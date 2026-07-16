La DGT tiene un mapa más fiable que Google Maps y Waze: se actualiza en tiempo real con cada incidencia en carretera

En verano se multiplican los desplazamientos por carretera. La mayoría de conductores confía en Google Maps o Waze para que le guíe en el trayecto porque dan indicaciones precisas y también da información del tráfico en tiempo real. Aunque ambas apps son opciones muy completas y prácticas, hay una herramienta adicional que es interesante consultar si vas a viajar en coche por España.

Hablamos del mapa de tráfico de la DGT, una herramienta web en la que puedes consultar el estado de las carreteras en tiempo real. En él podrás ver cada incidencia, desde accidentes, carreteras cortadas, obras y mucho más.

Actualizado constantemente con todas las incidencias en carretera

Las apps como Google Maps o Waze se nutren de los datos de los usuarios. Esto significa que si te avisa de un accidente o de un tramo de obras es porque otro conductor lo ha indicado así. También utiliza la información de otros vehículos para determinar si hay un atasco o retenciones en algún punto concreto.

En cambio, el mapa de la DGT bebe directamente de la información de la propia DGT, que cuenta con una red de cámaras, sistemas aéreos y por supuesto los agentes de tráfico a través de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. En este sentido, su mapa va a reflejar las incidencias de forma más rápida y sobre todo más precisa. Por ejemplo podemos saber a qué hora ha empezado una retención o cuándo se ha producido un accidente y hasta cuántos carriles se han cortado.

Así se ve el mapa en el móvil

La pega, y en lo que no supera a Maps y Waze, es que no es una aplicación de navegación que podamos usar mientras conducimos, sino que va a tocar consultarla antes de empezar a conducir. Para acceder al mapa de la DGT hay que entrar en la web infocar.dgt.es/etrafficWEB desde el navegador y, bien darle permisos de ubicación o directamente hacer zoom sobre la zona que queramos consultar.

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En el mapa nos vamos a encontrar un montón de iconos marcando las distintas incidencias en carretera. Por defecto está todo marcado, pero si sólo queremos consultar las retenciones o si hay algún accidente, basta con pulsar sobre el icono de las tres líneas (arriba a la derecha) y se abrirá un menú con todos los tipos de incidencias para que podamos seleccionar sólo aquellas que nos interesen.

Al pulsar en una incidencia podemos obtener muchos detalles.

Cuando pulsamos sobre una de las incidencias del mapa, se abre una ventana con todos los detalles de la misma. Por ejemplo en este caso nos avisa de un vehículo detenido en la A7 en dirección sur y hasta nos dice que empezó a las 08:27 de la mañana. En el caso de que el incidente haya cortado algún carril, también lo indica.

Hay más y es que el mapa nos muestra el tráfico en las carreteras con un código de colores. Si al hacer zoom vemos que hay un tramo de la carretera en rojo, significa que el tráfico es más denso que si es naranja o amarillo. Además, pulsando en el icono de la llama de fuego que hay arriba a la derecha podemos ver los incendios que han provocado cortes en carreteras.

La principal pega del mapa de la DGT es que, como decíamos, es una web y su interfaz no es la más pulida del mundo. Consultarlo desde el móvil es algo incómodo, aunque se adapta bien a la pantalla y es funcional. No es un mapa pensado para estar consultando en carretera, sino más una información que revisar antes de ponernos en marcha.

Imágenes | Xataka

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