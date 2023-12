Este es el plan de TCL para conquistar Europa: hoy, mini LED de vanguardia, y mañana, IJP OLED

El fabricante chino de televisores TCL está decidido a pelear de tú a tú en Europa con las marcas consolidadas. De hecho, ya lo está haciendo, aunque no en todos los segmentos de este mercado (en nuestro continente aún no vende televisores OLED). Hace apenas unos días hemos participado en un evento preparado por los responsables técnicos de esta marca en Europa, y para nuestra sorpresa la innovación y la tecnología han acaparado todo el peso en esta presentación.

En este tipo de convocatorias los fabricantes de televisores suelen aprovechar para entregarnos unas pinceladas de información técnica entre toneladas de marketing, pero este no ha sido el caso. No lo ha sido en absoluto. Aquí lo técnico se ha impuesto de una forma rotunda, por lo que tenemos varias cosas muy interesantes que contaros. No obstante, antes de meternos en harina merece la pena que recordemos que TCL lleva más de cuatro años volcada en la tecnología mini LED.

Tuve la oportunidad de probar su primer televisor equipado con este tipo de retroiluminación, el modelo X10, en enero de 2020, y me dejó muy buen sabor de boca. Desde entonces los ingenieros de esta compañía han refinado muchísimo su tecnología mini LED, y objetivamente han logrado colocar en el mercado algunos de los mejores televisores equipados con esta retroiluminación. Pude probar su titánico X955 a mediados del pasado mes de septiembre, y su calidad de imagen es extremadamente competitiva.

TCL prepara el desembarco de sus televisores IJP RGB OLED

El X955 del que acabo de hablaros es un televisor impactante. Actualmente es el modelo mini LED más avanzado que tiene TCL en catálogo, por lo que aglutina las últimas innovaciones que ha desarrollado esta marca. Sus especificaciones más llamativas son su capacidad máxima de entrega de brillo (es capaz de rozar picos de 5.000 nits), su 98% de cobertura del espacio de color DCI-P3, y, sobre todo, las 5.184 zonas de atenuación local independientes que implementa su matriz de retroiluminación.

TCL ya ha presentado un televisor OLED 8K con matriz plegable y tecnología de impresión de inyección de tinta

La diapositiva que publicamos debajo de estas líneas recoge algunas de las características más interesantes de los últimos televisores mini LED de TCL. Además de en su muy notable capacidad de entrega de brillo y su sofisticada retroiluminación se apoyan en un procesado de la imagen muy bien ejecutado, una reproducción del color sobresaliente y un sonido que en algunos modelos, como, por ejemplo, en el C84, es convincente.

En cualquier caso, hay vida más allá de la tecnología mini LED. Y los responsables de TCL lo saben. De hecho, esta marca presentó a principios del pasado mes de junio un televisor de 65 pulgadas que incorpora una matriz orgánica plegable con resolución 8K y tecnología de impresión de inyección de tinta o IJP (Ink-Jet Printing OLED).

La tecnología IJP OLED en la que está trabajando TCL es una alternativa a las matrices W-OLED que produce LG y a los paneles QD-OLED que fabrica Samsung

Es evidente que lo que perseguía esta empresa cuando enseñó este dispositivo era hacer una demostración de fuerza bruta. Dar un puñetazo sobre la mesa. No obstante, este televisor también es una declaración de intenciones: TCL está lista para entrar en el mercado de los televisores OLED.

La tecnología IJP OLED en la que está trabajando TCL es una alternativa a las matrices W-OLED que produce LG y a los paneles QD-OLED que fabrica Samsung. Las tres son tecnologías autoemisivas que recurren a diodos de naturaleza orgánica, pero su estructura y los procesos involucrados en la fabricación de estas matrices son muy diferentes, por lo que sus prestaciones no son idénticas. En nuestros análisis hemos comprobado que hay diferencias claramente perceptibles entre los paneles W-OLED de LG y los QD-OLED de Samsung, y con toda seguridad los IJP OLED de TCL también se desmarcarán de sus competidores.

La siguiente diapositiva es muy interesante debido a que compara directamente las prestaciones de las tecnologías OLED de LG, Samsung y TCL, aunque lo más prudente es que por el momento la aceptemos con reservas. Esta información nos la ha proporcionado TCL, y es evidente que es parte interesada.

En cualquier caso, según esta marca sus paneles IJP OLED tendrán una mayor capacidad de entrega de brillo que los de sus competidores, su cobertura del espacio de color Rec. 2020 será más amplia y su eficiencia energética será mayor. Lo comprobaremos cuando tengamos la oportunidad de analizar a fondo el primer televisor IJP OLED.

La última diapositiva en la que merece la pena que nos detengamos refleja la que, si finalmente se confirma, será una de las bazas de los paneles IJP OLED de TCL frente a los W-OLED de LG y los QD-OLED de Samsung. Como podemos ver, siempre según TCL, sus matrices orgánicas nos proponen una cobertura del 90% del espacio de color Rec. 2020, mientras que los paneles de LG se conforman con un 76% y los de Samsung con un 85%. Veremos si finalmente estas prestaciones se confirman, pero sea como sea para los usuarios la llegada de un nuevo fabricante de paneles OLED es una gran noticia. De eso no cabe duda.

En Xataka: Los televisores 8K venden cada vez más. La pregunta ahora es cuándo llegarán los contenidos a su altura