanto me ha encantado, y que puede abrir cualquier app. En su interior, ajusta el precio apostando por un solvente Snapdragon 8s Gen 3 junto a 12 GB de RAM. Sobre el papel, parece quizá la opción más inteligente de la familia pero, ¿compensa el ahorro frente al modelo top? Lo he probado a fondo para comprobar en qué acierta y en qué se queda corto.

Ficha técnica del Motorola Razr 70 Plus

MOTOROLA RAZR 70 Plus dimensiones y peso Plegado: 88,09 × 73,99 × 15,32 mm Desplegado: 171,42 × 73,99 × 7,09 mm Peso: 189 gramos pantalla interna AMOLED LTPO de 6,9 pulgadas Resolución 1080 x 2620 Formato 22:9 Hasta 165 Hz Brillo pico de 3.000 nits Dolby Vision pantalla externa OLED de 4 pulgadas Hasta 165 Hz Brillo pico de 2.400 nits Gorilla Glass Victus procesador Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 memoria ram 12 GB LPDDR5X almacenamiento interno 256 GB 512 GB cámara trasera Principal de 50 MP, 1.6 um, f/1.8 Ultra gran angular de 50 MP, 1.28 um, 122°, f/2.0, Macro cámara delantera 32 MP, f/2.4, 1.28 um batería 4.500 mAh Carga rápida 45 W Carga inalámbrica 15 W Carga inversa 5 W sistema operativo Android 16 Hello UI conectividad 5G WiFi GPS USB tipo C NFC otros Lector de huellas lateral Moto AI Altavoces estéreo Dolby Atmos Resistencia IP48 precio Desde 1.049 euros

Diseño: un cuero vegano que convence, una bisagra sólida y un formato al límite

La experiencia con el Motorola Razr 70 Plus arranca desde que abres la caja. Nos recibe con esa fragancia a la que nos tiene acostumbrados la marca e incluye una funda que le queda como un guante.

El terminal transmite en mano unas muy buenas sensaciones. Con 189 gramos de peso —apenas un gramo menos que el Z Flip7— y un grosor muy bien conseguido, me ha resultado ligero y cómodo.

Gran parte del mérito lo tiene la trasera en cuero vegano tejido (en mi caso el color Mountain View), que abraza unos cantos de aluminio mate ligeramente curvados, y que son muy agradables al tacto. El acabado textil de la trasera mejora el agarre frente a otras con cristal y repele las huellas, aunque a cambio tiende a retener algo de grasilla de los dedos, dándole un aspecto brillante en las zonas de más roce.

Al abrirlo me he topado con el gran condicionante de los Razr: su formato 22:9. Es un teléfono extremadamente alargado, lo que me ha obligado muchas veces a estirar la mano o cambiar el agarre para alcanzar la parte superior de la pantalla.

Este aspecto afecta de manera colateral a los laterales: el botón de encendido, que integra el lector de huellas, cae de forma casi natural, pero reconozco que está ubicado un poco alto. El verdadero problema es que los botones de volumen están situados justo encima de este, quedando en una posición casi inalcanzable a una mano, y eso que mis dedos no son cortos. En el canto inferior, sin sorpresas: el puerto USB-C descansa como debería.

La pantalla interna de 6,9 pulgadas está rodeada por unos marcos que, si bien son más gruesos que los de un móvil no plegable, logran una simetría casi perfecta con una barbilla inferior y un marco superior algo generosos. El recorte para la cámara frontal no destaca y el plástico protector de la pantalla flexible está bien disimulado, sin bordes que raspen.

¿Y el pliegue? Motorola lo ha resuelto bastante bien: a la vista apenas se percibe como una leve sombra o un cambio en el reflejo. Eso sí: se sigue notando al hacer scroll, pero al final te olvidas. Lo que sí ha sido una sorpresa es el tratamiento oleofóbico de ambos paneles; las huellas terminan marcándose con los días (especialmente en la pantalla exterior por su acabado), pero resisten la suciedad mucho mejor de lo que esperaba.

Lo más crítico del formato, la bisagra, ofrece también buena sensación. No hay crujidos ni parece frágil. Sí ofrece un pelín de resistencia al desplegar el móvil, lo justo para obligarte a sujetarlo con ambas manos. Bien ejecutado también al cierre, pues queda completamente liso y no deja ningún hueco a la vista.

