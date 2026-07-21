Las pantallas OLED se fabricaban igual desde hace años. Lenovo y TCL acaban de romper esa norma

Lenovo ha presentado el Legion R9000P, un portátil gaming de 16 pulgadas que se convierte en el primer equipo del mercado en incorporar una pantalla OLED fabricada mediante impresión por inyección de tinta (Inkjet Printing OLED), una tecnología de TCL que lleva ya unos cuantos años dando vueltas en ferias tecnológicas. Según cuenta Lenovo, se trata de un paso relevante hacia la comercialización de este tipo de paneles, sobre todo teniendo en cuenta que el proceso de fabricación permite abaratar los costes.

Una pantalla que marca todos los ticks

A pesar de que Lenovo no ha compartido aún la ficha técnica completa del equipo, la firma ha dado algunos detalles bastante interesantes. Y es que el Legion R9000P monta un panel OLED de 16 pulgadas con una tasa de refresco de 240 Hz, pensada sobre todo para los más jugones. Además, según los datos aportados por Lenovo, la pantalla cubre más del 99% del espacio de color DCI-P3 y promete mantener un rendimiento cromático estable independientemente del nivel de brillo, algo que la marca vincula a usos que van más allá del gaming, como el diseño profesional.

El panel también incorpora una disposición de subpíxeles Real RGB Stripe, un diseño que, según explica Lenovo, corrige los problemas de desenfoque en el texto y las franjas de color que suelen aparecer en las pantallas OLED con la disposición triangular tradicional.

Conviene matizar, eso sí, que si miramos el panel desde el punto de vista de las especificaciones que ofrece, no se trata de una tecnología novedosa, pues múltiples fabricantes ya ofrecen paneles OLED de 240 Hz bastante potentes. La novedad se encuentra precisamente en cómo ha sido fabricado este panel.

Qué cambia la impresión por inyección de tinta

La fabricación tradicional de pantallas OLED se basa en un proceso llamado evaporación térmica al vacío (VTE), que requiere máscaras metálicas de gran precisión y maquinaria muy cara. La tecnología IJP OLED de TCL CSOT sustituye ese método por impresión por inyección de tinta para depositar el material orgánico emisor de luz, lo que, según sostiene la compañía, simplifica el proceso, reduce el desperdicio de material y permite mejorar el rendimiento de producción.

En la práctica, esto podría traducirse en pantallas OLED más baratas de fabricar sin renunciar a las características que hacen atractivo a este tipo de tecnología, como un altísimo contraste y reproducción de color. Estos paneles IJP OLED prometen además mejoras en el brillo, un aspecto en el que las pantallas OLED convencionales suelen tener más dificultades, y algo especialmente relevante en un portátil cuando lo utilizamos en múltiples condiciones lumínicas.

Ni Lenovo ni TCL CSOT han confirmado si ese ahorro en la fabricación se trasladará al consumidor, ya que la compañía aún no ha ofrecido detalles sobre el precio.

Más de una década de desarrollo

Aunque el Legion R9000P es la primera aplicación comercial de esta tecnología en un portátil, TCL CSOT lleva trabajando en ella desde hace más de diez años, según recoge en su propio comunicado. Nosotros mismamente la hemos presenciado en más de una ocasión en múltiples ferias tecnológicas como el CES. Y no solo en ordenadores portátiles, pues la idea es que este proceso de fabricación sea compatible para todo tipo de pantallas, incluyendo televisores.

Según datos de Counterpoint Research, TCL cuenta con en torno a un 14% de cuota en el mercado mundial de televisores, un negocio hasta ahora apoyado sobre todo en pantallas LCD y mini LED, por lo que esta tecnología también podría abrirle la puerta a competir con Samsung y LG en el terreno del OLED.

Empiezan a aparecer nuevos productos con esta tecnología

El Legion R9000P no es el único producto que estrena esta tecnología. Y es que días antes de su presentación, MSI mostró además el monitor PRO MAX OLED 271UPJW12, un panel de 27 pulgadas y resolución 4K que comparte especificaciones muy similares a los paneles de TCL CSOT, aunque MSI no ha confirmado abiertamente que use la tecnología de este fabricante.

Si los costes de producción siguen bajando, esta tecnología podría facilitar la llegada de pantallas OLED de mayor calidad a dispositivos más económicos. Por ahora, el Legion R9000P se limita al mercado asiático y Lenovo no ha ofrecido más detalles sobre su ficha técnica ni su disponibilidad en otras regiones, así que toca esperar para conocer si se acaba confirmando un lanzamiento en Europa.

Imágenes | TCL

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