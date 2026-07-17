El Gobierno quiere acelerar el AVE a Extremadura con un atajo provisional: el Colegio de Ingenieros teme que se quede así para siempre

El AVE a Extremadura está dando bastantes quebraderos de cabeza, sobre todo en el cuello de botella que supone la parte que conecta con Castilla-La Mancha. Y es que el ramal provisional diseñado para adelantar la llegada de la alta velocidad a Extremadura sin esperar a que se resuelva su complicado paso por Toledo, ha topado con un nuevo obstáculo. Según comparten desde ABC, el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Castilla-La Mancha exige al Ministerio de Transportes garantías por escrito de que este ramal provisional no acabará sustituyendo al trazado definitivo.

Qué ha pasado. El Ministerio aprobó provisionalmente el estudio informativo del ramal Pantoja-Bargas el pasado 19 de mayo y lo sometió a información pública a través de un anuncio en el BOE cinco días después. Ahora, dentro de ese trámite de alegaciones, el Colegio de Ingenieros de Castilla-La Mancha ha pedido que en la resolución definitiva se declare por escrito que esta obra tiene un carácter "estrictamente transitorio", según recoge el propio colectivo en un comunicado citado por ABC.

De qué se trata exactamente. El ramal es una conexión de algo más de 18 kilómetros entre la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla y la línea convencional Madrid-Valencia de Alcántara. En la práctica, permitiría que los trenes con destino a Extremadura salieran de Atocha, aprovecharan las vías de alta velocidad hasta la zona de Pantoja y desde ahí enlazaran, vía Bargas, con el trazado hacia Talavera de la Reina y Extremadura. Es lo que el Ministerio plantea como un atajo para acelerar los tiempos de viaje sin tener que esperar a que se cierre el diseño definitivo del paso por Toledo.

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Por qué es importante. El paso de la alta velocidad por Toledo lleva años bloqueado. Desde que en 2020 se sometiera a información pública el primer estudio de la línea Madrid-Oropesa, las distintas alegaciones presentadas han obligado a revisar varias veces los trazados por Toledo y Torrijos, y en 2024 el Ayuntamiento, la Diputación y la Junta de Castilla-La Mancha propusieron alternativas que el Ministerio consideró lo suficientemente importantes como para encargar un estudio completamente nuevo, según explicaba El Periódico de Extremadura.

Ante la incertidumbre de cuánto puede alargarse este trámite, el Gobierno decidió tirar por la vía rápida y diseñar un ramal provisional.

Un parche temporal. El Colegio no se opone a la mejora ferroviaria hacia Extremadura, que considera "estratégica" para la cohesión territorial, pero avisa del riesgo de que una obra pensada como parche temporal termine, en la práctica, convirtiéndose en la solución permanente. Su principal argumento se apoya en los plazos, pues a los 32 meses de obra habría que sumar todavía la tramitación ambiental, la redacción y aprobación de proyectos, la licitación y las pruebas previas a la puesta en marcha. Tiempos que, según el colectivo, podrían dilatarse lo suficiente como para que el ramal acabe asentándose por defecto.

Dinero. El ramal provisional tiene un presupuesto de licitación de 333,9 millones de euros, una cifra que representa el 60,8% de lo que costaría la alternativa Toledo Central (549,2 millones) y el 48,1% de la alternativa Toledo Exterior (694 millones), según comparten desde el medio.

Si finalmente se construyen las dos infraestructuras (primero el ramal y después una solución definitiva por Toledo), la inversión conjunta rondaría entre 883 y 1.028 millones de euros, sin contar revisiones de precios, mantenimiento, explotación o un posible desmantelamiento parcial del ramal una vez quede obsoleto.

Qué piden los ingenieros. Más allá de la queja, el Colegio plantea que:

El Ministerio compare todos los escenarios posibles, incluida la opción de acelerar directamente la solución definitiva y ponerla en marcha por fases.

Que se incorpore al análisis el riesgo de que la obra provisional se acabe consolidando.

Que se detalle mejor cómo funcionará el servicio durante la etapa transitoria, con frecuencias, estaciones, tiempos de viaje y compatibilidad con los trenes que hoy circulan entre Madrid y Toledo.

Que tanto el ramal como el trazado futuro dejen abierta una conexión entre las líneas de Extremadura y Andalucía, que permitiría viajar entre ambas comunidades sin pasar por Madrid.

Y ahora qué. A pesar de las alegaciones, el proyecto sigue adelante con su trámite ambiental y administrativo. Lo que sí añaden es presión política al Ministerio en un momento en el que el objetivo de Europa pasa por completar el trayecto Madrid-Lisboa en unas cinco horas en 2030, y en 2034 se aspira a bajar de las tres horas entre Madrid y Badajoz. Para destrabar el desencuentro, el Colegio se ha ofrecido a participar en una mesa técnica junto al Ministerio, la Junta de Castilla-La Mancha, el Ayuntamiento y la Diputación de Toledo, y Adif, con la idea de que el ramal provisional sirva para presionar el acuerdo definitivo, y no para aplazarlo indefinidamente.

Imagen de portada | Renfe

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