Aunque la trasera me encanta, quien se lleva el protagonismo cuando este Razr 70 Plus está cerrado es su pantalla de 4 pulgadas. En lo visual es genial, pero al perforar las dos cámaras traseras —que sobresalen un poco— se forma un pequeño nido de polvo (sobre todo entre ambas lentes) cuyo acceso para limpiarlo es algo complicado.

Además, usando apps a pantalla completa, el recorte de las cámaras molesta a la interfaz y por ende al táctil. Por suerte, Motorola lo ha solucionado (en parte) por software: manteniendo pulsada la barra de navegación, podemos reducir el tamaño de la app para que se dibuje justo por encima de las cámaras, aprovechando ese espacio muerto de abajo para mostrar las notificaciones.

Pantallas: calidad visual con el "truco" de los 165 Hz

La experiencia en lo relativo a lo visual del Razr 70 Plus se apoya en dos paneles AMOLED que rinden a un nivel sobresaliente. De fábrica, la calibración —respaldada por la certificación de Pantone— es acertada, pero reconozco que tiendo hacia opciones con más pegada. He llevado el perfil de color «Intenso», que hace brillar realmente a las AMOLED y resalta esos colores vivos y vibrantes que tanto me gustan.

Sobre el papel, Motorola presume de una espectacular tasa de refresco de 165 Hz en ambas pantallas. Sin embargo, la realidad esconde un pequeño asterisco: la interfaz del sistema operativo se mueve a 120 Hz, reservando el salto a los 165 Hz exclusivamente para los juegos compatibles.

¿Se nota esta limitación en el día a día? Francamente, el salto de 120 a 165 Hz es casi imperceptible para mi ojo (nada que ver con el paso de 60 a 120 Hz). Aun así, la fluidez del sistema es una delicia, resultando especialmente vistosa al usar la pantalla externa. Te esperas un panel peor que el interior y sorprende no encontrarlo.

En cuanto al brillo, hablamos de un pico de 3.000 nits en el panel de dentro y 2.400 nits en esa "pantallita". En la práctica, bajo el sol del sur de Andalucía, que se vea a la perfección es imposible. Es suficiente para leer un mensaje o encuadrar una foto, pero se disfruta mucho más cuando la luz ambiental no ciega.

Un detalle a comentar en plegables es la película protectora, que en otros plegables deprime los ángulos de visión y genera algunos destellos. Aquí Motorola ha cumplido: está bien integrada, no interfiere en absoluto, los ángulos de visión son amplios y no hay rastro de reflejos.

Por último, sí, puse a prueba la función «Water Touch»: he dejado caer algunas gotas de agua a propósito sobre el panel y la respuesta táctil se ha mantenido inalterable, sin rastro de toques fantasma.

Biometría

La costumbre tira mucho y confieso que me he desacostumbrado a los lectores de huellas fuera de la pantalla. En este plegable de Motorola, viene montado sobre el botón de encendido, y antes de juzgarlo digo que prefiero los que están bajo el panel.

Es cierto que su ubicación lateral es menos cómoda, pero el funcionamiento del sensor de este Motorola Razr 70 Plus despeja cualquier duda: es muy bueno. Durante estas semanas apenas me ha presentado lecturas fallidas., tampoco he usado el “truco” de registrar varias huellas.

Da igual si el dedo no apoya por completo en la superficie o si está húmedo; el sensor lo reconoce a la primera y muy rápido. Tanto que la pantalla de inicio se muestra casi sin darme tiempo a reaccionar tras pulsar el botón.

Como complemento, ahí está el desbloqueo facial vía cámaras. Y al tratarse de un dispositivo plegable, cobra especial sentido la posibilidad de usarlo tanto con la cámara interior cuando está desplegado, como con la principal trasera al usar la pantalla exterior. No he notado ninguna diferencia de velocidad entre una y otra, siendo ambas muy ágiles de día.

Eso sí, al ser un reconocimiento facial 2D basado en las cámaras, arrastra las limitaciones de siempre: cuando escasea la luz, sufre y toca volver a la huella.

Audio

Meter unos altavoces competentes en un chasis que apenas supera los 7 milímetros de grosor cuando está desplegado es un desafío. Pese a ello, Motorola ha conseguido dotar a este Razr 70 Plus de una pegada bastante digna.

