Cómo ver el España - Argentina: fecha y hora de la final del Mundial 2026, y dónde puedes verlo en cualquier dispositivo

Vamos a explicarte cómo y dónde puedes ver el partido de España contra Argentina. Se trata de la gran final del Mundial de Fútbol 2026, en el que nuestra selección tiene la opción de conseguir la segunda estrella, el segundo mundial de su historia. Pero frente a ellos tendrán a una Argentina con Messi en estado de gracia.

Vamos a hacer el artículo sencillo. Primero te vamos a decir la fecha y la hora a la que se juega este partido. Y luego, pasaremos a decirte cuáles son tus opciones para poder verlo desde cualquier dispositivo.

Fecha y hora del España - Argentina

El partido de España contra Argentina tendrá lugar mañana, domingo 19 de julio Ambas selecciones se medirán en el New York New Jersey Stadium, campo donde suelen jugar habitualmente los New York Giants y los New York Jets de la NFL de fútbol americano.

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La gran final se jugará a las 21:00 en horario peninsular español, las 20h en las Islas Canarias. Y con este partido sabremos cuál de las dos selecciones se lleva finalmente la copa del mundo a casa.

Dónde ver el España - Argentina

Como te hemos explicado cuando te dijimos dónde puedes ver el Mundial 2026, al ser un partido de la Selección Española, vas a poder verlo gratis en directo a través de La1. Esto te va a permitir verlo tanto en la TDT como en móviles o navegadores mediante RTVE Play.

Evidentemente, el partido también se va a emitir en las opciones de pago que pudieras tener para ver todos los partidos del mundial. Se va a emitir en DAZN y podrás verlo en cualquier dispositivo en el caso de tenerlo contratado. También lo podrás ver en el canal DAZN Mundial, disponible tanto en Movistar Plus como en Orange TV.

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