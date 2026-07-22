Parece una narcolancha, es un extraño barco solar: el yate interceptado en Almería tras 6.000 kilómetros sin gastar combustible

Los bañistas que trataban de sofocar las altas temperaturas de las últimas olas de calor nadando en los alrededores del Cabo de Gata el domingo pasado, contemplaron atónitos el paso de una embarcación muy poco habitual.

Navegaba cerca de la orilla, con un casco más bajo de lo habitual y un motor extremadamente silencioso. No tenía mástil ni puente de mando visible. Algunos pensaron que era una narcolancha. Otros, directamente, en un submarino.

No era nada de eso. Según recogía Híbridos y Eléctricos, lo que cruzaba Las Salinas era el Helios 11. Cuando una patrullera de la Guardia Civil, igualmente extrañada por el aspecto de la embarcación, se acercó a inspeccionar de cerca aquella embarcación en la playa El Zapillo, solo encontró paneles solares y baterías.

El sueño de un finlandés que quería navegar barato

La persona que la Guardia Civil encontró a bordo del barco es Lukas Sjöman, aventurero finlandés, diseñador y constructor del yate más sostenible que verán las costas andaluzas este verano.

Lo construyó él solo, sin astillero, en un cobertizo de su casa y su precio no ha superado al de un coche modesto. Tal y como el propio Sjöman cuenta en los vídeos de su canal de Youtube, tardó unos 200 días en tener listo el casco, hecho con una estructura de contrachapado marino y fibra de vidrio.

El resultado es un yate de 11 metros de eslora y 2,4 de manga, con un peso cercano a 1,5 toneladas. En su interior queda espacio para algunas comodidades entre las que se incluyen una cocina eléctrica, una nevera ligera y un baño con cisterna, lo justo para vivir a bordo, pero sin los lujos que acostumbran a equipar los yates de los millonarios.

Sin embargo, la obsesión de Sjöman no es navegar por los puertos más exclusivos del Mediterraneo emulando al Koru de Jeff Bezos o a los superyates de los jeques árabes. Su objetivo era crear un barco lo más sostenible posible. Para lograrlo solo ha tenido que hacer una cosa: mirar al cielo.

Todo el techo del Helios 11 está cubierto de paneles solares, y tal y como cuenta en su canal, alcanza una potencia cercana a los 6 kW y ya tiene prevista una ampliación a 40 kW. El sistema funciona a 48 voltios y carga las baterías mientras el barco navega. El motor eléctrico apoyado por los paneles solares permite una navegación casi infinita ya que no necesita parar a repostar como las alternativas con motores diésel o híbridos.

Sjöman asegura que el barco consume navegando menos que una licuadora doméstica. En un día normal recorre unas 145 millas, unos 270 kilómetros. Con mal tiempo, el descenso en la capacidad de carga de sus baterías y la mayor exigencia de potencia durante la navegación para sortear las tormentas, la cifra puede bajar hasta las 40 millas (unos 70 km al día).

Helios 11 navegando cerca de la costa

Un viaje de 6.000 kilómetros para ponerlo a prueba

¿Y cuál es la mejor forma de probar que un barco realmente funciona? Efectivamente echándose a la mar.

Sjöman inició una travesía de miles de kilómetros para demostrar que el Helios 11 es una alternativa viable para construir yates a bajo precio y con sistemas de propulsión que no dependen de combustibles fósiles.

La ruta del Helios 11 arrancó en Finlandia y bajó por ríos y canales atravesando varios países de Europa hasta llegar al Mediterráneo. Sjöman llegó a Ibiza tras recorrer unos 5.700 kilómetros sin repostar. Desde ahí siguió su particular crucero por el Mediterráneo acercándose a la costa andaluza: Mazarrón, Cabo de Gata y ahora Almería.

Helios 11 fondeado en Ibiza

El viaje no ha sido perfecto. Según recogía Supercarblondie, cuando se encontraba fondeado en la costa de San Carles de la Rápita (Tarragona) le robaron el bote auxiliar. Así que tuvo que construir otro para seguir porque el Helios 11 no puede fondear en playas poco profundas o en muelles pequeños para reabastecerse de víveres, por lo que sin el bote el finlandés se quedaba "incomunicado" a bordo. La energía solar resuelve el combustible. No resuelve la logística ni los imprevistos de navegar solo.

Una alternativa limpia a los yates más contaminantes

Los actuales superyates tienen más en cuenta el confort y el lujo náutico que las emisiones de sus motores. La pocas alternativas híbridas que alternan motores eléctricos y diésel están orientadas a obtener una navegación y fondeo más silencioso, no a reducir las emisiones.

Según el informe 'La desigualdad de las emisiones de carbono mata' elaborado por Oxfam Internacional, los yates de los milmillonarios más ricos generaron en un solo año una huella de carbono que equivale a 860 años de emisiones de una persona media.

El problema de estas embarcaciones es que, tal y como pusieron de manifiesto los superyates incautados a los millonarios rusos por la guerra de Ucrania, deben mantener sus motores en marcha para alimentar el aire acondicionado que impide que los materiales nobles del interior se deterioren, generando un consumo de combustible de varios miles de dólares al día.

En Xataka | Si la pregunta es por qué solo los ricos pueden permitirse comprar un yate, la respuesta es más que evidente: la regla del 10%

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