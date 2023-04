TCL lidera la embestida de China al mercado de los televisores. Sus armas: 240 Hz y mini-LED de vanguardia

En enero de 2020 tuve la oportunidad de visitar la fábrica que tiene TCL en las afueras de Varsovia (Polonia). El gigantismo de estas instalaciones refleja con claridad lo importante que es el mercado europeo para esta compañía china, pero lo que más me sorprendió durante mi visita fue el rendimiento del X10, el primer televisor de esta marca equipado con una matriz de retroiluminación mini-LED. De hecho, pude compararlo con el OLED C9 de LG y el Q90R de Samsung, y les aguantó el pulso a ambos.

Aunque tiene televisores económicos, como los modelos que dan forma a la familia S-Series, su gama de entrada, basta indagar en su catálogo para darse cuenta de que TCL está decidida a pelear de tú a tú con Samsung, LG, Sony, Panasonic o Philips en términos de capacidad de innovación y calidad de imagen. De hecho, durante la última edición del CES presentó el modelo QM8, un televisor prémium con retroiluminación mini-LED que implementa más de 2.300 zonas de atenuación local independientes y es capaz de entregar, según esta marca, hasta el doble de brillo que su modelo insignia de 2022.

No obstante, lo más jugoso del catálogo de TCL reside justo debajo del ambicioso QM8 y por encima de la serie S. Ya conocemos con cierto detalle las características de las nuevas series C84, C74 y C64, y prometen. La primera de ellas apuesta por la retroiluminación mini-LED y queda posicionada en la gama alta, justo por detrás de la serie C93 del año pasado. La C74 nos propone retroiluminación FALD y da forma a la gama media/alta, y, por último, la C64 es una solución de gama media con unas especificaciones un poco más modestas, pero también interesantes.

TCL C84, C74 y C64: especificaciones técnicas



C84 C74 C64 panel LCD VA QLED 4K UHD de 10 bits, 144 Hz y 16:9 LCD VA QLED 4K UHD de 10 bits, 144 Hz y 16:9 LCD VA QLED 4K UHD de 10 bits, 60 Hz y 16:9 resolución 3.840 x 2.160 puntos 3.840 x 2.160 puntos 3.840 x 2.160 puntos tamaños disponibles 55, 65, 75 y 85 pulgadas 55, 65 y 75 pulgadas 43, 50, 55, 65, 75 y 85 pulgadas retroiluminación Mini-LED con hasta 896 zonas de atenuación local independientes FALD con hasta 220 zonas de atenuación local independientes Direct LED hdr Dolby Vision IQ, HDR10+, HDR10 y HLG Dolby Vision, HDR10+, HDR10 y HLG Dolby Vision, HDR10+, HDR10 y HLG brillo máximo Hasta 2.000 nits Hasta 1.000 nits Hasta 450 nits procesador de imagen AiPQ 3.0 AiPQ 3.0 AiPQ 3.0 movimiento Hasta 144 Hz a 2160p y 240 Hz a 1080p Hasta 144 Hz a 2160p y 240 Hz a 1080p Hasta 120 Hz a 2160p refresco adaptativo VRR (HDMI 2.1) AMD FreeSync Premium Pro VRR (HDMI 2.1) AMD FreeSync Premium Pro VRR (HDMI 2.1) AMD FreeSync sonido Dolby Atmos Topología 2.1 Optimizado por Onkyo Dolby Atmos Topología 2.0 Dolby Atmos DTS Virtual-X sistema operativo Google TV Google TV Google TV conectividad hdmi 2.1 Sí Sí Sí conectividad inalámbrica Wi-Fi 6 Bluetooth Wi-Fi 5 Bluetooth Wi-Fi 5 Bluetooth

TCL C84: este televisor impresiona con sus 2.000 nits y mini-LED de hasta 896 zonas

La serie C84 refleja con claridad lo sólida que es la apuesta de TCL por la tecnología mini-LED. Esta marca ya tiene preparada la quinta generación de diodos mini-LED para sus televisores más avanzados, unos diminutos dispositivos emisores de luz que, sobre el papel, son más eficientes que sus predecesores y habilitan una mayor cantidad de niveles de luminancia. Y es que no importa solo cuánta luz es capaz de emitir un televisor; también es crucial que pueda entregar un abanico muy amplio de niveles de luminosidad entre los valores mínimo y máximo.