El sonido ofrece unos graves aceptables y una claridad más que suficiente para escuchar un podcast o ver vídeos tranquilamente en casa. No es el móvil más ruidoso del mercado si te encuentras en un entorno con mucho bullicio, pero para el uso diario cumple con creces.

La sorpresa me la he llevado con el equilibrio de los canales. A diferencia de otros donde el altavoz de abajo eclipsa por completo al del auricular, aquí el altavoz superior rinde soobremanera. No me atrevería a decir que haya una simetría perfecta, pero cuando el teléfono está apoyado sobre una superficie lisa, el estéreo se conjunta en equilibrio.

Eso sí, este audio tiene dos pequeños "peros". El primero aparece al buscarle las cosquillas: por encima del 70-75% en la barra de volumen, el sonido empieza a distorsionar, se vuelve un pelín enlatado e incluso se nota la vibración acústica recorriendo el cuerpo del teléfono. No es algo súper molesto y el usuario casual rara vez lo notará, pero está ahí.

El segundo detalle tiene que ver con la ergonomía al poner el móvil en horizontal (para jugar o ver una serie, por ejemplo): al estar el altavoz de arriba alojado en un bisel mínimo y orientado hacia la pantalla, es fácil tapar su rejilla con la mano y ahogar el sonido.

Pensaba que el audio sería otro apartado con concesiones. No ha sido así del todo

En el apartado de software va a lo conocido, con una certificación Dolby Atmos de serie. Como he hecho con otros Moto, lo he dejado en modo automático y la realidad es que su activación sí se nota, aportando algo más de riqueza a la mezcla. Además, permite ecualizar en detalle si eres de los que disfruta afinando cada frecuencia.

Para cerrar este apartado: ante la ausencia de conector jack a la que ya estamos acostumbrados, el sonido con auriculares recae sobre el Bluetooth 5.4. En el día a día con mis auriculares de cabecera (códec AAC), no puedo decir nada malo de la experiencia. Todo se ha mantenido estable y la calidad de audio no admite reproches.

Rendimiento: un "casi" gama alta

Hay un elefante en la habitación del que es imposible no hablar cuando repasamos la hoja de especificaciones de este Motorola Razr 70 Plus: su procesador. En un terminal que supera la barrera de los mil euros, encontrarnos con un Snapdragon 8s Gen 3 (un chip excelente, pero concebido como un escalón inferior respecto al top de su generación) es una decisión comprometida. Sin embargo, prestando atención el contexto de la industria con esa crisis de componentes que empieza a lastrar costes, no me parece una mala elección.

En el día a día usando apps de redes, streaming y navegación web, el rendimiento es buenísimo. He probado móviles con chips más modernos y eficientes en la gama media, y al final acaban pecando de ser más lentos. ¿Se nota una falta de “electricidad” al compararlo con bestias que llevan el Snapdragon 8 Elite o el 8 Elite Gen 5? Un poco, pero no es tan perceptible.

En resumen: no he echado en falta tener el SoC más potente del mercado. La fluidez al abrir y cerrar aplicaciones se mantiene consistente. Además, el terminal viene respaldado por 12 GB de memoria RAM LPDDR5X, que hacen un trabajo decente.

No es el smartphone que más apps deja aletargadas en la recámara durante horas, pero para ir saltando entre las cuatro o cinco apps, aguanta el tipo sin forzar recargas que lleguen a molestar.

Donde sí he notado que el teléfono se resiente un poco es cuando el porcentaje de batería cae y entra en juego el ahorro de energía. En esos momentos, el sistema pierde esa soltura y es fácil percibir caídas en la tasa de refresco de la pantalla al usar apps algo más exigentes como Google Maps o YouTube. Fuera de ese momento concreto, la experiencia es intachable.

Ahora bien, en el terreno de los juegos, debo decir: no nos engañemos, este no es un móvil gaming. El formato plegable obliga a condensar toda la placa y el chip en la mitad superior del dispositivo, lo que complica la disipación del calor.

Al exigirle potencia gráfica sostenida con títulos como Genshin Impact, el throttling hace acto de presencia tras jugar un buen rato. El calor se concentra de forma evidente en el módulo de cámaras y la pantalla exterior. Pero en mi caso, al llevarlo con funda, no me ha supuesto una molestia en las manos, tampoco negaré que la subida de temperatura está ahí.

