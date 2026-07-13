Huawei está levantando un imperio de semiconductores. Y en mitad de la crisis, ahora va a por su propia fábrica de DRAM

Si Huawei tiene un mensaje para la Estados Unidos que intentó condenarla al ostracismo con el veto de hace un lustro, ese mensaje es "gracias". Fue el mismo presidente de la compañía china el que comentó hace unos días que, sin la presión de Occidente, China y Huawei no podrían haber desarrollado su tecnología a la velocidad que lo han hecho. Porque Huawei está desarrollando un imperio, y los últimos informes apuntan a que van a por la pieza que les falta: la memoria DRAM.

Y están creando una megafábrica para no depender de nadie en un mercado que está lejos de mejorar.

Fábrica de DRAM. Se estima que SK Hynix, Samsung y Micron cuentan con más del 90% del mercado global de DRAM. Con las tres grandes enfocando toda su producción en plataformas de IA, ni consumidores ni empresas de productos de consumo pueden acceder a componentes a precios competitivos, por lo que buscan alternativas. Se dice que Apple estaría mirando a la china CXMT, pero ahora hay quien apunta que Huawei esta creando una fábrica de DRAM con apoyo gubernamental.

La empresa Swaysure, de Shenzhen, uno de los corazones tecnológicos del país, estaría levantando con Huawei una fábrica con capacidad para crear obleas de 12 pulgadas. La producción planificada sería de 140.000 obleas mensuales y, al frente de todo ello, estaría un exdirector de TSMC.

Imperio de los chips. China tiene un objetivo: que al menos el 80% de la tecnología básica que usan sus empresas esté suministrada por compañías nacionales, y ahí Huawei juega un papel fundamental. Ya no se trata de los enormes campus que tienen para impulsar su propio negocio, sino su presencia en todos los sectores tecnológicos del país y la importancia que están cobrando al convertirse en uno de los pivotes de los semiconductores en China.

De la mano de SMIC, han conseguido desarrollar chips con una arquitectura avanzada en tiempo récord y, además, se estima que la operan al menos 11 fábricas por todo el país de la mano de empresas aliadas. Crean chips lógicos, tienen servicios de fundición y también operan en el segmento de los chips DRAM. Con la nueva empresa de la mano de Swaysure, darían un paso más para lograr una mayor independencia de los grandes del sector de la memoria y de los chips NAND.

Al final, se trata de crear una red industrial que permita conseguir ese objetivo del 80% y, sobre todo, ser más independiente de la tecnología extranjera.

Imágenes de Planet Labs y Financial Times en las que se puede ver la evolución en la construcción de una planta de Huawei y SwaySure entre 2022 y 2025.

Realidad paralela. Para ello, Huawei tiene algunos de los campus tecnológicos y de I+D más impresionantes del planeta, lo que les ha permitido en muy poco tiempo no sólo resurgir de sus cenizas, sino crear una realidad paralela. En materia de software, HarmonyOS está en más de 1.000 millones de dispositivos, el servicio Huawei Clouyd está creciendo fuera de China en países de Asia, Áfica y América Latina, y luego están los chips.

Tienen los Ascend y Kunpeng optimizados tanto para IA como para edge computing, recientemente presentaron un superclúster para tareas avanzadas de IA y tienen la intención de cambiar el paradigma de la evolución y desarrollo de procesadores con una 'Ley Tau' bajo la que empezarán a crear sus nuevos chips de consumo Kirin que podemos ver en dispositivos como móviles y tablets. Y que tengan el respaldo del gobierno Chino es una garantía.

Palanca china. Volviendo a la memoria RAM de Huawei, este movimiento no está pensado para competir contra los tres grandes del sector, sino para no depender de ellos. Es decir, Huawei no debería querer ser Samsung en tan poco tiempo, pero teniendo capacidad para hacer su DRAM, podría dejar de depender de Samsung o SK Hynix, por ejemplo.

Además, este tipo de movimientos forman parte de una estrategia más a largo plazo, una en la que Huawei ha pasado de ser una empresa grande de China a ser uno de los pulmones del desarrollo tecnológico del país, impulsando con su hardware las plataformas de IA de otras empresas y siendo el corazón de algunos de los centros de datos en los que China va a invertir 300.000 millones de dólares durante los próximos cinco años. Se estima, de hecho, que Huawei se hará con el 60% del mercado chino de chips de IA en este 2026.

Ahora bien, por mucho que inviertan y creen nuevas fundiciones, siguen teniendo una patata caliente: nadie fabrica máquinas de litografía avanzada como las de ASML a las que las empresas chinas tienen restringido el acceso. Van avanzando mediante técnicas alternativas e ingeniería inversa, pero si China quiere ser la primera nación tecnológica a corto plazo (objetivo que ellos mismos se han marcado), en algún momento necesitarán esas "impresoras" enormes de última generación.

Imagen | ASML

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