Los Medici arrastran un misterio aparentemente irresoluble desde el siglo XVI. La ciencia al fin tiene una respuesta

Decía el tío de un famoso superhéroe que 'un gran poder conlleva una gran responsabilidad'. Si de lo que hablamos es de los Medici, la saga de banqueros, prelados, mecenas y gobernantes que dominó la Toscana entre los siglos XV y XVIII, un gran poder conllevaba otra cosa… un enorme riesgo. Uno trufado de rivalidades y conjuras que podían venir tanto de enemigos externos como de la propia familia. De ahí que los cronistas lleven cuatro siglos preguntándose por qué murieron de repente algunas de sus principales figuras a finales del XVI. ¿Enfermedad? ¿Mala suerte? ¿Asesinato por envenenamiento?

La ciencia ya tiene una respuesta.

Digno de Agatha Christie. La reina británica del suspense nos dejó novelas trepidantes, pero pocas igualan en misterios y giros de guion a la crónica familiar de los Medici. Llega con repasar algunos de los acontecimientos que sacudieron a la saga florentina en la segunda mitad del siglo XVI para comprobarlo.

En 1562 el cardenal Giovanni de Medici falleció con 19 años tras un viaje por la costa acompañado de su madre, Eleonora, y su hermano pequeño Garzia, quienes también perecieron por las mismas fechas. Solo 25 años después el drama volvió a golpear a la familia a través de su hermano, el Gran Duque Francesco I. Murió en 1587, con 46 años. Solo unas horas después lo hizo su esposa Bianca.

¿Mucha casualidad, no? Eso es lo que pensaron los contemporáneos de Francesco y Bianca, que en cuestión de 24 horas vieron cómo se iban a la tumba los dos miembros de una de las parejas más poderosas de la región. En teoría la causa de la muerte fue la malaria, pero… ¿No era mucha casualidad que marido y mujer falleciesen con solo unas horas de diferencia? ¿No resultaba sospechoso que les hubiese ocurrido justo lo mismo que a Giovanni 25 años antes?

Surgieron los rumores de asesinato y las miradas no tardaron en dirigirse a Ferdinando, otro Medici. No se puede culpar a los toscanos de la época de su recelo. Ferdinando era el siguiente en la línea de sucesión y se arriesgaba a que le adelantara por la derecha su sobrino, el hijo ilegítimo de Francesco I.

Por si eso no fuera suficiente para levantar rumores, dicen que había visitado al Gran Duque y su esposa poco antes de que la pareja cayera enferma.

¿Cuánto dura una sospecha? Pues más de 400 años, que es el tiempo que los historiadores llevan dándole vueltas a la historia de Francesco. ¿Por qué murió de una forma tan fulminante y prematura? ¿Fue la malaria? ¿Un envenenamiento por arsénico quizás? ¿Maquinó Ferdinando contra ellos? La ciencia intentó hace ya tiempo resolver el misterio, pero solo ha echado más leña al fuego.

En su día el análisis de restos óseos exhumados confirmó la teoría de la malaria; pero otros estudios, incluido uno de 2006 realizado por profesores y forenses de Italia y basado en exámenes toxicológicos, apuntó al envenenamiento.

Un laberinto imposible. Los testimonios de la época tampoco ayudan. Sabemos que Francesco y Bianca mostraron síntomas compatibles con la malaria y que los médicos de la familia intentaron curarlos con sangrías, un método con el que seguramente (ahora lo entendemos) solo empeoraron las cosas.

El problema es que los partidarios de la teoría del envenenamiento también tienen sus propios argumentos. Donatella Lippi, una de las autoras del estudio de 2006, recuerda que aunque se confirme que el matrimonio contrajo la malaria no significa que esa fuera la causa de la muerte. Incluso desliza que en la Biblioteca del Vaticano se conservan testimonios que hablan de erupciones cutáneas y otros síntomas que bien podrían relacionarse con una intoxicación por arsénico.

