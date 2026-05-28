El nuevo Oura Ring 5 llega con un cambio aparentemente pequeño. Para muchos usuarios será el más importante

¿Por qué te comprarías un anillo inteligente? La respuesta más inmediata es sencilla: porque puede medir sueño, actividad, frecuencia cardiaca y otros datos de salud sin obligarnos a llevar otra pantalla encima. Pero hay una segunda razón igual de importante: si está bien resuelto, puede hacerlo sin ocupar la muñeca, sin sustituir a un reloj tradicional y sin recordarnos a cada momento que llevamos tecnología en el cuerpo. El problema aparece cuando ese equilibrio se rompe y el producto empieza a parecer menos un anillo convencional y más una pequeña pieza tecnológica aceptada en el dedo. Ahí es donde el Oura Ring 5 quiere mover ficha: no solo promete medir mejor, también quiere hacerse notar menos.

El movimiento de Oura va justo en esa dirección. Según la compañía, el Oura Ring 5 tiene un 40% menos de volumen que el Oura Ring 4 y mide 6,09 mm de ancho y 2,28 mm de grosor. Según la información disponible, su peso se mueve entre 2 y 2,69 gramos, en función de la talla. Sobre el papel, la diferencia puede parecer pequeña porque seguimos hablando de milímetros y gramos, pero en un producto pensado para llevarlo de día, de noche y durante el entrenamiento, todo apunta a que ese recorte debería notarse. Tocará comprobarlo con el anillo en la mano y en el dedo, porque ahí es donde realmente se decide si la miniaturización cambia la experiencia.

Un anillo más pequeño, pero no más simple

Esa reducción no llega, al menos según la firma, de apretar los mismos componentes en una carcasa más fina sin más. La compañía asegura que el Ring 5 ha sido rediseñado desde dentro, con una arquitectura pensada para encajar sensores, batería y electrónica en un espacio mucho más limitado. En su explicación técnica, Oura habla de un efecto dominó: al modificar una pieza en un producto tan pequeño, el resto del diseño también tiene que cambiar.

La parte más delicada de ese rediseño está en los sensores. Oura asegura que el Ring 5 incorpora sensores de perfil bajo para mejorar el contacto con la piel, LEDs más eficientes y 12 vías de señal pensadas para obtener lecturas más consistentes en distintos dedos y tonos de piel. La compañía también afirma que esta generación puede obtener una señal de pulso hasta 100 veces más fuerte que la de los wearables de muñeca, un dato que conviene leer como argumento de marca, pero que ayuda a entender por qué el dedo sigue siendo un territorio interesante para medir constantes.

Frente al Oura Ring 4, Oura habla de un 12% más de precisión en HRV nocturna y de un 19% más de precisión en la medición de frecuencia cardiaca durante actividades como correr, caminar o montar en bici.

Todo eso quedaría a medias si el anillo no estuviera preparado para sobrevivir al uso cotidiano. El Ring 5 está fabricado en titanio, un material que Oura dice haber elegido por su relación entre resistencia y peso, e incorpora un recubrimiento PVD más resistente a los arañazos que el de generaciones anteriores. Oura también lo presenta como resistente al agua hasta 100 metros y con certificación IP68, así que la marca lo plantea como un dispositivo para dormir, entrenar, nadar o llevar durante la jornada sin tener que tratarlo como una pieza frágil.

La autonomía acompaña ese planteamiento de uso continuo. Oura habla de entre 6 y 9 días de batería con una carga, en función de la talla, y de un estuche opcional, vendido por separado, capaz de aportar hasta cinco cargas completas. Pero el Ring 5 no llega solo con cambios de hardware: la compañía también anuncia nuevas funciones como Health Radar, GLP-1 Insights y orientación médica personalizada asistida por IA en colaboración con Counsel Health.

Precio y disponibilidad del Oura Ring 5

En España, el Oura Ring 5 se puede reservar desde el 28 de mayo de 2026 y los pedidos reservados empezarán a enviarse a partir del 4 de junio de 2026, según la información de Oura para nuestro mercado. La entrada a la nueva generación arranca en 429 euros, pero sube hasta 529 euros en varios acabados. Es un punto relevante porque al precio del anillo conviene sumarle la suscripción si queremos acceder a las funciones avanzadas de la plataforma.

Silver: 429 euros

429 euros Black: 429 euros

429 euros Stealth: 529 euros

529 euros Brushed Silver: 529 euros

529 euros Gold: 529 euros

529 euros Deep Rose: 529 euros

Estará disponible en seis acabados: Silver, Black, Stealth, Brushed Silver, Gold y Deep Rose.

Imágenes | Oura Ring

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