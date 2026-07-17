Eclipse, Perseidas y alineación planetaria: el 12 de agosto de 2026 va a ser una locura para los aficionados a la astronomía

El eclipse solar del 12 de agosto va a ser especial por muchos motivos. Y es que no será el único fenómeno astronómico del que también podremos disfrutar ese día. Vendrá acompañado del pico de las perseidas y, como propina, de una gran alineación planetaria. Esto último ocurrirá al amanecer, la mañana del eclipse, aunque en parte también se verá en la madrugada del día 13. Entonces, podremos ver alineados en el cielo los planetas Mercurio, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Es cierto que no todos se verán a simple vista, pero quienes hayan transportado sus telescopios y prismáticos para ver el eclipse pueden seguir amortizándolos con este otro espectáculo cósmico.

Del oeste al este. El eclipse solar tendrá lugar muy cerca del atardecer. De hecho, en algunos puntos el Sol se pondrá aún eclipsado. Por eso, para verlo tendremos que buscar un lugar al oeste, donde se observará el astro rey muy cerca del horizonte. En cambio, para ver la alineación planetaria a la mañana siguiente tendremos que mirar hacia el este, ya que los planetas asomarán justamente por donde sale el Sol.

No todos a simple vista. Marte, Saturno y Mercurio son los planetas que se verán mejor a simple vista. Júpiter estará muy brillante, pero al estar tan bajo en el horizonte, la luz del Sol dificultará la visibilidad. En cuanto a Neptuno y Urano, necesitaremos al menos unos prismáticos para verlos. De hecho, el menos visible es Neptuno. Con ese necesitaríamos hacernos con un telescopio. Lo bueno es que, con motivo del eclipse solar, se harán muchas actividades de observación del cielo con telescopios y puede que tengamos cerca a alguien que nos pueda dejar mirar por el suyo.

De todos modos, cabe destacar que no se trata de una línea recta exactamente. Los planetas se verán muy juntos en el cielo, algo que no suele pasar, ya que normalmente cuando se ven unos se ocultan otros. Pero, a pesar de conocerse como alineación, no dibujan exactamente una línea recta. Lo mejor es que uses aplicaciones como Stellarium para saber hacia dónde deberías mirar.

Neptuno y Urano están en la alineación, pero no se verán a simple vista.

¿Y las perseidas qué? El pico de las perseidas también se verá en la noche del 12 de agosto. Pero solo en la noche real. En los dos minutos de oscuridad absoluta que nos dejará la totalidad no habrá tiempo suficiente para que nuestros ojos se adapten a poder ver una estrella fugaz. Eso en el caso de que realmente tuviésemos la suerte de que pasase una en ese momento. Sin embargo, durante la madrugada podremos seguir con la resaca post eclipse viendo perseidas. Muchos pueblos, como Borobia, en Soria, tienen actividades organizadas en torno al eclipse solar que incluyen también la observación de esta lluvia de estrellas.

Fin de fiestas. Si tenemos energía para pasar la noche entera viendo perseidas, el broche perfecto puede ser el último coletazo de la alineación planetaria. Desde luego, el 12 de agosto de 2026 es una fecha ideal para marcar en el calendario de los astroaficionados. Además, ¿quién sabe? Puede que incluso quienes nunca han experimentado esa atracción por la astronomía sientan la llamada del firmamento en esta jornada tan especial.

Imagen | Imagen ilustrativa de Maginific

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