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No arruina una partida rápida, pero si quieres pasar horas pegado a la pantalla, este formato no es para ti. Como nota positiva, durante los ciclos de carga el teléfono apenas se calienta, manteniéndose en una temperatura comedida.

Para poner en perspectiva mis sensaciones con datos objetivos, he sometido al Razr 70 Plus a nuestra batería habitual de pruebas sintéticas.

A continuación, los resultados frente a sus competidores directos:

Motorola razr 70 plus Samsung Galaxy Z Flip7 samsung galaxy z flip7 fe samsung galaxy z fold7 Motorola Razr 60 Ultra Motorola Razr Fold PROCESADOR Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 Exynos 2500 Exynos 2400 Qualcomm Snapdragon 8 Elite Qualcomm Snapdragon 8 Elite Snapdragon 8 Gen 5 RAM 12 GB 12 GB 8 GB 16 GB 16 GB 16 GB GEEKBENCH 6 (SINGLE/MULTI) 1.866 / 4.213 1.775 / 6.820 1.141 / 6.268 2.527 / 8.582 2.851 / 8.662 2.617 / 8.568 3D MARK Wild Life Unlimited 3.290 14.258 14.001 20.138 22.579 21.719 3D MARK Wild Life Stress Unlimited 3.304 / 3.290 13.692 / 6.532 14.413 / 4.512 21.197 / 8.840 23.367 / 14.921 21.255 / 14.331 PCMARK WORK 18.409 15.516 - 17.507 20.596 -

Autonomía y carga: el peaje del formato se compensa en el enchufe

Encajar una batería decente en un cuerpo que apenas supera los 7 milímetros abierto sigue siendo un dolores de cabeza en la ingeniería de los plegables. Motorola ha logrado integrar una pila de 4.500 mAh, una cifra que suena muy bien y que supone un salto respecto a la anterior generación. Sobra decir: si venimos de una batería de silicio-carbono el contraste es notable.

Ahora bien, su autonomía es suficiente para completar la jornada. En mis pruebas, he sacado una media de entre cinco y seis horas de pantalla activa por ciclo. Si eres de perfil bajo (rondando las dos o tres horas de pantalla), puedes rascar algo más de un día.

Pero sí, esa tranquilidad desaparece cuando se le pide un poco más: en días con mucho uso de GPS en exteriores o de cámara, el teléfono sufre bastante para llegar a la noche encendido.Y tampoco esperes milagros al usar el panel externo.

Estamos ante una batería algo limitada por el espacio, pero para nada proporciona una mala autonomía

Aunque transmite la sensación (quizás sea efecto placebo) de consumir menos energía que al usar el interior, no hay que olvidar que estamos ante una pantalla completa de 4 pulgadas con 120 Hz, no un simple reloj Always On. En definitiva, cumple, pero poco a poco debe ir superando esta cifra, y estoy casi seguro de que lo hará.

Donde saca pecho es en su paso por boxes: en carga rápida llega hasta los 45 W, superando con creces la conservadora alternativa que ofrece Samsung en su Galaxy Z Flip 7. En el enchufe, ha tardado apenas 55 minutos en pasar de 0 a 100%. Lo mejor es que un chute rápido de 10 o 15 minutos antes de salir de casa da autonomía —y seguridad— de sobra para echar unas horas fuera.

Toca hablar de otra norma: el cargador no viene incluido en la caja. Ya es una batalla perdida y casi nos hemos acostumbrado. La buena noticia es que, al usar el estándar Power Delivery, he podido utilizar el cargador de mi portátil para obtener esos tiempos de carga rápida.

Por otro lado, cuenta con carga inalámbrica de 15 W. No es especialmente rápida, pero es un añadido casi obligatorio en este rango de precios. El único "pero" es la ausencia de Qi2, una lástima para quienes usamos accesorios como soportes para coche o baterías tipo MagSafe.

One more thing: al cargar el móvil plegado, el calor se concentra en un área más pequeña y el calor se hace notar. No es alarmante ni afecta al rendimiento, pero hay que tener cuidado de no dejarlo cargando tapado sobre el sofá u otras superficies que retengan la temperatura.

5 minutos de carga : 16 % de batería.

: 16 % de batería. 10 minutos de carga : 31 % de batería.

