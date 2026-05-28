Ya en Lidl este aspirador dos en uno sin cables que funciona tanto en seco como en húmedo y no llega a 85 euros

Quizás todavía no tenemos asociado este tipo de productos a Lidl, pero lo cierto es que en esta tienda podemos encontrar un montón de dispositivos diferentes. Hace unos días os contábamos cómo incluso había una Kärcher KHD 3, y ahora vamos a seguir un poco con el camino de la limpieza con un aspirador de mano 2 en 1 con batería de Silvercrest: está disponible en la web de Lidl por 84,99 euros. Por desgracia, no llegará a las tiendas físicas.

Aspirador de mano 2 en 1 con batería PVP en Lidl — 84,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Si se agota o simplemente buscas una alternativa que también te llegue a casa directamente, tienes dos opciones en Amazon a un precio similar:

Cecotec Conga Rockstar RS50 X-Treme por 89,90 euros. Una alternativa muy similar que viene con pantalla LCD para que podamos consultar autonomía o el modo que tiene activo.

por 89,90 euros. Una alternativa muy similar que viene con pantalla LCD para que podamos consultar autonomía o el modo que tiene activo. Dreame R10 por 129 euros. Algo más cara, pero con mayor autonomía, potencia de succión y luces LED para ver mejor la suciedad.

DREAME R10 Aspiradora sin Cable, 20000 PA / 120 AW Aspiradora Escoba sin Cable, 60 Min Filtración Avanzada, Cepillo Multisuperficie, Luz LED, Adecuado para Limpiar Pelos de Mascotas, Polvo Hoy en Amazon — 129,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un aspirador versátil y con muchos accesorios

Este aspirador 2 en 1 es una opción interesante si buscas un aspirador sin cables que sirva tanto para el suelo como para el sofá o incluso para aspirar los asientos del coche. Tiene, como decimos, doble función: aspira en seco y también hace las veces de mopa húmeda. Y viene con un montón de accesorios, lo que nos ayudará a llegar a las zonas más complicadas.

Cuenta con una potencia de succión variable en función del modo que utilicemos: desde 6.000 Pa en modo Eco hasta los 9.000 Pa en modo Turbo. Ahí quizás está el mayor defecto de este aspirador de mano, puesto que su autonomía se resiente en este último modo. Pese a ello, es una alternativa económica interesante si no quieres gastar demasiado.

⚡ EN RESUMEN: aspirador de mano 2 en 1 de lidl ✅ LO MEJOR Una opción muy económica: Es un aspirador sin cables sencillo que no llega a 85 euros y te puede venir genial tanto en casa como en el coche.

Es un aspirador sin cables sencillo que no llega a 85 euros y te puede venir genial tanto en casa como en el coche. Es un aspirador 2 en 1: Aspira en seco y también es mopa húmeda, por lo que es un dispositivo versátil. ❌ LO PEOR No cuenta con mucha autonomía: Si utilizamos su modo Turbo, apenas tendremos batería para un par de habitaciones.

Si utilizamos su modo Turbo, apenas tendremos batería para un par de habitaciones. Disponible solo en la web de Lidl: Este aspirador no llegará a las tiendas físicas de Lidl, por lo que solo podemos comprarlo online. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un aspirador vertical sin cables que sea versátil y que, sobre todo, no se lleve mucho de tu presupuesto. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres una opción más potente o con más autonomía para una casa grande, como puede ser el aspirador Dreame que os mostrábamos más arriba.

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DREAME R10 Pro Aspiradora sin Cable, 20000 PA/150AW Potente Succión, 20000 PA, Aspiradora sin Cable con Cepillo de Multi-Superficie y Luces LED, Ideal para la Limpieza del Hogar y el Coche, Ligero Hoy en Amazon — 229,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

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Imágenes | Lidl, Compradicción

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