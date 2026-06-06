El yate de vela más grande del mundo: 220 metros de eslora y tres velas gigantes de 1.500 metros cuadrados

Cuando alguien dice "el velero más grande del mundo", uno piensa de inmediato en el capricho de algún millonario. Jeff Bezos pagó 500 millones de dólares por construir su goleta Koru de 127 metros de eslora y el oligarca ruso Andrey Melnichenko también pago una fortuna por su impresionante Sailing Yatch A de 142,8 metros de eslora.

Sin embargo, todos esos veleros de lujo palidecen cuando se les compara con el nuevo titán de la navegación a vela que acaba de botarse en Saint-Nazaire. No se trata de un yate privado, sino de un nuevo concepto de crucero de lujo para millonarios dotado con tres gigantescos mástiles para recrear la navegación a la vieja usanza.

El Orient Express abandona las vías. Si pensamos en los grandes viajes clásicos de lujo, es inevitable mencionar el Orient Express como referencia de los viajes de lujo y glamour de principios del siglo XX.

Ahora, la compañía hotelera Accord, que también opera una de las líneas del Orient Express, ha botado el Orient Express Corinthian en los astilleros de Chantiers de l'Atlantique, los mismos donde nació el mítico transatlántico Normandie. El Orient Express Corinthian no es solo el barco de vela más grande que existe. Es también una forma de viajar por mar que lleva mucho tiempo sin verse.

Se trata de un crucero donde 110 pasajeros navegan por el Mediterráneo sin prisa, asistidos por mayordomos personales a bordo, con spa de Guerlain y cocina de vanguardia con estrellas Michelin.

Tres velas, ningún ancla y una IA mirando al mar. Lo que hace técnicamente singular al Corinthian no es que tenga la envergadura de un transatlántico, sino su sistema de propulsión. Lleva tres velas rígidas de 1.500 m² cada una, desarrolladas por Chantiers de l'Atlantique con una tecnología llamada SolidSail. Los mástiles del Orient Express Corinthian giran 360 grados y se inclinan hasta 70º para capturar el viento desde cualquier ángulo y aprovechar al máximo su fuerza de empuje. Esta tecnología ya ha sido probada con éxito en enormes cargueros para reducir sus emisiones.

Otra peculiaridad de este supervelero de lujo es que no hay ancla. En su lugar, el barco usa un sistema de posicionamiento dinámico que lo mantiene quieto sin tocar el fondo. Así se evita dañar praderas de posidonia o arrecifes protegidos. Tiene también un sistema de inteligencia artificial que monitoriza el agua de forma continua para detectar mamíferos marinos y objetos a la deriva.

Como apoyo el sistema de propulsión a vela utiliza un motor híbrido de gas natural licuado. El resultado, según los constructores, es que evita unas 9.000 toneladas de CO₂ al año frente a un crucero convencional del mismo tamaño.

El lujo del viaje lento, de los trenes al mar. Desde hace unos años, una parte del turismo de alto poder adquisitivo ha girado hacia lo que llaman "slow luxury". Una idea sencilla que recupera todo el lujo de las grandes travesías de antaño, donde lo importante no era llegar, sino disfrutar el trayecto con la calma que cada día nos roba el acelerado estilo de vida moderno. El mítico tren Orient Express lleva un siglo siendo el símbolo de ese espíritu de lujo sobre raíles, pero ahora proponen una alternativa sobre el mar.

El supervelero de lujo cuenta con 54 suites de lujo que se reparten en cuatro cubiertas. Cada una de ellas está decorada con cuero, maderas nobles y mármol. En el servicio se incluye un mayordomo personal exclusivo y se puede disfrutar de los mejores platos de la cocina de vanguardia en los cinco restaurantes dirigidos por el chef Yannick Alléno con varias estrellas Michelin en su haber.

Vacaciones al alcance de muy pocos bolsillos. Ya se pueden encontrar paquetes combinados donde se viaja en el Corinthian por rutas de la Costa Azul, la Riviera italiana y el Adriático. Para 2027, Orient Express introduce nuevos itinerarios a través de Grecia, Turquía, el Reino Unido y el norte de Europa.

Por poner un ejemplo, una travesía de siete noches por la costa Adriática con salida desde Venecia y llegada a Malta en una de las Suites del Orient Express Corinthian cuesta unos 39.900 euros. Si se opta por alguna de las suites más exclusivas, como la Suite Penthouse Agatha Christie, de 225 m2 y terraza de 180 m2 y capacidad para cuatro huéspedes, puede costar hasta 198.800 euros en régimen de todo incluido.

En Xataka | La última tendencia entre los millonarios no es comprar un yate. Es compartir un minicrucero de lujo

Imagen | Accor