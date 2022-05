El futuro del OLED es más brillante que nunca: LG Display ya muestra paneles 8K con hasta 2.000 nits

Durante la Display Week 2022, LG ha mostrado cómo serán los futuros paneles OLED con tecnología MLA ('Meta-lit Lens Array'). Se trata de la futura evolución de su tecnología EX, que se espera que puedan competir contra los actuales QD-OLED fabricados por Samsung. A cada nueva generación se nos promete un salto en brillo de aproximadamente un 20%, pero las demostraciones del OLED con MLA van mucho más allá.

La tecnología MLA consiste en el uso de unas microlentes aplicadas sobre los LEDs orgánicos para regular el paso de la luz en el interior del panel. Básicamente permite una mejor precisión a la hora de transmitir los reflejos en el exterior, lo que a la práctica supone una mayor luminancia. Es decir, una imagen más brillante.

Las OLED con 2.000 nits de brillo ya son una realidad

Las cifras mostradas por LG Display con su nuevo panel no dejan lugar a dudas: estamos ante un salto generacional muy importante. A través de un vídeo de la 8K Association conocemos que el nuevo panel con la 'The Next OLED Technology' ha alcanzado un brillo de 2.000 cd/m² - nits en pantalla blanca.

Se trata de un panel, que por el momento no es un televisor comercial sino un prototipo, donde se alcanzan estas cifras, más propias de la tecnología Full LED. Tenemos un panel de 77 pulgadas con resolución 8K y esta cifra de brillo enorme, casi el doble de lo que ofrecen modelos como la LG C2 o la nueva Sony A95K. Habitualmente con cifras que no llegan o superan por poco los 1.000 nits.

Según las especificaciones de LG Display, el panel ofrece unos 650 nits al 25% y 250 nits en pantalla negra al 100%. A nivel de color, el panel alcanza el 99% DCI y tiene una tasa de refresco de 120 Hz.

En comparación con el panel LG Ultra HD OLED.EX de 97 pulgadas que también ha enseñado LG Display, el modelo con tecnología MLA arroja cifras de brillo claramente superiores. Esta última se queda por ejemplo en los 500 nits con una ventaja al 25%, mientras que hemos comentado que la OLED MLA sube a los 625 nits. Esto supone que en escenas con claroscuros o tonos no tan brillantes, incluso las partes oscuras tendrán un brillo suficiente.

Es algo que apreciamos habitualmente cuando comparamos QLED vs OLED y que los fabricantes de las OLED quieren ir decantando la balanza. Todo sea dicho, incluso con este avance los modelos LED seguirán teniendo un brillo superior, pues televisores con MiniLED pueden irse a los 4.000 nits.

Todavía no hay un calendario fijado sobre cuándo veremos esta tecnología MLA en futuros televisores OLED comerciales, pero habitualmente suele haber poco tiempo. Entre que la compañía de los paneles muestra los prototipos y el televisor comercial llega a las tiendas no suele pasar más de uno o dos años.