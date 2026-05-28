Si la pregunta es cómo sabemos que ha comenzado el verano, la respuesta es sencilla: Amancio Ortega se ha subido a su yate

El verano se acerca y, mientras la mayoría de mortales nos afanamos por intentar meternos con cierta dignidad en el mismo bañador del año pasado, los millonarios ponen a punto sus yates para hacerse a la mar. Del mismo modo que Mercadona marca el inicio de la Navidad cuando saca los turrones, Amancio Ortega ha vuelto a hacer lo que suele marcar, para muchos, el arranque extraoficial del verano en Galicia: salir a navegar por la ría de Aldán a bordo de su yate Valoria B.

Tal y como adelantaba el Faro de Vigo, el millonario de 90 años ha aprovechado las altas temperaturas que se han registrado en los últimos días para dejarse ver en las cubiertas de su yate familiar acompañado por su mujer, Flora Pérez, y un grupo reducido de amigos, en una escapada de fin de semana que vuelve a poner al Valoria B en el centro de sus planes estivales.

Un verano que empieza en Aldán

La imagen se repite casi como un ritual: cuando el Valoria B asoma su proa por las Rías Baixas, el verano de Ortega se da por inaugurado. En esta ocasión, la navegación arrancó en la ría de Aldán, en Cangas, un lugar que la familia Ortega frecuenta por la privacidad que ofrecen sus pequeños puertos y por un entorno que muchos describen como uno de los rincones más tranquilos de la costa gallega.

Tal y como detalla El Mundo, el millonario fundador de Inditex pasó unos días de descanso disfrutando del mar desde el yate que fondeó frente al muelle de Aldán y la antigua nave de la conservera de Ameixide, un escenario muy habitual en las escapadas discretas del empresario.

El Valoria B fue diseñado por la holandesa Feadship en 2018, empresa que también construyó el Drizzle, su anterior yate de lujo que el millonario vendió. El Valoria B se construyó para moverse con soltura por la costa española, algo que encaja con el uso que la familia Ortega le da desde hace años. El yate tiene un perfil clásico, tres cubiertas y cinco estancias principales, una distribución que prioriza el uso privado y las estancias cortas a bordo en familia o con amigos.

Tiene 47,3 metros de eslora y necesita una tripulación de nueve personas para operarlo, ofreciendo una autonomía de 4.000 millas náuticas a una velocidad máxima de 14,5 nudos. Es decir, no se trata de un yate para grandes travesías, sino para sino para navegar con comodidad y discreción por la costa gallega invitando a sus ocupantes a bajar a tierra para disfrutar de sus playas y de la gastronomía gallega.

Su anterior yate, el Drizzle, tenía 67 metros de eslora, lo cual complicaba su amarre en los pequeños puertos gallegos que el fundador de Zara visita habitualmente en sus travesías veraniegas.

Discreto sí, pero sin olvidar que hay millonarios a bordo

Aunque Ortega no usa este barco de forma ostentosa, algo que no hace en ningún aspecto de su vida, el Valoria B sí reúne varias características propias de un yate de alta gama.

Amancio Ortega pagó 30 millones de euros por el Valoria B y ha fijado su base en el puerto de Sanxenxo. Las cubiertas del Valoria B son más abiertas de lo habitual, de forma que incluso desde los salones interiores, se puede disfrutar de los paisajes de la costa gallega.

La amplitud de sus cubiertas principales, rematadas con maderas nobles y tejidos de alta gama invitan a compartir tiempo con amigos y familiares. El Valoria B también tiene una gran plataforma de baño en la popa, lo que facilita a los huéspedes acceder al agua y disfrutar de una variedad de deportes acuáticos. Los huéspedes pueden aprovechar la colección de juguetes acuáticos del yate, que incluye motos acuáticas, tablas de remo y equipo de snorkel.

El nombre de Valoria B rinde homenaje a Valoria la Buena (Valladolid), el pueblo natal de la madre de Amancio Ortega, y además, el nombre recupera la línea del primer yate Valoria que la familia tuvo antes de pasar a otros barcos mayores. Esa continuidad ayuda a entender por qué el empresario sigue vinculando este yate a sus veranos gallegos.

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Imagen | Feadship, GTRES