: 31 % de batería. 15 minutos de carga : 44 % de batería.

: 44 % de batería. 20 minutos de carga : 56 % de batería.

: 56 % de batería. 25 minutos de carga : 64 % de batería.

: 64 % de batería. 30 minutos de carga : 78 % de batería.

: 78 % de batería. Total: 55 minutos aproximadamente.

Software e IA: luces, sombras y promesas rotas

La firma sigue fiel a su filosofía de contención con Hello UI corriendo sobre Android 16. Suelo llevar un Pixel, así que volver a esta capa es aterrizar en terreno cómodo. Eso sí, en lo visual pide una pequeña revisión; si la comparo con la cohesión que Google ha logrado en sus dos últimas versiones, el entorno de Motorola se siente un poco desordenado.

Además, pese a ser una capa muy ligera, sigo sin notarla tan pulida como la ROM de Google: me he encontrado con pequeños tirones y algunas animaciones que se atascan aleatoriamente, sin importar qué esté haciendo. El resto del tiempo sí es rápido como decía, así que apunta a optimización de software y no de falta de hardware.

Donde Motorola sigue siendo imbatible es en sus añadidos. Los míticos gestos de la marca cobran aún más sentido en un formato plegable, ya que la menor superficie de agarre hace que ejecutarlos cerrado sea comodísimo. En mi caso, el doble giro de muñeca para abrir la cámara o la doble pulsación del botón de encendido para invocar Google Wallet se han convertido en automatismos casi imprescindibles, los echaré de menos.

Y lo mejor: no estamos ante una fiesta del bloatware, y sí, este Razr 70 Plus aterriza con apps preinstaladas de terceros como la propia Perplexity, Amazon Music o Adobe Scan. Las puedo aceptar y se pueden desinstalar, pero en un dispositivo de este precio la experiencia de sacarlo de la caja debería ser limpia, dejando solo lo estrictamente necesario. Comprendería luego una sugerencia para esas apps que consideran como parte de dicha experiencia.

Listado de apps nada maś encender el Razr 70 Plus

Toca hablar de las actualizaciones: la compañía garantiza tres años de actualizaciones de Android y cinco años de parches de seguridad. Mientras que el lustro de seguridad es apto, quedarse en solo tres versiones de Android me parece un pelín escaso. Al final, gastando algo más de mil euros se echa en falta una fecha de caducidad —de soporte, vale— más tardía.

Tal y como mandan los cánones en pleno 2026, Motorola hace bastante énfasis en la inteligencia artificial con su hub Moto AI y la convivencia directa con Gemini. De hecho, el terminal trae preinstaladas herramientas de IA como Perplexity.

¿Aporta esto algo distintivo? Debo ser sincero: ha sido menos revolucionaria de lo que pinta el marketing. El asistente de Moto AI sí está siempre operativo gracias a que se apoya en la nube de Perplexity, resolviendo consultas de forma decente, aunque la voz de la IA me ha resultado poco natural.

El inconveniente ha llegado al intentar poner a prueba el músculo del teléfono con los modelos locales de IA: el apartado de ajustes de Moto AI destinado a gestionar y descargar estos modelos está roto: nivel no funciona... Desconozco si será algo particular en la unidad que he recibido pero, sin duda, hubiese sido una característica importante a revisar.

Capturas de la pantalla exterior del Razr 70 Plus y las apps añadidas

Por otro lado, la función «Pay Attention» (diseñada para transcribir notas de voz en directo) hace su trabajo, pero en mi caso, la precisión no es su fuerte: en mis grabaciones en solitario llegó a confundirse transcribiendo como si fuéramos dos interlocutores distintos. En definitiva, son herramientas a las que les falta una integración más orgánica y certera; al final del día, he tardado menos acudiendo a Google Keep o a la app de grabadora de voz.

Cámaras: la versatilidad del formato choca con la falta de un teleobjetivo

Si repasamos el histórico reciente de Motorola, vemos que con el Razr 60 Ultra la marca ya decidió prescindir del teleobjetivo, y en este Razr 70 plus la historia se repite. Vale, en un momento complicado para la industria, apostar por un principal y ultra gran angular puede tener cierta lógica.

Pero precisamente mi lógica me dice que, en un teléfono que cuesta cuatro cifras, debo esperar al menos un buen teleobjetivo. Por lo que lo considero un sacrificio demasiado grande.

