Ventiladores de techo silenciosos. Cuál comprar y cinco modelos recomendados

Con la llegada de las olas de calor veraniegas, mantener la casa fresca se convierte en una prioridad, pero no siempre queremos (o podemos) encender el aire acondicionado a todas horas. Los ventiladores de techo se han consolidado como la alternativa más eficiente, pero tienen un enemigo histórico: el ruido.

Por suerte, la tecnología de los motores DC (corriente continua) ha revolucionado el sector, permitiendo diseñar modelos ultrasilenciosos que puedes dejar encendidos toda la noche sin enterarte. En esta guía de compra analizamos en qué debes fijarte y seleccionamos los mejores modelos para dormir sin calor (y en silencio) este verano.

Eso sí, te adelantamos que uno de los ventiladores de techo más eficientes y bonitos estéticamente que encontrarás es el Create Wind Clear Studio M, un ventilador de techo con luz disponible en diferentes combinaciones de color (blanco, blanco/madera, azul, negro, madera, madera/negro y verde).

Este ventilador de techo de Create viene con una luz LED en tres tonos de blanco (cálido, neutro y frío) y también incorpora la función de giro inverso (ideal en invierno para hacer que el aire caliente de la calefacción acumulado en el techo baje). Además, sus aspas son retráctiles, incorpora temporizador y funciona a seis velocidades.

Nuestra selección de ventiladores de techo silenciosos de un solo vistazo

MODELO PERFECTo PARA TI LO MEJOR LO PEOR PRECIO DESDE create wind clear studio m Si te horroriza cómo queda un ventilador clásico rompiendo la estética de tu salón durante los meses de otoño e invierno. Su estética limpia. Cuando está apagado, las aspas transparentes se pliegan por completo mediante fuerza centrífuga y quedan ocultas sobre el plafón. Visualmente, se convierte en una lámpara de techo moderna. El montaje es algo laborioso. Como suele ocurrir con los ventiladores de aspas retráctiles y luces integradas, la instalación de los cables y el ajuste del florón al techo puede ser un dolor de cabeza si no eres un manitas. 105,95 euros philips bliss Si quieres climatizar un dormitorio de forma elegante y sin ruidos y priorizas la calidad de la luz por encima de todo. A diferencia de las marcas blancas, el plafón LED de este modelo está diseñado para evitar parpadeos y deslumbramientos, ofreciendo una luz muy homogénea, potente y regulable. El precio es más elevado. Pagas la calidad de los componentes y el respaldo de la marca Philips, por lo que su coste suele ser superior al de otros ventiladores retráctiles del mercado. 137,65 euros Cecotec EnergySilence Aero 5600 Classic Si tienes un salón amplio, comedor o dormitorio principal grande y buscas un ventilador con estilo clásico, colonial o rústico. Gracias a su gran diámetro (132 cm) y a la eficiencia del motor DC, consigue mover un volumen de aire enorme en estancias grandes sin necesidad de girar a revoluciones altas. Al tener aspas de madera, el aparato pesa más y requiere un atornillado muy preciso y un buen equilibrado inicial durante el montaje. 95,76 euros SPC Conforto Lite 2 Si buscas una estética nórdica y cuidas el diseño de tu hogar, pero también si te apasiona la tecnología y quieres controlar el ventilador desde el móvil o mediante asistentes de voz. Es un ventilador 100% conectado. Poder encenderlo, cambiar la velocidad o regular la temperatura y el brillo de la luz desde la cama usando la voz o desde el móvil es una comodidad a la que te acostumbras muy rápido. La luz es un panel LED interno, al igual que la mayoría de ventiladores modernos. Si tras muchos años de uso la placa LED agota su vida útil, tendrás que pedir un repuesto al fabricante en vez de desenroscar y poner una bombilla nueva. 145,36 euros MELLERWARE BRIZY BRIGHT RATTAN Si buscas un ventilador de estilo natural y tu hogar cuenta con una decoración mediterránea o costera. También resulta perfecto para instalar en terrazas cubiertas o porches. Su cuidada estética. El acabado en ratán trenzado le aporta un toque bohemio muy exclusivo que pocos ventiladores ofrecen actualmente en el mercado. Aunque es precioso, su apariencia está muy ligada a un estilo concreto. Si en el futuro decides cambiar radicalmente la decoración hacia algo más industrial, minimalista o futurista, el aparato puede llegar a desentonar. 99,99 euros

Qué tener en cuenta al comprar un ventilador de techo silencioso

A la hora de buscar un ventilador de techo, el adjetivo "silencioso" suele aparecer en casi todas las cajas. Sin embargo, no todos los modelos consiguen pasar desapercibidos en mitad de la noche. Para asegurarte de que el ventilador que elijas te permita dormir o concentrarte sin un zumbido constante de fondo, debes fijarte en los siguientes factores o características.

