Dónde puedes ver el Mundial 2026 dependiendo del operador que tengas

Vamos a decirte con qué operadores puedes ver el Mundial 2026 de fútbol. La Copa Mundial de la FIFA 2026 comienza el 11 de junio según el calendario, y si quieres ver los partidos quizá todavía no tengas claro el entramado de los canales y plataformas que lo ofrecen.

Vamos a empezar el artículo diciéndote qué partidos vas a poder ver gratis en Televisión Española. Y luego, pasaremos a decirte con qué operadores tendrás la opción de ver los partidos del mundial y cuáles son las características de estas ofertas.

Qué partidos se pueden ver gratis

RTVE tiene los derechos para emitir el Mundial en abierto. Con ellos, vas a poder ver gratis todos los partidos de la Selección Española, el partido inaugural del 11 de junio que enfrenta a México con Sudáfrica, las dos semifinales, el partido por el tercer y cuarto puesto, y la final que se celebrará el 19 de julio.

En total, Televisión Española emitirá 33 encuentros a través de La1 en la TDT, y también podrás verlos en streaming con la aplicación de RTVE Play. Al ser la televisión pública, todos los operadores que incluyan la TDT en sus packs de televisión te permitirán ver los partidos.

Los operadores que incluyen la TDT son Movistar, Orange, Vodafone, DIGI, Jazztel, Yoigo, MásMóvil o Pepephone entre otros. También podrás verlos en las OTTs de Movistar Plus y Orange TV Libre.

Dónde puedes ver los partidos de pago

Además de los partidos gratuitos, los derechos para los encuentros exclusivos de pago son de DAZN. En total, DAZN tiene otros 71 partidos en exclusiva, y operadores como Movistar u Orange han llegado a acuerdos con ellos para poder ofrecer los 104 partidos del mundial a sus usuarios.

Por lo tanto, la oferta de fútbol de cada operador se queda de la siguiente manera:

Movistar : Los usuarios que tengan contratado el paquete LaLiga con sus 36 euros adicionales podrán ver los partidos en Movistar Plus. También quienes tengan contratado el paquete Fútbol Total de 50 euros al mes. Si no tienes uno de esos paquetes, tu única opción será contratarlos durante dos meses y luego darte de baja. Ya te advertimos que, o te acoges a una promoción, o te saldrá más caro que contratar DAZN por tu cuenta.

: Los usuarios que tengan contratado el paquete LaLiga con sus 36 euros adicionales podrán ver los partidos en Movistar Plus. También quienes tengan contratado el paquete Fútbol Total de 50 euros al mes. Si no tienes uno de esos paquetes, tu única opción será contratarlos durante dos meses y luego darte de baja. Ya te advertimos que, o te acoges a una promoción, o te saldrá más caro que contratar DAZN por tu cuenta. Orange : Los usuarios que tengan Orange TV y hayan contratado el fútbol en su tarifa convergente tendrán DAZN Mundial disponible en Orange TV. El resto tendrá que contratar un paquete con fútbol para poder ver el Mundial al completo y darlo de baja después. Eso sí, si lo vas a hacer ten cuidado con la permanencia.

: Los usuarios que tengan Orange TV y hayan contratado el fútbol en su tarifa convergente tendrán DAZN Mundial disponible en Orange TV. El resto tendrá que contratar un paquete con fútbol para poder ver el Mundial al completo y darlo de baja después. Eso sí, si lo vas a hacer ten cuidado con la permanencia. Vodafone, Yoigo, MásMóvil y operadores regionales del antiguo Grupo Euskaltel (Telecable, R y Euskaltel) : Sus usuarios podrán añadir el paquete Premium (antiguo plan Pro) de DAZN con DAZN Mundial a sus tarifas convergentes, gestionar la suscripción y pagarlas en la misma factura. Algunos pueden tener algo de descuento respecto al precio oficial de DAZN si lo contratas por tu cuenta. Si no lo tienes contratado, ten en cuenta que deberás mantener la suscripción un mínimo de dos meses y te tocará recurrir a la app de DAZN para ver los partidos.

: Sus usuarios podrán añadir el paquete Premium (antiguo plan Pro) de DAZN con DAZN Mundial a sus tarifas convergentes, gestionar la suscripción y pagarlas en la misma factura. Algunos pueden tener algo de descuento respecto al precio oficial de DAZN si lo contratas por tu cuenta. Si no lo tienes contratado, ten en cuenta que deberás mantener la suscripción un mínimo de dos meses y te tocará recurrir a la app de DAZN para ver los partidos. Digi, O2, Lowi, Pepephone y Finetwork: Los usuarios de estos y otras operadoras que no ofrezcan una opción de contratar internamente DAZN tendrán que suscribirse por su cuenta fuera del operador. Si es tu caso, tendrás que hacerlo desde la web de DAZN España.

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