Sea como fuere, así queda el reparto de sensores en este plegable:

Cámara principal de 50 megapíxeles (Samsung ISOCELL GN8) con un tamaño de 1/1.95”, apertura f/1.7, enfoque PDAF multidireccional y estabilización óptica (OIS).

(Samsung ISOCELL GN8) con un tamaño de 1/1.95”, apertura f/1.7, enfoque PDAF multidireccional y estabilización óptica (OIS). Ultra gran angular de 50 megapíxeles (Samsung ISOCELL JNS) con un tamaño de 1/2.76”, apertura f/2.0, campo de visión equivalente a 12 mm y enfoque automático (PDAF) para función macro.

(Samsung ISOCELL JNS) con un tamaño de 1/2.76”, apertura f/2.0, campo de visión equivalente a 12 mm y enfoque automático (PDAF) para función macro. Cámara frontal (interna) de 32 megapíxeles (Omnivision OV32B) con tamaño de 1/3" y apertura f/2.4.

Antes de juzgar los resultados, toca hablar de la herramienta. La app de cámara de Motorola resultará familiar a cualquier usuario (navegación por pestañas personalizables), pero incluye detalles muy de agradecer. Destaca en la parte superior el botón para alternar el perfil de color entre «Natural» o «Intenso», instruyendo a la IA sobre cómo debe tratar la toma final. En mi caso, he preferido dejarlo siempre en Natural para evitar una saturación excesiva.

La experiencia al disparar, sin nada malo que decir: no hay shutter lag, lo que demuestra que el hardware hace bien su trabajo. Además, incluye decisiones de diseño inteligentes, como mostrar los aumentos del modo retrato en milímetros de distancia focal, o un curioso modo «Foto en grupo» que procesa y mezcla varias ráfagas para asegurar que nadie salga con los ojos cerrados. Para los más entusiastas, el modo «Pro» permite disparar en RAW y controlar manualmente el balance de blancos, ISO, enfoque, obturación y exposición.

Fotografía con la cámara principal: luces, sombras y recortes

De día, el sensor principal de 50 megapíxeles arroja resultados correctos. Hay buena nitidez, aunque no estamos ante una cámara que extraiga mucho detalle. Curiosamente, a pesar de usar el perfil de color «Natural», el procesado de Motorola sigue tendiendo a la saturación: los verdes de las hojas son muy intensos, los cielos muestran un azul precioso y también, en los retratos, los labios suelen adquirir un tono rojizo.

Es una cámara "disfrutona", fantástica para subir fotos directas a redes, pero no la más fiel a la realidad. El HDR cumple su función, aunque a las zonas de sombra les cuesta un poco más y el procesado no termina de exponerlas a la perfección.

Sin teleobjetivo dedicado, toca fiarlo todo al zoom digital. Al pulsar el 2x de la interfaz, el móvil hace un recorte sobre el centro del sensor que nos permite acercarnos a la escena salvando la papeleta de día, aunque ya se evidencia una ligera pérdida de detalle.

¿Cumple? Sí. Ahora bien, desaconsejo pasar del 3x: a partir de ahí la imagen se empieza a emborronar, el procesado intenta compensarlo generando un efecto acuarela con trazos a veces exagerados.

Cuando cae la luz, la cámara principal se defiende bastante bien. Tiende a sobreexponer ligeramente las luces más intensas (como farolas o letreros), pero el resto de la escena mantiene un buen nivel de nitidez y un ruido muy contenido.

Y algo que me gusta: Motorola no comete el error de lavar las texturas de forma artificial, siempre que haya algo de luz artificial apoyando la toma; eso sí, cuando nos vamos a una oscuridad más profunda, se le empiezan a ver las costuras.

Ultra gran angular y macros

El salto al sensor ultra gran angular (equivalente a un 12 mm) no está mal, en nitidez y la apertura de la lente no quedas tan atrás respecto a la principal.

Ahora bien, muestra una de las deudas de Motorola: la falta de consistencia. Al poner una foto hecha por la protagonista y otra por esta, la colorimetría, la exposición y el tratamiento del contraste distan bastante.

