Anthropic fue acusada de robar libros para entrenar sus modelos de IA. Su solución ha sido sencilla: pagar

Una jueza federal de San Francisco ha dado luz verde definitiva al acuerdo de 1.500 millones de dólares entre Anthropic y un grupo de autores y editoriales que la denunciaron por usar sus libros sin permiso para entrenar a Claude. Y es que después de extraer millones de libros desde bibliotecas digitales sin autorización, y desde librerías en físico para escanear y destruir masivamente, todo se ha acabado arreglando con dinero.

Qué ha pasado. La jueza Araceli Martinez-Olguin ha aprobado este lunes de forma definitiva el acuerdo que Anthropic alcanzó con los demandantes, tal y como recoge Reuters. La cifra ya se conocía desde el año pasado, cuando el juez William Alsup dio su aprobación preliminar, pero faltaba este último paso para que el dinero empezara a repartirse.

Cómo llegamos hasta aquí. Un grupo de escritores demandó a Anthropic en 2024 acusándola de utilizar copias de sus libros para entrenar a Claude sin su consentimiento. El juez Alsup falló en junio de 2025 que entrenar a la IA con libros protegidos por derechos de autor entra dentro del "uso legítimo", una decisión que sentó un precedente importante para toda la industria.

El juez también matizaba que, aunque entrenar con esos libros fuera legal, Anthropic sí había infringido la ley al descargar más de 7 millones de ejemplares desde portales digitales sin autorización y guardarlos en una especie de biblioteca interna que no necesariamente se destinaba a entrenamiento, según explica Reuters. Ese punto concreto iba a decidirse en un juicio aparte, con indemnizaciones que podían dispararse hasta cientos de miles de millones de dólares. Así que para evitarlo, Anthropic prefirió pactar.

Entre líneas. Tal y como explicábamos hace un tiempo, los documentos judiciales que salieron a la luz revelaban el alcance real del proyecto, bautizado como “Panama”, y con el que la compañía llegó a comprar y escanear físicamente millones de libros, cortando sus lomos para digitalizarlos y después reciclándolos. Antes de optar por esa vía, empleados de Anthropic, incluido su cofundador Ben Mann, habían descargado libros directamente de repositorios sin autorización como LibGen.

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La empresa siempre ha sostenido que ese contenido nunca se usó para entrenar un modelo comercial, pero fue precisamente esa parte del proceso la que la llevó a los tribunales.

Cuánto y a quién. El reparto se hace a razón de unos 3.000 dólares por obra, sobre un total estimado de 500.000 títulos entre autores y editoriales, según detalla TechCrunch. Aparna Sridhar, responsable jurídica adjunta de Anthropic, ha señalado en un comunicado que la compañía llegó a este acuerdo en 2025 tras la sentencia que reconoció el entrenamiento con libros como uso legítimo, y ha añadido que más del 91% de los autores y editoriales afectados ya han reclamado su parte del pago. Por su parte, Justin Nelson, abogado principal de los demandantes, ha calificado el acuerdo como "histórico" y ha afirmado que representa la mayor recuperación por derechos de autor jamás lograda, según recoge también Reuters.

No todo el mundo está satisfecho. Algunos autores han presentado objeciones, alegando que la cantidad era insuficiente, y que beneficiaba demasiado a los abogados de la parte demandante o que dejaba fuera injustamente a ciertos titulares de derechos. La jueza Martinez-Olguin ha rechazado estos argumentos, considerando que no reflejaban de forma realista los riesgos de haber ido a juicio, y aprobó honorarios de más de 101 millones de dólares para los abogados, por debajo de los 187,5 millones que habían solicitado, según Reuters.

Algunos autores y editoriales optaron directamente por quedarse fuera del acuerdo y mantienen demandas propias contra Anthropic que siguen su curso.

Por qué es importante. Este cierre no resuelve el debate legal de fondo para el resto del sector. Y es que al tratarse de un acuerdo y no de una sentencia recurrida, la decisión de Alsup sobre el “uso legítimo” nunca llegará a un tribunal de apelación, por lo que no sienta jurisprudencia vinculante, tal y como subraya TechCrunch.

Cada juez es libre de interpretar casos similares a su manera, y eso es justo lo que está ocurriendo con las demandas abiertas contra Google, Meta, Midjourney y OpenAI por motivos parecidos.

Imagen de portada | Anthropic, editada por Xataka

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