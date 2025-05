Bill Gates, Elon Musk y Jeff Bezos: paradojas de salvar el planeta desde un jet privado o un superyate de 500 millones de dólares

Si te preguntáramos que tienen en común Bill Gates, Jeff Bezos o Elon Musk, la respuesta más inmediata (y evidente), probablemente sería: "Millones de dólares". Cientos de miles de millones de dólares, de hecho. Sin embargo, estos millonarios también destacan por sus contribuciones, directas o indirectas, a la sostenibilidad y a frenar el cambio climático.

No obstante, pese a todos sus esfuerzos por proteger al planeta, estos millonarios no pueden evitar caer en una gran paradoja: luchar contra el cambio climático montados en jets privados y superyates que atraviesan océanos solo para que sus adinerados propietarios disfruten de un fin de semana.

Jeff Bezos: alfombras rojas, premios y teca

Hace unos días, Jeff Bezos y su prometida Lauren Sánchez cambiaban las templadas aguas baleares para dirigirse a la Costa Azul francesa como escala previa a su cita en Venecia, donde el millonario y la eventual astronauta contraerán matrimonio del 24 al 27 de junio.

El motivo de esa parada en las aguas de Cannes no podía ser más noble: acudir a la gala que la gala benéfica de The Global Gift Gala que organizaba la española Global Gift Foundation. En esa gala, Lauren Sánchez recogía el premio Global Gift Women Empowerment Aware, como reconocimiento a su labor al frente de la Bezos Earth Fund.

Como indica su nombre, esta es una fundación financiada por Jeff Bezos y, su principal objetivo es, literalmente, "resolver los grandes problemas actuales, como el cambio climático, la seguridad alimentaria, la protección forestal, la gestión de los océanos".

Una vez recogido el reconocimiento por tan loable tarea, la millonaria pareja volvió al superyate de 500 millones de dólares. Nada de esto llamaría la atención, teniendo en cuenta que Jeff Bezos es la segunda mayor fortuna del mundo según Forbes.

Silueta del Koru de Jeff Bezos con las velas desplegadas

Sin embargo, tal y como destaca Louis Pisano en uno de sus últimos artículos, es que la pareja recogió un reconocimiento al trabajo en la preservación del medio ambiente y a la lucha contra el cambio climático para, acto seguido, subir bordo de un superyate en el que, según reconoció su fabricante ante la justicia, se había utilizado madera de teca ilegal de los bosques de Myanmar.

Más allá de los materiales utilizados en su construcción, un estudio reveló que, pese a ser el velero privado más grande del mundo y usar la fuerza del viento para navegar, el Koru hace uso de dos motores diésel MTU de 12 cilindros y 1.468 CV. Según los datos de un estudiorealizado por investigadores de la Universidad de Indiana, el Koru emite unas 7.154 toneladas de CO2 al año durante sus travesías entre su base en Florida y los destinos en el Caribe o el Mediterráneo.

La goleta de Jeff Bezos ve cómo se duplican las emisiones cuando navega junto al Abeona, el yate de soporte del Koru, que no alivia sus emisiones desplegando velas, sino que depende al 100% de sus motores.

Bill Gates tampoco se siente "parte del problema"

Jeff Bezos no es el único millonario que incurre en esta paradoja. Bill Gates apoya desde su Fundación Bill y Melinda Gates distintos proyectos que luchan contra el calentamiento global y por la preservación de hábitats naturales.

Asimismo, Gates también apoya desde sus empresas distintas soluciones energéticas buscando una alternativa a la quema de combustibles fósiles y ha financiado proyectos para desarrollar tecnologías que capturan el CO2 de la atmósfera para almacenarlo bajo tierra.

Sin embargo, pese a que el millonario está dedicando toda su fortuna a ese fin, el millonario es consciente de su "placer culpable": un Bombardier BD-700 Global Express que utiliza como jet privado para sus desplazamientos. Su amigo personal Warren Buffett bautizó al jet privado de Gates como Indefendible, precisamente por la paradoja que supone usar uno de los medios de transporte más contaminantes para sus desplazamientos.

Gates nunca ha ocultado su preferencia por el jet privado y en una entrevista con la BBC declaraba: "Me siento cómodo con la idea de que, no sólo no soy parte del problema al pagar las compensaciones, sino también a través de los miles de millones que está gastando mi innovador grupo energético, soy parte de la solución", argumentando que es más valioso la ayuda que puede prestar con su trabajo que el daño que causan con las emisiones de CO2 de su jet privado.

Elon Musk, sostenible solo a ras de suelo

Con su apuesta por el coche eléctrico y el aprovechamiento de la energía solar, Tesla ha marcado una gran diferencia en la reducción de emisiones de CO2 del tráfico en las ciudades. Sin embargo, no se puede decir lo mismo de su CEO, Elon Musk.

Según datos de 2023 recogidos por la cuenta @ElonJetNextDay que analiza los movimientos de los aviones privados de Elon Musk, el millonario emite unas 107 toneladas de CO2 a la atmósfera cada semana de media.

En conjunto, los desplazamientos en jet privado de Elon Musk generaron 5.159 toneladas de CO2 al año, comparado con las 7,7 toneladas que, de media, emite al año cada habitante. Sin yate ni jet privado, claro.