Tipo de motor (DC frente a AC). Los motores DC (corriente continua) son más modernos y eficientes. Consumen mucha menos energía, ofrecen más velocidades (normalmente 5 o 6 frente a las 3 de los modelos con motor AC) y, lo más importante, el motor en sí mismo es prácticamente inaudible, ya que suele emitir menos de 35-40 dB en sus marchas más bajas.

Nivel de decibelios (dB) y velocidades bajas. No te quedes solo con la palabra "silencioso"; busca el dato técnico. Un ventilador para un dormitorio debería operar por debajo de los 38 dB en sus velocidades de noche (velocidad 1 o 2). Fíjate en que el aparato disponga de un "Modo Brisa" o una velocidad ultralenta. En estos modos, el motor gira al mínimo esfuerzo y el único ruido que percibirás será el rozamiento natural de las aspas con el aire, el cual puede llegar a resultar un ruido blanco muy relajante.

Material y diseño de las aspas. El ruido de un ventilador no solo proviene del motor, sino del impacto aerodinámico de las aspas al cortar el aire. Las de madera natural o balsa suelen ser las más silenciosas porque son ligeras y el material absorbe mejor las vibraciones. Las de plástico o ABS también son livianas y permiten moldear formas complejas que maximizan el flujo de aire sin generar turbulencias (y, por tanto, reducen el ruido). Por último, es mejor evitar las aspas de metal para dormitorios o zonas de estudio. Son más pesadas, cortan el aire de forma más abrupta y, si el aparato se desequilibra un milímetro, amplifican cualquier vibración.

Aspas fijas frente a retráctiles. Los modelos con aspas retráctiles (que se ocultan cuando están apagados) están muy de moda, pero de cara al ruido tienen una particularidad. Al encenderse, las aspas se despliegan por fuerza centrífuga mediante un mecanismo de bisagras. Si el ventilador es de buena calidad, no habrá problema; no obstante, en modelos muy económicos, este mecanismo puede coger holgura con el tiempo, provocando pequeños chasquidos o ruidos de fricción plástica al arrancar o cambiar de velocidad. Si el silencio a largo plazo es tu prioridad absoluta, las aspas fijas de una sola pieza ofrecen menos puntos de vibración.

El tamaño de la estancia y el diámetro del ventilador. Existe un error muy común que consiste en comprar un ventilador pequeño pensando que hará menos ruido. El efecto, en cambio, suele ser el contrario. Un ventilador pequeño en una habitación grande tendrá que girar a máxima velocidad (revoluciones por minuto muy altas) para que sientas el aire, lo que generará muchísimo ruido aerodinámico. La regla de oro es elegir un diámetro adecuado o ligeramente superior al recomendado para los metros cuadrados de la estancia. De esta forma, podrás mantener el ventilador funcionando a la velocidad 1 o 2 (silenciosa) y aun así mover una cantidad de aire óptima y agradable.

Sistema de fijación y equilibrado. El ruido más insoportable no suele ser el del motor, sino el traqueteo del florón contra el techo debido a un mal equilibrado. Busca modelos que incluyan sistemas de fijación robustos con silentblocks (gomas amortiguadoras) que absorban las microvibraciones antes de que se transmitan al forjado. Además, asegúrate de que el fabricante incluya un kit de equilibrado (pequeñas pinzas y contrapesos) por si alguna aspa sufre una ligera desviación durante la instalación.

Los mejores ventiladores de techo silenciosos: cuál comprar

Aunque ya hemos especificado, al inicio de esta guía de compra, que el modelo de Create es uno de los mejores ventiladores de techo silenciosos que existen, estos son otros que podrías tener en cuenta si estás pensando comprar uno para tu hogar.

El Philips Bliss es un ventilador de techo premium con aspas retráctiles transparentes que destaca por su buen equilibrio entre climatización e iluminación de alta calidad. Está equipado con un motor DC ultrasilencioso de seis velocidades y función de giro inverso. Además, cuenta con un modo brisa natural y una estructura diseñada específicamente para eliminar los balanceos y las vibraciones en el techo.

