Cazado en vídeo un coche a 168 km/h en un tramo a 40: la DGT ha encontrado el ejemplo perfecto de por qué las obras matan en carretera

Las prisas nunca son buenas, y menos aún cuando pueden acarrear fatales consecuencias. A pesar de ello, cada día vemos ejemplos en la carretera similares como el que traemos hoy, donde en un vídeo vemos un conductor que circulaba a 168 km/h en un tramo con límite reducido a 40 km/h por obras. El caso, detectado por un helicóptero Pegasus de la Guardia Civil, ha sido el más grave de una campaña especial de vigilancia que ha dejado más de 15.000 denuncias en una sola semana.

Qué ha pasado. Tal y como cuentan desde El Mundo, la Dirección General de Tráfico desplegó entre el 22 y el 28 de junio un operativo dedicado a los tramos de carretera afectados por obras de mantenimiento, conservación o cambios en el trazado. Durante esos siete días, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil controlaron 233.506 vehículos, de los que 15.460 terminaron denunciados por saltarse alguna norma en zonas con obras.

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El dato que más llama la atención. El caso más extremo lo protagonizó un vehículo captado por un helicóptero Pegasus circulando a 168 km/h en un punto donde la velocidad general era de 90 km/h, pero que por la presencia de obras tenía un límite temporal de 40 km/h. Es decir, el conductor iba más de cuatro veces por encima de lo permitido en ese tramo concreto.

Peligro al volante. En estos tramos de obras puede haber operarios trabajando muy cerca de la calzada, maquinaria entrando y saliendo, carriles más estrechos y señalización provisional. Reducir la velocidad ahí sirve precisamente para tener más margen de reacción ante cualquier imprevisto. Tiene todo el sentido del mundo, pero aún así, es bastante común ver a algunos conductores que ignoran la señalización.

El problema de fondo. Este ejemplo fue la infracción estrella de toda la campaña. Según los datos de la DGT recogidos por El Mundo, en torno al 90% de las denuncias formuladas durante estos siete días estuvieron relacionadas con no respetar los límites específicos de las zonas en obras. Esto conecta con las propias cifras de siniestralidad que maneja el organismo. Y es que de forma provisional, la DGT contabilizó 154 accidentes en tramos de mantenimiento y conservación durante 2025, de los cuales 26 afectaron a operarios que estaban fuera de sus vehículos, en la calzada o sus inmediaciones.

La mayoría de estos siniestros son atropellos causados por conductores ajenos a la propia obra, y la velocidad aparece como el factor que más influye en ellos.

No todo fue velocidad. La campaña también sacó a la luz otro tipo de conductas de riesgo. Se denunció a 204 conductores por no respetar la señalización de los tramos en obras, a 135 por usar el móvil al volante y a 68 más por otro tipo de distracciones, como llevar auriculares puestos. A eso se suman 71 denuncias por adelantamientos indebidos, 17 por cambios de carril incorrectos, 13 por conducción negligente y otras 13 por conducción temeraria, según recoge el medio.

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Tampoco faltaron las infracciones relacionadas con elementos básicos de seguridad, pues fueron 135 las sanciones por no llevar el cinturón, 5 por no usar casco y otras 5 por prescindir de sillas infantiles. La lista se completa con 58 positivos en alcoholemia y 39 en pruebas de drogas.

Qué está haciendo la DGT para evitarlo. Más allá de las campañas puntuales de control, Tráfico también está empezando a apoyarse en nueva tecnología para reforzar la seguridad en estos tramos. Por ejemplo, recientemente se homologaron los primeros modelos de conos conectados, unos dispositivos capaces de avisar en tiempo real de la presencia de obras para que el conductor pueda anticiparse y adaptar su velocidad antes de llegar al punto conflictivo.

La idea es que este tipo de dispositivos (conos, balizas V-16, información en pantalla en las carreteras) puedan ofrecer información centralizada a través de DGT 3.0, una plataforma conectada accesible por el propio organismo, los coches conectados, fabricantes, navegadores, servicios de asistencia y demás. El objetivo es que esta información sirva de ayuda para evitar accidentes o alertar de tramos en obras, retenciones, vehículos en la calzada y demás.

Imagen de portada | Jorge Franganillo

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