Entre obras, atascos y conciertos, el Papa amenaza con colapsar Madrid: este es el plan para sobrevivir entre el 6 y el 9 de junio

Si vives en Madrid y no eres ni católico o tienes entradas para ver a Bad Bunny, tengo un plan para ti el primer fin de semana de junio: huye.

Huye de la ciudad, sal, haz planes con amigos, escribe a ese primo que llevas tres años sin ver y del que solo recuerdas vagamente que vive junto a la playa. Porque Madrid se enfrenta a uno de los mayores retos de movilidad que se han visto en la ciudad.

Y es que la visita del Papa Leon XIV a Madrid entre los días 6 y 9 de junio coincide con el maratón de conciertos que Bad Bunny ofrecerá en el Estadio Metropolitano los días 30 y 31 de mayo, y 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14 y 15 de junio en un momento en el que la ciudad está levantada por alto por las obras.

Estas serán las restricciones para una ciudad que espera la llegada de más de un millón y medio de personas.

Madrid lucha contra su propio colapso

Dicen que cuando una estrella de gran tamaño muere genera una enorme explosión en su capa externa pero en su centro la densidad aumenta tan rápidamente y se vuelve tan pesada que colapsa sobre sí misma creando un agujero negro.

Desde luego, si una ciudad corre el riesgo de cumplir con la metáfora, esa es Madrid. Nadie descarta que cuando sus dos estrellas brillen con más fuerza, la ciudad se repliegue sobre sí misma por cualquiera de los agujeros que ahora mismo hieren su superficie.

Dejando a un lado los dramatismos, lo cierto es que Madrid tiene ante sí el que probablemente sea su mayor reto en materia de movilidad de la historia. Ahora mismo, recordemos que la entrada a la ciudad por la A-5 funciona a medio gas, con una obra de soterramiento que sigue avanzando pero que todavía no ha hundido a los coches bajo tierra. Además, tiene obras activas en la entrada norte de la ciudad, en la zona de las Cuatro Torres, y un poco más abajo las obras del Metro de Santiago Bernabéu tienen ocupada parte de la calzada. Sin olvidarnos del nuevo Parque Ventas sobre la M-30.

Por si esto fuera poco, siguen adelante las obras de Ventas y el tramo afectado por la ampliación de la línea 11 de Metro y la modernización de la Línea 6. Sin olvidarnos de la afección que produce la construcción del nuevo intercambiador de Conde de Casal. Ni del cierre parcial de la línea 10 de Metro donde no circulan trenes entre las estaciones de Cuzco y Nuevos Ministerios.

Con este contexto tendrán que lidiar los organizadores de la visita del Papa León XIV. En total, hay 21 actividades programadas que se irán sucediendo desde su aterrizaje y posterior visita al barrio de Carabanchel el 6 de junio hasta su marcha el 9 de junio tras un encuentro con voluntarios en IFEMA.

Pero entre medias, la atención la centran tres grandes eventos: la misa en la Plaza de Cibeles y posterior procesión para celebrar el día del Corpus el 7 de junio y un evento dentro del Santiago Bernabéu el 8 de junio. Durante la misa se calcula que podrían aglomerarse hasta un millón y medio de personas.

Esos eventos coinciden con los mencionados conciertos de Bad Bunny en el Estado Metropolitano, al este de la ciudad. Y a unos cientos de metros de la Plaza de Cibeles está el Parque del Retiro donde esos días llega a su ecuador la Feria del Libro. Un evento que no está claro si podrá funcionar a pleno rendimiento porque sus trabajadores todavía no han sido informados de si los camiones que llevan el material podrán llegar con total naturalidad hasta el corazón de Madrid.

Desde el Ayuntamiento de Madrid han pedido a las empresas que faciliten el teletrabajo a sus empleados, conscientes de los problemas de movilidad esperados. "Nos afectarán a todos", ha advertido José Luis Martínez-Almeida, alcalde de la ciudad.

Con esto en mente, el Ayuntamiento de Madrid ya ha hecho públicas las afecciones de tráfico y en el transporte público para los días más problemáticos. Este será el plan de acción:

Cortes que ya están activos:

Plaza de Lima: cortados todos los carriles centrales en ambos sentidos (solo están abiertos los laterales) y no se permiten los cambios de sentido. Están afectados los autobuses de las líneas 14, 27, 40, 43, 123 126, 147, 150, N22, N24 y S10. Consulta aquí todas las modificaciones.

Plaza de Cibeles: cortado el carril derecho del Paseo del Prado en sentido norte, tres carriles del Paseo de Recoletos y las dársenas de los autobuses. Estarán afectadas las líneas 1, 2, 9, 10, 15, 20, 34, 51, 52, 74, 146, N5, N6, N7, N12, N15, N20 y N21.

Miércoles 3 de junio:

Corte total de la Plaza de Lima: los coches que circulen por la Castellana tendrán que desviar su camino por las calles aledañas.

Jueves 4 de junio:

Corte total de la Plaza de Cibeles: misma situación. El Ayuntamiento advierte que incluso los vecinos tendrán problemas para acceder con sus vehículos.

Sábado 6 de junio:

Cierre de la estación de Metro de Nuevos Ministerios de 17:00 a 22:00 horas en las entradas más próximas a Plaza de Lima (las salidas de Castellana). Estarán abiertas las salidas del centro comercial, Orense y Agustín de Betancourt.

Domingo 7 de junio:

Entre las 6:00 y las 10:00: cierre de las estaciones de Metro de Bilbao, Tribunal, Plaza de España, Noviciado, Ópera, Sol, Sevilla, Banco de España, Retiro, Príncipe de Vergara, Serrano, Colón y Chueca. Los trenes no pararán en ellas.

Entre las 10:00 y las 14:00: cierre de las estaciones de Colón, Serrano, Velázquez, Retiro, Banco de España, Sevilla y Chueca.

De momento, no se han hecho más comunicaciones sobre los posibles cortes de tráfico durante la visita del Papa a Carabanchel o al Estadio Santiago Bernabéu pero se recomienda estar atento a los canales de comunicación por si se aplicaran nuevas restricciones de movilidad. Evidentemente, se recomienda utilizar el transporte público en la medida de lo posible y evitar el uso del coche.

Foto | Edgar Beltran y Xataka

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