Su principal ventaja competitiva reside en el sello de iluminación de la marca. Su plafón LED ofrece unos potentes 4.500 lúmenes regulables que no dañan la vista (gracias a la tecnología EyeComfort) y permite ajustar la temperatura de la luz desde un blanco cálido y acogedor hasta un tono frío ideal para trabajar. Por último, cuenta con un mando a distancia con tecnología RF que no requiere apuntar directamente al aparato para funcionar.

Si, en cambio, prefieres evitar un modelo de aspas retráctiles, este Cecotec EnergySilence Aero 5600 Classic presenta una excelente relación calidad-precio. Este modelo apuesta por una estética atemporal con tres aspas de madera que encajan a la perfección en decoraciones rústicas, coloniales o clásicas. Está equipado con un motor DC de 40 W y cuenta con un diámetro de 132 cm.

Funciona de forma muy silenciosa, ofrece seis velocidades y cuenta con un temporizador programable de hasta ocho horas. Además, integra una lámpara LED de 20 W y, al igual que otros modelos de la gama, incorpora la función de giro inverso ideal para el invierno.

El SPC Conforto Lite 2 es un ventilador de techo inteligente que destaca por su diseño nórdico de tres aspas y resulta ideal para estancias medianas. Está equipado con un motor ultrasilencioso y eficiente, ofrece seis velocidades, incluye temporizador y cuenta con función inversa.

El gran valor añadido de este modelo es su conectividad WiFi integrada, que permite gestionar tanto las velocidades como su plafón LED regulable de 20 W desde la aplicación SPC IoT o mediante comandos de voz con Alexa y Google Assistant. En definitiva, es una excelente opción para quienes buscan un aparato estéticamente moderno, silencioso y conectado.

El último de los modelos que queremos recomendarte cuenta con un diseño un tanto diferente al de la gran mayoría de ventiladores de techo de aspas retráctiles que puedes encontrar. Se trata del Mellerware Brizy Bright Rattan, que pasa por una elegante lámpara de ratán y adorna cualquier dormitorio o salón.

En el apartado técnico, incorpora un motor DC de seis velocidades, función inversa, temporizador y un plafón LED integrado con tres temperaturas de luz seleccionables desde el mando a distancia. En definitiva, es perfecto si buscas la máxima eficiencia y silencio sin renunciar a una estética artesanal y muy en tendencia.

Algunos extras a considerar

Más allá de los aspectos técnicos básicos, hay una serie de detalles prácticos que marcarán la diferencia en tu experiencia de uso. Antes de decidirte por un modelo concreto, conviene que repases también algunos de estos puntos.

Con o sin iluminación integrada. Dado que el ventilador suele colocarse en el centro del techo (el punto donde habitualmente va la lámpara principal), los modelos con luz son los más demandados para salones y dormitorios. Dentro de estos, las versiones con tecnología LED integrada son las más recomendables, ya que permiten regular la intensidad y el tono de la luz (cálida, neutra o fría) con un consumo mínimo. Por el contrario, si la habitación ya cuenta con focos empotrados o buena luz ambiental, un ventilador sin luz te resultará más sencillo, estético y, por lo general, más barato.

Complejidad de la instalación. Aunque recurrir a un electricista profesional siempre es la opción más segura, si te animas con el montaje por tu cuenta, revisa bien el manual y asegúrate de tener las herramientas adecuadas. El punto crítico aquí es el soporte. Nunca debes anclar un ventilador directamente sobre techos de pladur o falsos techos debido al peso y las vibraciones; siempre debe ir fijado al forjado o a una estructura reforzada.

Control inteligente y conectividad. Los ventiladores modernos ya forman parte del hogar conectado. Muchos incluyen conectividad WiFi para gestionarlos desde el móvil o mediante asistentes como Apple Home, Google Home o Alexa. Si ya tienes otros dispositivos domóticos en casa, revisa bien la compatibilidad de la aplicación para poder centralizar todo el control desde una única plataforma sin complicarte la vida.

Uso en interiores frente a zonas exteriores. No todos los materiales soportan la intemperie. Si estás buscando un modelo para el porche, el balcón o la terraza, es fundamental que el ventilador esté hecho con materiales resistentes a la corrosión (como el acero tratado o el plástico ABS) y que incorpore, como mínimo, una protección IP44 que lo mantenga a salvo del polvo, la humedad y las salpicaduras de agua.

Preguntas frecuentes sobre el mejor ventilador de techo silencioso

¿Cómo saber si un ventilador de techo es verdaderamente silencioso?

