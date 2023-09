TCL X955, primeras impresiones: gracias a sus 5.000 nits este es el televisor mini LED más espectacular que hemos probado

TCL es una de las marcas que ha apostado con más contundencia por los televisores LCD con retroiluminación mini LED. Tuve la oportunidad de probar su primera propuesta equipada con esta tecnología hace ya más de tres años y medio, en enero de 2020. Y me dejó muy buen sabor de boca. La calidad de imagen de aquel televisor, el modelo X10, lo colocaba a un nivel equiparable al del OLED C9 de LG y el Q90R de Samsung. Palabras mayores.

Pude probar estos tres televisores simultáneamente y en unas condiciones casi ideales, y me sorprendió el descaro con el que el X10 batió a estos dos modelos de gama alta de Samsung y LG en algunos apartados, como la capacidad máxima de entrega de brillo o la recuperación de detalle en las regiones en sombra. El modelo X955 es el actual televisor insignia de TCL, y ha heredado muchas de las cualidades de aquel estupendo X10. No obstante, tiene a su favor lo mucho que los ingenieros de esta marca han refinado su tecnología mini LED desde entonces.

TCL X955: especificaciones técnicas



características panel LCD VA 4K UHD de 10 bits, 144 Hz, 16:9 y 98% de cobertura del espacio de color DCI-P3 resolución 3.840 x 2.160 puntos tamaños disponibles 85 y 98 pulgadas hdr Dolby Vision IQ, HDR10+, HDR10 y HLG retroiluminación Mini LED con 5.184 zonas de atenuación local independientes brillo típico 720 nits brillo máximo 5.000 nits (pico) contraste 6.000:1 procesador de imagen AiPQ Processor 3.0 sistema operativo Google TV sonido 4.2.2 canales Potencia total (RMS): hasta 160 vatios Dolby Atmos DTS-HD Calibrado por Onkyo tecnologías para juegos VRR, ALLM, Game Master 2.0 y AMD FreeSync Premium Pro conectividad 2 x HDMI 2.1 y 2 x HDMI 2.0 conectividad inalámbrica WiFi 6 Bluetooth 5.2 dimensiones 2.178 x 418 x 1.287 mm (con pies) (98 pulgadas) peso 69 kg (con pies) (98 pulgadas) precio Desde 4.599 euros

Sus 5.000 nits sobrecogen, pero esta no es su única baza contundente

Por el momento este televisor está disponible en España en 85 y 98 pulgadas, aunque más adelante llegará una versión todavía más grande. Su panel ha sido fabricado por TCL, y es una matriz LCD de tipo VA de 10 bits, con resolución 4K UHD y una frecuencia de refresco nativa de 144 Hz. De la reproducción del color se responsabiliza una lámina de nanocristales que, según esta marca, es capaz de cubrir el 98% del espacio de color DCI-P3. Todo esto suena bien, pero lo más impactante es la capacidad máxima de entrega de brillo de este televisor.

Su matriz de retroiluminación mini LED aglutina varias decenas de miles de diodos organizados en 5.184 zonas de atenuación local independientes

Y es que TCL nos asegura que su sistema de retroiluminación es capaz de entregar picos de 5.000 nits en una ventana que ocupa el 10% de la superficie del panel. Esta especificación impresiona, pero con frecuencia los números no se ven avalados por las prestaciones reales de algunos televisores, por lo que no suelo dejarme intimidar por las cifras. No es el caso. Las imágenes que he tomado para ilustrar este artículo no hacen justicia a la capacidad de entrega de brillo de este televisor cuando lo tienes delante. Os aseguro que sobrecoge.

Su matriz de retroiluminación mini LED aglutina varias decenas de miles de diodos organizados en 5.184 zonas de atenuación local independientes. TCL anuncia una relación de contraste de 6.000:1 que encaja bien con lo que he podido percibir durante esta primera toma de contacto. Sí, sus negros son extremadamente profundos, no tanto como los que nos entrega un buen televisor OLED, que suele tener un brillo residual más bajo, pero en este apartado rivaliza sin ningún complejo con los mejores televisores LCD que he probado.

Aun así, su capacidad de recuperación de detalle en las regiones en sombra me impactó más que la densidad de sus negros. El mérito se lo reparten el algoritmo que se responsabiliza de la administración de la matriz de retroiluminación mini LED y el procesado de la imagen, pero lo cierto es que en esta área este televisor es demoledor. Me habría gustado poder probarlo con mi propio material (quizá en el futuro se den las circunstancias apropiadas para hacerlo), pero durante esta primera toma de contacto me ha demostrado que en este terreno pelea de tú a tú, por ejemplo, con el X95L de Sony, que es un televisor LCD sobresaliente.

Su capacidad de recuperación de detalle en altas luces (son las zonas más iluminadas de cada fotograma) no me parece tan notable como la que nos propone en las regiones en sombra, pero aquí también exhibe un nivel alto. Y en lo que se refiere al color no tengo nada que objetar. Cuando la señal de vídeo que recibe está a la altura, este televisor resuelve la colorimetría con mucha riqueza y un nivel de saturación notable. Los nanocristales han evolucionado mucho desde que irrumpieron en 2015, y los que han puesto a punto los ingenieros de TCL para este televisor no son los mismos que tenía el modelo X10 cuando lo probé en enero de 2020.

He dejado a propósito lo mejor para el final. Durante esta primera toma de contacto no he podido confirmar con un espectrofotómetro si realmente entrega los picos de brillo de 5.000 nits que nos promete TCL, pero apostaría que sí lo hace. Parece razonable poner en duda el impacto que puede tener esta monstruosa capacidad de entrega de brillo en nuestra experiencia, y sí, si los contenidos no están a la altura es imposible sacar partido a estos picos de brillo.

Sin embargo, cuando alimentamos el panel con contenidos Dolby Vision su capacidad de expresión es espectacular. El realismo que da a las imágenes la posibilidad de entregar tanto brillo en algunas regiones acotadas del panel es indudable, lo que unido a un procesado de imagen muy bien afinado capaz de reducir al mínimo el ruido de alta frecuencia y de reproducir con mucho detalle los objetos en primer plano permite al X955 lucirse. En mi opinión este es uno de los mejores televisores LCD mini LED del mercado, aunque es evidente que su tamaño y su precio lo colocan fuera del alcance de la mayor parte de los cinéfilos.

TCL

