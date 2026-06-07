Dónde crecen más los ultrarricos: el gráfico que prueba que Europa juega a otra cosa

Hoy los ricos son más ricos que nunca y hay más que nunca en la historia de la humanidad. Sin embargo, su distribución a lo largo y ancho del planeta es muy diferente a cómo lo hacían hace una década porque simple y llanamente, hay países donde los ultrarricos crecen más.

Solo en este último lustro "aparecieron" 162.191 nuevos ultrarricos, es decir, 89 personas cruzando el umbral económico de los 30 millones de dólares al día (la barrera de los individuos de alto patrimonio neto, o abreviadamente, HNWI). Entender dónde se concentra el dinero es el primer paso para anticipar inversiones, influencias y tensiones geopolíticas.

El club de los muy ricos. El gráfico que ves bajo estas líneas ha sido elaborado por Visual Capitalist y ordena los estados del mundo de acuerdo con dos parámetros: cuántos nuevos ultrarricos ganan y a qué velocidad crece ese club de gente muy rica. Combinar ambas cosas tiene sentido: una cifra alta puede no serlo tanto en un país con una base amplia como Estados Unidos y un porcentaje de aumento alto implica que algo nuevo está enriqueciendo a gente en ese lugar.

Los datos proceden de la consultora inmobiliaria y gestora de patrimonio Knight Frank a través de su informe "The Wealth Report 2026", que emplea su propio modelo de crecimiento de la economía incluyendo variables como el crecimiento del PIB, inflación, tipos de interés o el comportamiento de los mercados financieros.

Dónde hay cada vez más ricos. Visual Capitalist

Por qué es importante. En una frase: porque dinero llama a dinero. Donde viven los ultrarricos llegan también capitales: compradores de fincas de lujo, inversores en startups, fondos de inversión, demanda de servicios de alto nivel... Por otro lado, estas personas que concentran la riqueza son también objeto de regulaciones a fin de reducir desigualdades económicas y fiscales en una especie de tira y afloja de atracción y retención de capital frente a desequilibrios económicos en economías del bienestar.

Estados Unidos es una fábrica de ricos: alberga casi el 40% de todos los ricos del mundo con más de 10 millones de dólares, casi el doble que China (el segundo). En el segmento de los 100 millones o más, supera también el 40% del total mundial. La explicación de este acumulo de riquezas está en una mezcla de una bolsa de valores muy desarrollada, baja presión fiscal sobre el capital, un ecosistema emprendedor maduro y sólido y un sistema legal que protege firmemente la propiedad privada. Entre 2021 y 2026, EEUU ha sumado casi 67.000 nuevos ultrarricos, el triple que China. Es el mayor fabricante de grandes fortunas del planeta de forma destacada frente al segundo.

Ese fenómeno económico llamado India. La India es el caso más interesante de toda la lista porque aúna velocidad y escala. En este último lustro su población de ultrarricos creció un 63,4% gracias al emprendimiento tecnológico, la digitalización de la economía y el desarrollo de sus mercados de capitales. No es riqueza heredada ni extractiva: es riqueza creada por emprendedores y empresas.

Así, el gigante asiático ya se ha hecho con el bronce tras Estados Unidos y China y está imponiendo un ritmo feroz: India ya tiene 207 billonarios y para 2031 la proyección apunta a 313, un 51% más. Es, en pocas palabras, el único país que aparece simultáneamente en los primeros puestos tanto en crecimiento porcentual como en volumen absoluto de nuevas grandes fortunas, convirtiéndose así en la economía con mayor potencial de creación de riqueza privada de las próximas dos décadas.

Europa está a otro rollo. Europa crece piano piano y no exento de tensiones internas. Alemania, Suiza y Francia ocupan el tercer, quinto y séptimo puesto respectivamente en cuanto a aumento de personas ultrarricas, pero si vamos a la velocidad de crecimiento, casi desaparecen del ranking en favor de inesperadas como Rumanía o Grecia. El problema no son tanto las cifras sino la presión fiscal, y una regulación más estricta donde la propiedad privada choca de frente con el estado del bienestar. No obstante, dentro del propio continente hay políticas tremendamente desiguales, desde el paraíso fiscal suizo a Francia y su plan para gravar a los más ricos.

Los tapados: Polonia, Qatar, Indonesia y Vietnam. Hace apenas una década estos países no aparecían en ninguna quiniela de riqueza privada, pero ahí está Polonia como líder destacado en crecimiento porcentual de personas ultrarricas entre 2021 y 2026 con un 109,2%, lo que ha supuesto pasar de 1.442 a 3.017 individuos. Le sigue Qatar con un aumento del 106,9% y después Turquía, con un 93,6%. Es, en cualquier caso, el doble o el trimple que la media. Eso sí, hay un matiz esencial: parten de bases muy reducidas, de ahí que en términos absolutos siguen siendo grupos pequeños comparatos con Alemania o Francia.

En los próximos cinco años el ranking se completa con otros países emergentes: Indonesia lidera las proyecciones con un crecimiento esperado del 82%, seguida por Arabia Saudí y Polonia con un 63% cada una. Justo detrás, Vietnam con un 59%. ¿Qué tienen en común todos ellos? Mejorar el escenario para el capital privado: más seguridad jurídica, industrialización acelerado y en el caso de los países de Oriente Medio, una fiscalidad casi nula acompañada por programas de residencia para grandes patrimonios.





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