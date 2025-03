Problemas para TSMC: está fabricando chips de IA para Huawei a pesar de las sanciones, según Estados Unidos

Los dolores de cabeza de TSMC no han terminado. El Gobierno estadounidense incluyó definitivamente a Huawei en su lista negra en 2020, y una de las consecuencias inmediatas de esta decisión fue que este fabricante de chips taiwanés dejó de producir semiconductores para esta compañía china. Dos años después, en octubre de 2022, la Administración estadounidense decidió incluir toda la industria china de los semiconductores en su lista negra, lo que recortó aún más la cartera de clientes de TSMC.

Sea como sea para Huawei tiene todo el sentido del mundo intentar que TSMC fabrique algunos de los circuitos integrados que diseña. Esta empresa china está respaldada en este ámbito por SMIC, que es el principal productor de semiconductores de China, pero sus tecnologías de integración más avanzadas no están a la altura de las litografías de vanguardia de TSMC. Y no tener acceso a los nodos litográficos más avanzados merma la competitividad de Huawei.

A finales de octubre de 2024 el Departamento de Comercio de EEUU decidió investigar a TSMC debido a que sospechaba que esta gigantesca compañía taiwanesa podría haber llegado en secreto a acuerdos con Huawei para encargarse de la fabricación de sus semiconductores para smartphones y aplicaciones de inteligencia artificial (IA). En la coyuntura actual de tensión entre EEUU y China esta acusación es muy grave. Afortunadamente para TSMC todo se aclaró unos meses más tarde.

Otro capítulo inquietante en la relación que sostienen TSMC y Huawei

En diciembre de 2024 TSMC rompió su relación comercial con PowerAIR, una empresa de Singapur que, al parecer, era la responsable de entregar a Huawei el chip fabricado por TSMC que apareció en la tarjeta para IA Ascend 910B. Curiosamente, esta era la segunda compañía presumiblemente responsable de hacer llegar a Huawei circuitos integrados producidos por TSMC. En 2023 esta última empresa dejó de ofrecer su servicio de fabricación a la compañía china de diseño de chips Sophgo por mediar ilegalmente con Huawei.

El CSIS acusa a TSMC de haber fabricado para Huawei nada menos que dos millones de chips de IA Ascend 910

Ahora es el CSIS (Center for Strategic and International Studies), una organización estadounidense que se dedica a elaborar estrategias que persiguen garantizar la seguridad de EEUU, el que acusa a TSMC en un informe recién publicado de haber fabricado indirectamente para Huawei durante 2024 nada menos que dos millones de chips de IA Ascend 910. Con estos circuitos integrados esta compañía china puede producir una enorme cantidad de unidades de su solución Ascend 910C, que actualmente es su hardware para IA más avanzado.

Lo más interesante es que el CSIS sostiene que Huawei ha recurrido una vez más a empresas "fantasma" que actúan como intermediarias entre ella y TSMC. No obstante, el autor del informe no exculpa a la compañía taiwanesa: "TSMC fabricó grandes cantidades de chips Ascend 910B de Huawei en nombre de empresas fantasma y los envió a China, violando así los controles de exportación de EEUU". Veremos cómo termina todo esto, pero no pinta bien para una TSMC que acaba de embarcarse en una ambiciosa estrategia de expansión de su infraestructura de producción dentro del país actualmente liderado por Donald Trump.

