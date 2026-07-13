A Meta le pareció buena idea que su IA generara imágenes a partir de tus fotos de Instagram. Días después ya ha dado marcha atrás

La semana pasada Meta lanzó Muse Image y Muse Video, sus nuevos modelos de IA integrados en la app de Meta AI. Sin embargo, el lanzamiento fue rápidamente eclipsado por las críticas que recibió una de las funciones del generador de imágenes.

Dentro de Muse Image, además de escribir el prompt normal, Meta pensó que era buena idea dejarnos etiquetar a otros usuarios de Instagram para generar imágenes a partir de sus fotos. Bastaba con escribir la arroba con el nombre de usuario y Muse Image puede acceder a su perfil para crear cualquier imagen que se nos ocurra.

El problema de todo esto es que Meta lo activó por defecto para todas las cuentas de Instagram públicas, sin avisar ni por supuesto pedir permiso. Si querías evitar que cualquiera pudiera etiquetarte, tenías que desactivarlo manualmente desde la configuración de la cuenta.

Meta recula: ya no podrán etiquetarnos en Muse Image

Muse Image fue anunciado el pasado martes día 7 de julio y en los días siguientes las críticas a esta decisión se fueron acumulando. Cuatro días después, el sábado 11, Meta emitió un comunicado en el que respondían a la polémica.

Según Meta, su intención con la función de etiquetado era "ofrecer una herramienta creativa útil" y "dar a los usuarios el control sobre si su contenido público podía ser mencionado". La mejor forma de dar el control a los usuarios habría sido dejarnos activarlo si queríamos ser etiquetados y no al revés.

Meta ha confirmando que la función de etiquetado ha sido retirada. Este es el comunicado íntegro:

A principios de esta semana, anunciamos que una de las formas en que los usuarios pueden generar imágenes en Meta AI es mencionando con la etiqueta @ las cuentas públicas de Instagram a las que desean hacer referencia. Nuestra intención era ofrecer una herramienta creativa útil y dar a los usuarios el control sobre si su contenido público podía ser mencionado de esta manera. Hemos recibido comentarios indicando que esta función no ha dado en el blanco, por lo que ya no está disponible

Imagen | Meta, editada con Magnific

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