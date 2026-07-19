Los países con más multimillonarios del mundo, reunidos en un gráfico con un sorprendente ganador

Adivina, adivinanza: ¿dónde viven hoy la mayoría de multimillonarios del mundo? Responde lo primero que se te pase por la cabeza y sin hacer trampa. Probablemente la mayoría diríamos que Estados Unidos y la realidad es que esto era cierto hasta hace muy poco tiempo, pero el mapa de la riqueza ha cambiado: China acaba de arrebatarle el trono y ya tiene 1.110 multimillonarios chinos frente a 1.100 estadounidenses, según la última lista de Hurun Global.

Lo más llamativo no es tanto este sorpasso, sino la velocidad a la que ha sucedido: hace una década, tres de esos cuatro multimillonarios chinos ni siquiera estaban en la lista, lo que da una idea del panorama industrial, tecnológico y empresarial del gigante asiático. Desde luego, lo de "el país de las oportunidades" parece haberse cambiado de código postal.

La Hurun Global Rich List 2026 es un ranking anual elaborado en China que lleva 15 años midiendo la fortuna de los multimillonarios del mundo. No es tan popular como la Forbes, pero constituye también una de las grandes referencias para cuantificar multimillonarios. Ambas estiman patrimonios netos en dólares a partir de participaciones en empresas en bolsa, inmuebles y otros activos, pero cada una tiene sus metodologías, así que puede haber divergencias entre ambas.

La lista es poco intuitiva de visualizar, así que Visual Capitalist a través de su plataforma de datos Voronoi ha elaborado este gráfico que refleja cuántos multimillonarios (en dólares) vive en cada país del mundo en 2026. Ya hemos descubierto el oro y la plata, pero hay otro dato curioso más: China y Estados Unidos solitos concentran más de la mitad de la población multimillonaria global. Para sorpresa de pocos, la riqueza está concentrada.

Más allá de la curiosidad estadística, hay dos motivos por lo que es interesante conocer dónde se concentran los ricos: de acuerdo con Oxfam, los multimillonarios tienen 4.000 veces más probabilidades de llegar a un cargo político que una persona cualquiera. En pocas palabras: la riqueza se concentra y también tiende a concentrar poder. Por otro lado, la riqueza multimillonaria mundial creció más de un 16% en 2025, tres veces más que la media de los últimos cinco años, según Oxfam. Los ricos son cada vez más ricos.

Los países con más multimillonarios del mundo

Después de China y Estados Unidos está a cierta distancia pero escapada respecto al resto del pelotón europeo India, con 308 personas. Y ya aparece el viejo continente, con Alemania (171), Reino Unido (150), Suiza (114), Rusia (105), entre otros. De acuerdo con Hurun, China sumó 287 multimillonarios respecto al año anterior, frente a los 130 de Estados Unidos y los 24 de India, lo que explica que la lista haya cambiado tanto. España aparece en el puesto 20 con 34 multimillonarios, por detrás de países de tamaño económico comparable o menor como Suecia o Turquía y a una distancia abismal de Suiza, que tiene 114 y un truco para lograrlo pese a su reducido tamaño que comparte con Mónaco: una fiscalidad favorable.

Dónde viven los multimillonarios en 2026. Visual Capitalist

¿De dónde salen estos nuevos multimillonarios? Aunque ya sabemos que la mayoría de ricos nacen y no se hacen y la lista Hurun así lo constata, con 144 fortunas de cuarta generación, este repunte de nuevos ricos tiene orígenes concretos como el mercado o la tecnología. Pero la tecnología es un sector muy amplio y el fenómeno que la concentra es un boom que llevamos tiempo encontrándonos hasta en la sopa: la inteligencia artificial. Así, hay 114 multimillonarios que deben su fortuna a empresas de IA, de los cuales 46 son recién aterrizados a la lista.

Además, hay países y países: pese a representar el 79% de la población mundial, los países del Sur solo poseen el 31% de la riqueza global. En la riqueza también hay migración, pero bastante concentrada en un país: Estados Unidos. De ese 14% de migrantes "luxury" hay casos célebres como los del sudafricano Elon Musk o del taiwanés Jensen Huang.

Es importante recordar que un ranking de número de multimillonarios no es lo mismo que lo rico que es un estado o el bienestar medio de la población. Por otro lado, lo del país de residencia a veces puede ser un tanto ambiguo: algunos multimillonarios tienen doble residencia fiscal o patrimonios distribuidos internacionalmente y tanto el criterio de asignación geográfica como la estimación de su patrimonio puede diferir de Hurun frente a otras fuentes.





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