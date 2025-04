Huawei ya no compite: está construyendo su propia realidad paralela

Durante años, el relato más repetido sobre Huawei –también en esta casa– ha sido el del gigante herido. Una empresa que había pasado de la nada a disputar el trono de la telefonía a Samsung, golpeada por los vetos estadounidenses y forzada a reinventarse, a resistir.

Lo que no se dice tanto –pero salta a la vista en su largo informe de 2024– es que Huawei ha abandonado cualquier interés en competir. No aspira a volver al campo bajo las mismas reglas de antes. Quiere algo distinto: construir su propio campo, con sus propias reglas, actores y relato. Un universo tecnológico paralelo, autosuficiente y, por supuesto, cada vez más cerrado.

El tono del informe roza lo beligerante, un "nosotros contra el mundo" que nos muestra no a una empresa en reconstrucción, sino a una potencia avanzando hacia su propio ecosistema sin mirar atrás.

HarmonyOS ya está en más de 1.000 millones de dispositivos.

Huawei Cloud está creciendo en Asia, África y América Latina.

Los chips Ascend y Kunpeng ya están optimizados para tareas concretas de IA y edge computing.

Y por supuesto, desarrollan con el respaldo del gobierno chino.

Huawei no está construyendo puentes, sino cavando trincheras. En su informe no hay lamentos por lo vivido, no pide volver a Google Play, no habla de cuotas de mercado en smartphones ni invoca a reguladores. Simplemente describe la nueva estructura que le permite existir sin todo eso. Un modelo que no depende de AWS, ni de Qualcomm, ni de APIs occidentales.

Y por supuesto, las implicaciones no son solo técnicas. Son políticas. Por donde se extienden sus redes, su sistema operativo o su nube, no hay integración sino reemplazo total. Cada país que adopta la infraestructura Huawei no está sumando una alternativa: está eligiendo bando en la bifurcación digital del mundo. En el lado en el que no figuran Google y compañía hay ahora una propuesta atractiva para naciones cansadas de la hegemonía tecnológica americana.

Competir implica aceptar las reglas y acudir al mismo estadio que el rival. Huawei ya no juega ese partido. No quiere vencer a Google, Intel o Microsoft: quiere crear un mundo donde le resulten irrelevantes. Y lo está consiguiendo.

Y mientras Occidente sigue pensando en cuotas de mercado, Huawei construye un continente digital entero. La competencia real no es por los dispositivos de hoy, sino por la arquitectura tecnológica del mañana.