Y llegó el análisis genético. Así estaban las cosas hasta hace unas semanas, cuando un grupo de investigadores de la Universidad de Pisa y Yale publicaron un nuevo estudio en iScience en el que recogen sus conclusiones tras someter a análisis de ADN restos óseos de dos miembros de la familia Medici: Giovanni, fallecido en 1562, y Francesco, que le siguió a la tumba 25 años después.

Para ser más precisos, los investigadores extrajeron material genético de cuatro muestras de costillas, tres del duque y una del cardenal. Sus restos y los de otros Medici reposan en mausoleos situados en la Basílica de San Lorenzo, Florencia.

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Ir un paso más allá. En el pasado los investigadores ya habían intentado despejar el misterio con análisis paleo-inmunológicos que, si bien arrojaron algunas conclusiones interesantes, no sirvieron para acallar "los rumores", como reconoce a la CNN Valentina Ciuffra, profesora de Historia de la Medicina en la Universidad de Pisa y una de las autoras del estudio publicado en iScience.

Hacía falta ir un paso más allá. Y eso es precisamente lo que pretendía el equipo de Pisa y Yale al echar mano de métodos avanzados para estudiar ADN antiguo, material genético extraído de muestras con siglos y siglos de antigüedad.

¿Qué han averiguado? Que tanto Giovanni como su hermano Francesco sufrieron malaria. Lo sabemos porque los investigadores localizaron rastros de Pasmodium, los protozoos parásitos que causan la enfermedad. Uno de los dos hermanos Medici incluso la padeció de forma especialmente cruenta: tanto los huesos del cardenal como del Gran Duque conservaban restos de Pasmodium faciparum, la especie más letal entre los humanos; pero es que en el caso de este último (Francesco) se localizó a mayores rastros moleculares de P. malarie.

¿Qué significa eso? Que el Gran Duque fallecido en octubre de 1587 presentaba huellas de dos especies de malaria. No es algo excepcional. Los expertos ya han detectado en Bélgica muestras que sugieren la coexistencia de diferentes tipos de malaria, aunque insisten en que es necesario seguir investigando antes de afirmar con total certeza que ambas especies circulaban en la Italia del siglo XVI.

"Con certeza científica". Para los autores del nuevo estudio de ADN, su trabajo es concluyente y zanja un misterio de 400 años: "Este análisis genético confirma los relatos históricos, así como investigaciones previas. Ahora podemos afirmar con certeza científica que la malaria, y no el envenenamiento, fue la causa de la muerte del Gran Duque Francesco de Medici", destaca Valentina Giuffra.

Por si quedasen dudas, desde la Universidad de Yale recuerdan dos datos. Primero, que la malaria fue endémica en el centro de Italia hasta el siglo XX. Segundo, que tanto Giovanni como Francesco fallecieron tras visitar potenciales focos de malaria, como marismas o (en el caso del matrimonio) una villa familiar localizada en Poggio, Livorno, entre cultivos infestados de mosquitos.

¿Asunto zanjado? Depende a quién le preguntes. Giuffra y sus colegas reivindican la validez de su estudio, pero sigue habiendo expertos que creen que será difícil zanjar el misterio que los historiadores arrastran desde el siglo XVI.

"Aunque el estudio aporta evidencia compatible con una infección por malaria, no creo que resuelva de manera definitiva el debate de largo recorrido sobre la malaria vs envenenamiento", insiste en la CNN David Caramelli, profesor de antropología de Florencia, quien no participó en el último estudio.

"La presencia de ADN de patógenos no es necesariamente equivalente a demostrar la causa de la muerte. La evidencia genética siempre tiene que interpretarse junto con datos históricos, arqueológicos y patológicos", reivindica.

De momento, el estudio de los huesos de los malogrados hermanos Medici ha servido, además de para arrojar luz sobre el enigma, para ahondar en nuestro conocimiento sobre las características de la Malaria en la Italia del XVI.

Imágenes | Wikipedia 1, 2 y 3 y Valentina Giuffra (vía Universidad de Yale)

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