La serie C84 apuesta por paneles LCD QLED de tipo VA con una profundidad de color de 10 bits y una frecuencia de refresco nativa de 144 Hz. La matriz de diodos mini-LED que se responsabiliza de la entrega de luz está organizada en los modelos de más pulgadas en 896 zonas de atenuación local independientes. Y, según TCL, consigue entregar picos de brillo en una ventana que ocupa el 10% de la superficie del panel de hasta 2.000 nits. Estas prestaciones encajan bien con las exigencias de los contenidos HDR; de hecho, este televisor puede lidiar con contenidos Dolby Vision IQ, HDR10+, HDR10 y HLG. Nada que objetar hasta aquí.

La gran cantidad de zonas de atenuación local que incorpora este televisor sobre el papel le permite optimizar el contraste, minimizar el blooming y recuperar más detalle tanto en las regiones en sombra como en altas luces, pero no debemos pasar por alto que administrar con precisión esta matriz de diodos mini-LED conlleva un enorme esfuerzo de cálculo. El responsable de acometerlo es el procesador de imagen AiPQ 3.0, un chip de inteligencia artificial que, según TCL, es capaz de minimizar el ruido de alta frecuencia y optimizar la calidad de imagen global de sus nuevos televisores. Suena bien, pero lo comprobaremos cuando tengamos la oportunidad de probarlos a fondo.

El panel LCD VA de este televisor trabaja a una frecuencia de refresco nativa de 144 Hz. A 1080p opera a 240 Hz

Como he mencionado unas líneas más arriba, el panel LCD VA de este televisor trabaja a una frecuencia de refresco nativa de 144 Hz. Durante su presentación pregunté a los responsables de esta marca si realmente esta capacidad de actualización es nativa, y me aseguraron que sí. De hecho, una de las características más interesantes del C84 es que cuando lo utilizamos con videojuegos podemos reducir la resolución a 1080p e incrementar el refresco a 240 Hz. No está nada mal. Además, ahora mismo ninguna otra marca nos propone esta prestación.

Por otro lado, las cuatro entradas HDMI de este modelo implementan la norma 2.1 y es compatible con la tecnología de refresco adaptativo FreeSync Premium Pro de AMD, aunque no con G-SYNC de NVIDIA. Una lástima. Por último, si nos ceñimos a sus prestaciones sonoras merece la pena que no pasemos por alto que puede procesar audio Dolby Atmos y que incorpora un conjunto de altavoces con topología 2.1 afinado por Onkyo. Un apunte más: el sistema operativo que nos propone TCL en todos sus televisores de última hornada es Google TV.

TCL C74 y C64: Dolby Vision, 144 Hz y 1.000 nits para pelear en la gama media

El modelo C74 se posiciona en el catálogo de TCL un paso por debajo del C84 en el que acabamos de indagar, pero comparte muchas de sus bazas. La más relevante de todas ellas es que su panel LCD QLED de tipo VA también trabaja a una frecuencia de refresco nativa de 144 Hz que puede incrementarse a 240 Hz al reducir la resolución a 1080p con juegos. Eso sí, el C74 no nos propone retroiluminación mini-LED; es un modelo FALD (Full Array Local Dimming) con hasta 220 zonas de atenuación local independientes.

Su capacidad máxima de entrega de brillo es, según TCL, de 1.000 nits, y puede procesar contenidos Dolby Vision, HDR10+, HDR10 y HLG. No obstante, comparte algo más con el modelo C84: su procesador de imagen AiPQ 3.0. Y al igual que este último puede lidiar con el sonido Dolby Atmos, aunque el sistema de altavoces 2.0 del C74 no ha sido afinado por Onkyo. Aun así, sobre el papel este televisor es una opción muy equilibrada, y sospechamos que si su precio es competitivo podría afianzarse como uno de los modelos con mejor relación precio/prestaciones de 2023. Lo comprobaremos cuando llegue a las tiendas.

Por último, el modelo C64 nos propone un panel LCD QLED VA que trabaja a una frecuencia de actualización de 60 Hz (con juegos puede ofrecernos 120 Hz mediante interpolación). Al igual que los modelos C84 y C74, puede procesar contenidos Dolby Vision, HDR10+, HDR10 y HLG, aunque, eso sí, su capacidad máxima de entrega de brillo es moderada (450 nits). Otra característica importante que merece la pena que no pasemos por alto es que este televisor incorpora dos entradas HDMI 2.1 e implementa la tecnología de sincronización adaptativa FreeSync de AMD en un claro intento de llamar la atención a los entusiastas de los videojuegos.

Disponibilidad y precio de los televisores TCL C84, C74 y C64

TCL todavía no ha desvelado cuánto costarán sus nuevos televisores, y tampoco sabemos cuándo llegarán a las tiendas, aunque sospechamos que estarán disponibles durante las próximas semanas. Cuando tengamos esta información actualizaremos este artículo para incluirla.

En Xataka: 2023 va a ser un año espectacular en televisores: esto es lo que están preparando los principales fabricantes