El Parlamento Europeo ha dado el paso que millones de europeos no se atreven a dar: salirse del buscador de Google

Europa se ha propuesto dejar depender de EEUU en tecnología y ya está tomando medidas reales para conseguir la ansiada soberanía digital. Según Politico, una de estas medidas va a entrar en vigor mañana mismo y consiste en algo muy concreto: decir adiós al buscador de Google.

Qué está pasando. Según un correo interno al que ha tenido acceso el medio Politico, a partir del jueves 4 de junio "Qwant sustituirá a Google como motor de búsqueda predeterminado en los ordenadores del Parlamento Europeo". El motivo de este cambio es continuar con "el compromiso del Parlamento con la soberanía digital y la protección de los datos personales de los usuarios”.

Por qué es importante. La Unión Europea se ha dado cuenta (demasiado tarde) que EEUU no es el socio confiable que pensaba, y que depender de su tecnología es un problema. Cambiar el buscador de los ordenadores del parlamento es una medida simbólica, en el sentido de que es de las más fáciles de ejecutar y no tendrá un impacto real en la independencia tecnológica, pero es importante está mandando un mensaje: se puede.

Qwant. Se trata de un motor de búsqueda que pone su enfoque en la protección de la privacidad, de hecho su eslogan es "el navegador que no sabe nada de ti". Qwant no almacena el historial de búsquedas ni revende datos de navegación, tiene extensión para Chrome, Edge, Firefox y Safari y viene con IA integrada para resumir páginas web. Y lo más importante, es europeo, concretamente francés.

Sí, pero. Cuando un eurodiputado haga una búsqueda desde la barra de direcciones en el navegador de uno de los ordenadores del parlamento, Qwant será el buscador por defecto. Sin embargo, podrán tanto acceder a Google para buscar como cambiar la configuración para ponerlo como buscador por defecto. Es decir, que no hay ninguna prohibición ni bloqueo para usar Google o cualquier otro motor de búsqueda.

Más medidas. Hace unos días supimos que la Unión Europea prepara un “paquete de soberanía tecnológica” con cuatro medidas clave para reducir su dependencia de Estados Unidos. Estas medidas se enfocan en cuatro áreas críticas:

Nube: auditorías y pruebas de estrés a los proveedores.

Chips: la Comisión europea revisará la Chips Act para poder anular contratos y centralizar compras de emergencia.

Software: creación de una estrategia para impulsar el software libre europeo.

Centros de datos: 200.000 millones para la construcción de centros de datos y 20.000 millones para digitalización e IA en energía.

Va a ser complicado. La dependencia de la UE en tecnología de EEUU es enorme. Según datos de Sinergy, el 70% del mercado europeo de nube es de sólo tres empresas estadounidenses (AWS, Microsoft Azure y Google Cloud) y sólo un 15% está controlado por empresas europeas. En el terreno de los chips, aunque está ASML, la dependencia externa es enorme como se evidenció con el caso de Nexperia y China. Europa no sólo llega tarde, es que su capacidad de competir en estos sectores críticos es ínfima en comparación a la que tienen Estados Unidos o China.

Imagen | Guillaume Périgois y Alex Dudar en Unsplash

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