Como venía comentando, a nivel de detalle rinde durante el día, pero la amplitud de su lente (equivalente a un 11,5 mm) provoca una deformación evidente en las esquinas de las fotos. Por la noche, esa brecha respecto al sensor principal se dispara y sufre más. Eso sí, resuelve decentemente cada apartado, incluyendo un tratamiento muy bueno del detalle, sin aparente sharpening.

Gracias a su autoenfoque, esta cámara actúa también como macro: no está nada mal que permita acercarnos a unos tres centímetros del foco. El enfoque es rápido y sacar texturas a alta resolución aporta mucha información a la imagen, pero, siendo honesto, es una función correcta que no tomaría como un punto relevante para la compra.

El factor plegable: selfie y vídeo “noventero”

Si hay un aspecto donde este móvil brilla por su formato, es al darle la vuelta. Tener este móvil cerrado y usar su panel externo de cuatro pulgadas como visor para tirar selfies con las cámaras traseras es un puntazo. No solo porque se puede dejar en cualquier lugar o el agarre sea muy ergonómico, sino porque aprovecha la calidad y de paso ganará en luminosidad (f/1.7 y f/2.0).

¿Para qué queremos una cámara frontal en este teléfono? Para selfis no, desde luego

Esto convierte a la cámara interior de 32 MP (apertura f/2.4) en un elemento prácticamente testimonial, quedando relegada a videollamadas puntuales con el Razr 70 Plus desplegado.

En el vídeo, este Motorola graba a buen nivel, sin que rivalice con las mejores cámaras del mercado. La estabilización hace su trabajo, la colorimetría se mantiene viva y el enfoque no tiene saltos al moverme por la escena.

Lo curioso —e ingenioso— es la experiencia de plegarlo 90 grados para activar un modo de cámara de vídeo clásica. Más allá de lo nostálgico que tiene la idea, sujetarlo de esta forma resulta ser muy cómodo, ayuda a mantenerlo estable. No sé si podré volver a grabar vídeo sujetando un móvil a lo ancho con las dos manos.

Motorola Razr 70 Plus, la opinión y nota de Xataka

El Motorola Razr 70 Plus es el punto medio del trío de modelos que invita a una pregunta: ¿es el más equilibrado, y por tanto recomendable? Cuesta responderla. Por un lado, la marca ha acertado al “democratizar” esa pantalla exterior grande y al cuidar su acabado de cuero vegano que derrocha personalidad: se agradece alejarse del metal y cristal.

Es un teléfono atractivo, comodísimo en el bolsillo y con una experiencia tanto divertida como ergonómica, potenciada por un software limpio y por la versatilidad que ofrece su formato tipo concha a la hora de crear hacer fotos o grabar vídeos.

Diría que su problema viene cuando dejamos a un lado la estética y analizamos en frío lo que ofrece vs lo que cuesta. Conlleva un enorme desembolso y tiene puntos cuestionables: monta un chip con dos años de vida, su autonomía se diluye con rapidez al exigir un poco y la ausencia de un teleobjetivo óptico duele. El formato sigue excusando a estos plegables pero sí, hay que hacer unas cuantas concesiones para disfrutarlo.

Todo se reduce a una cuestión de prioridades. Si buscas un móvil diferente, compacto y valoras la comodidad de una pantalla externa excelente, este modelo cumplirá con tus expectativas. Ahora bien, si en tu rutina pesan más tener una autonomía que no ate, la longevidad del sistema a largo plazo y la máxima exigencia en foto o vídeo, un gama alta convencional siguen siendo una apuesta menos arriesgada.

8,2 Diseño 9,0 Pantalla 8,5 Rendimiento 8,0 Cámara 7,5 Software 8,5 Batería 7,5 A favor La pantalla exterior de 4 pulgadas es una absoluta delicia tanto visual como funcional

El acabado en cuero vegano proporciona una sensación premium al tacto, un agarre muy bueno y repele las huellas

La carga rápida de 45 W ofrece una excelente velocidad... para esta batería En contra La ausencia de un teleobjetivo penaliza la versatilidad de un conjunto fotográfico

La política de soporte se podía estirar un poco más dado el precio del teléfono

La autonomía se queda muy ajustada para jornadas intensivas

Imágenes | Xataka

En Xataka | Poco a poco, Motorola se está haciendo un hueco relevante dentro del mercado de teléfonos móviles en España

El terminal ha sido cedido para la prueba por parte de Motorola. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas y cómo hacemos estas reviews.