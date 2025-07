Tras el boom de los cruceros, ahora viajar en tren se ha convertido en el verdadero lujo. Y está viviendo su momento dorado

El verano está a la vuelta de la esquina y, con toda probabilidad, ya tienes organizadas tus vacaciones. Según datosde Hosteltur, unos 37,7 millones de personas en todo el mundo habrá elegido un crucero en 2025 para pasar sus vacaciones. Esa cifra demuestra el boom que ha sufrido el sector de los cruceros, y también explica el cambio de tendencia en sus preferencias para las vacaciones del 1% más rico del planeta: los viajes en tren. Pero no en un tren cualquiera. Son trenes con una historia centenaria que poco tienen que envidiar a los mejores hoteles de cinco estrellas.

Los viajes de lujo sobre raíles están experimentando un auge sin precedentes, impulsados por una nueva generación de viajeros que buscan experiencias únicas, lentas y altamente personalizadas. El tren ya no es solo un medio de transporte: es el destino en sí mismo.

El renacimiento del tren de lujo. El viaje en tren de lujo, que antes era visto como una rareza nostálgica, está experimentando un auge sin precedentes impulsado por viajeros de alto poder adquisitivo que buscan experiencias únicas y exclusivas. Frank Marini, CEO de Railbookers, contaba a Fortune que la demanda de viajes en tren de lujo se ha disparado en los últimos años, con todas las ofertas agotadas y con listas de espera de miles de personas. Esta tendencia refleja un cambio en el mercado de viajes de alto standing y que las experiencias en trenes de lujo están viviendo su época dorada.

El crecimiento es evidente en las cifras: en 2024, Tara Minson, presidenta de InteleTravel, aseguraba que su compañía había registrado un incremento del 65% en las reservas de trenes de lujo en el último año. Lo que distingue al tren de lujo frente a cruceros o jets privados es su exclusividad. "La gente quería la oportunidad de relajarse. Probablemente no haya mejor manera de hacerlo que sentado en un camarote de un tren de lujo, mirando por la ventana, leyendo libros, conversando y con un excelente servicio a bordo", destacaba a Fortune Gary Franklin, vicepresidente sénior de Belmond.

Cambios en el perfil del viajero y nuevas rutas. El perfil del viajero de tren de lujo ha cambiado notablemente. Minson, destacaba que "el tren, especialmente el tren de lujo, solía ser para un público más mayor, pero ahora estamos viendo a muchos millennials y miembros de la Generación Z que quieren vivir unas vacaciones en tren de lujo". El atractivo de este tipo de viajes reside tanto en el deseo de exclusividad como en el componente de sostenibilidad, muy valorado por los más jóvenes, y en el nuevo concepto de "slow luxury" que invita a reconectar más con las experiencias.

"Tradicionalmente, el grupo demográfico principal de los viajes en tren de lujo han sido las parejas de alto poder adquisitivo y los grupos de amigos de entre cincuenta y setenta años. Pero las nuevas ofertas de Belmond o Accor Group ha atraído a los millennials y a la generación Z más adinerados", aseguraba a Fortune Anna Tretter, asesora de viajes de la agencia Fora X.

La oferta también se ha diversificado. Belmond, una de las marcas más reconocidas en el sector y propiedad del gigante del lujo LVMH de Bernard Arnault, cuenta con una cartera de siete trenes de lujo en todo el mundo. En su catálogo se incluye el famoso Venice Simplon-Orient-Express cubrió la ruta entre París y Estambul desde1883 y fue considerado como el tren más lujoso del mundo, sirviendo de escenario para novelas policíacas y películas de 007.

Pero no todo el mercado apunta a la élite ultra rica. También hay espacio para lo que Minson denomina "pequeños lujos": escapadas cortas en trenes como el Rocky Mountaineer en Canadá, que pueden costar unos 1.600 dólares. "Es su aniversario, su lista de deseos, su forma de celebrar", comenta el directivo.

Experiencias exclusivas y precios a la altura. La experiencia a bordo de un tren de lujo está diseñada para igualar los estándares de un hotel cinco estrellas, por ello no es de extrañar que el precio por noche en experiencias como el vagón L'Observatoire supere los 100.000 dólares por noche.

Las comodidades incluyen baños privados con suelos calefactados y servicio personalizado de mayordomo a bordo. Además, se pueden encontrar menús con estrellas Michelin, entretenimiento de primer nivel y suites privadas que ofrecen la máxima privacidad y confort.

El viaje más exclusivo de Railbookers para 2026, Around the World by Luxury Train, tiene un precio aproximado de 124.000 dólares por persona y consiste en un recorrido de 59 días que atraviesa más de 20 ciudades en 12 países y utiliza siete trenes diferentes de alta gama. Según Marini, "el tren ofrece vistas que no puedes ver en coche ni en barco. En muchos casos, también es tu experiencia gastronómica, tu hotel e incluso tu experiencia social durante el viaje".

El lujo también sufre retrasos. Sin embargo, al igual que el resto del tráfico ferroviario, los viajes en tren de lujo también sufren retrasos. Belmond ya ultimaba los detalles para llevar a cabo el primer viaje de su Britannic Explorer, se ha visto obligado a aplazar su estreno hasta el 21 de julio. Según declaraba un portavoz de Belmond al británico The Independent, "para garantizar que cumplimos con nuestros altos estándares operativos, hemos tomado la decisión de ajustar el cronograma inicial".

Aunque muchos han decidido aplazar sus planes de viaje, la compañía ha tenido que reembolsar los entre 12.000 y 75.000 dólares que habían pagado algunos pasajeros por los tres días de travesía a través de la campiña inglesa. "Estamos seguros de que este ajuste nos permitirá ofrecer una experiencia extraordinaria a nuestros huéspedes".

