TCL X955: el mejor televisor Mini LED de TCL es una bestia de más de 5.000 nits y 5.184 zonas de atenuación

La apuesta de TCL por la retroiluminación Mini LED es muy contundente. Su primer televisor LCD equipado con esta tecnología, el modelo X10, llegó en enero de 2020. Tuve la oportunidad de probarlo y enfrentarlo al OLED C9 de LG y el Q90R de Samsung, y les aguantó el pulso a ambos. No obstante, los ingenieros de esta compañía china no han perdido el tiempo desde entonces. Y es que durante los últimos tres años han refinado muchísimo su tecnología Mini LED.

El recién presentado X955 es su actual televisor insignia, y, sobre el papel, es uno de los modelos Mini LED más avanzados que podremos comprar dentro de pocas semanas. Aún no hemos podido probarlo, pero sí hemos visto en acción el modelo C84, que es menos avanzado que este ambicioso X955, y su calidad de imagen es sobresaliente, lo que nos predispone a esperar un gran rendimiento del televisor más sofisticado de esta marca.

TCL X955: especificaciones técnicas



características panel LCD VA 4K UHD de 10 bits, 144 Hz, 16:9 y 98% de cobertura del espacio de color DCI-P3 resolución 3.840 x 2.160 puntos tamaños disponibles 85 y 98 pulgadas hdr Dolby Vision IQ, HDR10+, HDR10 y HLG retroiluminación Mini LED con 5.184 zonas de atenuación local independientes brillo típico 720 nits brillo máximo 5.000 nits (pico) contraste 6.000:1 procesador de imagen AiPQ Processor 3.0 sistema operativo Google TV sonido 4.2.2 canales Potencia total (RMS): hasta 160 vatios Dolby Atmos DTS-HD Calibrado por Onkyo tecnologías para juegos VRR, ALLM, Game Master 2.0 y AMD FreeSync Premium Pro conectividad 2 x HDMI 2.1 y 2 x HDMI 2.0 conectividad inalámbrica WiFi 6 Bluetooth 5.2 dimensiones 2.178 x 418 x 1.287 mm (con pies) (98 pulgadas) peso 69 kg (con pies) (98 pulgadas) precio No disponible

Mini LED de vanguardia para pelear por la mejor calidad de imagen

El corazón de este televisor es una matriz LCD de tipo VA con una profundidad de color de 10 bits y resolución 4K UHD. Trabaja con una frecuencia de refresco nativa de 144 Hz (esta prestación refleja que TCL quiere atraer la atención de los jugadores) y utiliza nanocristales para reproducir el color, lo que, según este fabricante, le permite cubrir el 98% del espacio DCI-P3.

Otro punto que merece la pena que no pasemos por alto: este televisor puede reproducir todos los formatos HDR utilizados actualmente, incluidos Dolby Vision IQ y HDR10+ Adaptive. En cualquier caso, su mejor baza es, al menos en teoría, su retroiluminación Mini LED. Y es que su matriz FALD está conformada por nada menos que 5.184 zonas de atenuación local independientes en el modelo de 98 pulgadas (también estará disponible en 85 pulgadas). Esta tecnología debería permitirle recuperar mucha información tanto en altas luces como en las regiones en sombra.

Del procesado de la imagen se responsabiliza un chip AiPQ Processor 3.0 que, según TCL, ejecuta los algoritmos de procesado mediante inteligencia artificial más avanzados que tiene esta marca. Será muy interesante probar este televisor para comprobar si logra pelear de tú a tú con los mejores modelos LCD, OLED y QD-OLED del mercado. En cualquier caso, hay un apartado en el que parece no tener rival (al menos sobre el papel): su entrega máxima de brillo. Y es que su brillo típico asciende a 720 nits, pero es capaz de entregar picos cercanos a los 5.000 nits, de nuevo según TCL. Es una auténtica barbaridad.

Su sonido también pinta realmente bien. Ha sido afinado por la marca japonesa de dispositivos de audio Onkyo, tiene una topología de 4.2.2 canales, una potencia total RMS de hasta 160 vatios y puede lidiar con contenidos Dolby Atmos y DTS-HD. En lo que se refiere a su conectividad cumple, pero no sobresale. Y es que solo dos de sus cuatro entradas HDMI implementan la norma 2.1. Es una lástima que un televisor prémium como este no nos proponga cuatro conectores HDMI 2.1. Aun así, este pequeño borrón no merma nuestras ganas de probarlo.

TCL X955: precio y disponibilidad

Por el momento TCL no ha confirmado cuánto costará este televisor, y tampoco cuándo podremos comprarlo. Lo que sí sabemos con toda seguridad es que llegará a las tiendas europeas durante las próximas semanas.

Más información: TCL

En Xataka: Los televisores 8K venden cada vez más. La pregunta ahora es cuándo llegarán los contenidos a su altura