El factor clave en el que debes fijarte es el tipo de motor. Los ventiladores tradicionales utilizan motores AC (corriente alterna), que suelen emitir un zumbido eléctrico constante muy molesto por las noches. Los modelos silenciosos modernos emplean motores DC (corriente continua). Estos motores no solo reducen el consumo energético hasta en un 70%, sino que sus componentes apenas generan fricción, reduciendo el ruido mecánico a niveles prácticamente inaudibles.

¿Es mejor un ventilador de techo con luz LED integrada o con bombilla tradicional?

Ambas opciones tienen sus ventajas dependiendo de tus prioridades:

Plafón LED integrado: permite diseños mucho más modernos, compactos y estilizados. Además, la mayoría de estos modelos ofrecen la posibilidad de cambiar la temperatura de la luz (cálida, neutra o fría) desde el mando. La desventaja es que, si la placa se funde tras años de uso, suele ser complejo encontrar un recambio específico.

permite diseños mucho más modernos, compactos y estilizados. Además, la mayoría de estos modelos ofrecen la posibilidad de cambiar la temperatura de la luz (cálida, neutra o fría) desde el mando. La desventaja es que, si la placa se funde tras años de uso, suele ser complejo encontrar un recambio específico. Casquillo de bombilla tradicional (E27): ofrece una estética más clásica y una libertad total. Puedes cambiar la bombilla en dos segundos por la marca o potencia que quieras. Su inconveniente es que el diseño del ventilador suele ser más aparatoso y no permite regular los tonos de luz de forma nativa desde el mando.

¿Influye el número de aspas en el ruido que hace el ventilador?

Existe el mito de que cuantas más aspas, más ruido hace, pero la realidad física es la contraria. Un ventilador de cuatro o cinco aspas suele ser más silencioso y equilibrado porque necesita girar a menos revoluciones por minuto (RPM) para mover la misma cantidad de aire que un modelo de tres aspas. Al girar más despacio, el ruido aerodinámico del choque del aspa contra el aire disminuye drásticamente, ofreciendo un flujo ambiental mucho más constante y agradable.

¿Qué tamaño de ventilador necesito según los metros cuadrados de mi habitación?

Elegir el diámetro correcto es crucial para que el aparato no tenga que forzar su velocidad (y, por tanto, hacer ruido) para refrescar la estancia:

Habitaciones pequeñas (hasta 13 m²): ventiladores de entre 90 cm y 105 cm de diámetro.

ventiladores de entre 90 cm y 105 cm de diámetro. Habitaciones medianas (de 13 a 20 m²): ventiladores de entre 105 cm y 132 cm de diámetro.

ventiladores de entre 105 cm y 132 cm de diámetro. Salones o espacios grandes (más de 20 m²): ventiladores de 132 cm de diámetro en adelante.

El ventilador hace un ruido de balanceo o "clic" constante, ¿está roto?

No necesariamente. En la gran mayoría de los casos, los ruidos rítmicos de balanceo o "clics" mecánicos no se deben a un motor defectuoso, sino a un problema de instalación. Puede ocurrir porque el soporte del techo no está perfectamente nivelado, porque los tornillos que unen las aspas al motor se han aflojado ligeramente o porque las palas tienen una desviación de peso de apenas unos gramos. Usar el kit de equilibrado (unas pequeñas pinzas y contrapesos incluidos con el aparato) suele solucionar por completo este molesto balanceo.

Recomendación final

De entre todas las propuestas que te hemos mostrado a lo largo de esta guía de compra, nos quedamos con el Create Wind Clear Studio M. Es una opción muy elegante que encaja a la perfección en casi cualquier tipo de decoración gracias a sus diferentes acabados disponibles, además de ofrecer una excelente relación calidad-precio.

Sin embargo, si buscas un ventilador de techo cuya lámpara cuide tu salud visual, el plafón del Philips Bliss (un auténtico modelo superventas) evita los parpadeos y los deslumbramientos, ofreciendo así una iluminación muy homogénea.

Por último, si lo que quieres es un aparato diferente al resto, el Mellerware Brizy Bright Rattan es de esos modelos que enamoran a simple vista. Cuenta con un diseño exclusivo muy poco visto en el mercado que resulta ideal para decoraciones costeras o de estilo mediterráneo gracias a su estructura cubierta de ratán.

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Imágenes | Create, Philips, Mellerware, SPC y Cecotec

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