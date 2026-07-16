Xiaomi se ha sacado de la manga un truco para que el móvil no se derrita mientras carga: un 'bypass' para saltarse la batería

En un momento en el que los móviles ya no son divertidos, se agradece que haya marcas como Redmi o RedMagic que se atrevan con cosas, al menos, un poquito diferentes. Aunque me encantan los videojuegos, jugar en el móvil no es algo que me apasione y un móvil gaming no es algo que me plantearía a la hora de comprar un nuevo dispositivo.

Sin embargo, Xiaomi acaba de presentar el RedMagic K90 Ultra que no sólo apunta a ser una bestia, sino que tiene dos cosas que pueden marcar la diferencia: un ventilador y una entrega de sentido a la que se nota que los ingenieros le han dado un par de vueltas.

Y, aunque el ventilador no es nuevo en absoluto, ya que llevamos más de un lustro viendo móviles con disipación activa, teniendo en cuenta cómo están viniendo las temperaturas (y lo que nos queda), quizá vaya siendo hora de que el mercado de móviles 'tradicionales' tome buena nota de lo que hacen los fabricantes más 'gaming'.

Redmi K90 Ultra, una bestia con cabeza

Nuestros compañeros de Mundo Xiaomi ya han hablado largo y tendido sobre el nuevo móvil de la compañía. El Redmi K90 Ultra es una bestia y un móvil gaming que no parece un móvil gaming. No hay rastro de diseños disruptores, tampoco de lucecitas LED.

Hablamos de un móvil con pantalla de 6,83 pulgadas con pico de 3.500 nits, un refresco de 165 Hz y un PWM de 3.500 Hz. Completando la multimedia hay una pareja de altavoces simétricos Bose (por lo que uno no sonará más alto que otro), para moverlo todo tiene el Snapdragon 8 Ultra, el chip gráfico D2 de la propia Xiaomi y una batería inmensa de 8.550 mAh.

Son especificaciones imponentes, está claro, pero todo ello que evidentemente está hecho para obtener el máximo rendimiento está empaquetado en un móvil que es un iPhone 17 Pro, pero sin la manzana. No tiene un diseño con nada característico, pero si nos fijamos en el módulo de cámara, vemos una de las claves del terminal: la ranura para el ventilador.

Xiaomi no ha innovado en nada en este sentido porque ya decimos que había otros móviles con ventilador antes que este, pero aun así es interesante porque el K90 Ultra no sólo mantiene la protección contra el polvo, sino también contra el agua. Tiene certificación IP68, lo que es un punto muy a favor de este modelo y de la tecnología de la compañía china.

Si nos metemos en especificaciones del ventilador, hablamos de una pieza con 18,1 mm de diámetro que trabaja con un conducto de aire independiente y sellado que gestiona la admisión y expulsión del flujo de aire. Crea, en esencia, un vórtice que permite mover, según la compañía, 0,42 CMF de aire a través del interior del chasis.

Más allá de las especificaciones, en lo que se traduce es que puede bajar la temperatura interna hasta en 10ºC en 100 segundos cuando se activa a tope. En ese modo más agresivo, genera unos 32 dB, lo que en el día a día se camufla con el ruido ambiente (otra cosa es si lo usas de noche en la cama para jugar), pero lo realmente interesante es el para qué.

Por un lado, lo evidente: cuando jugamos, el procesador se calienta y, cuando llega a cierta temperatura, entra en modo de protección. Esto se conoce como 'thermal throttling' o "estrangulamiento térmico", donde el procesador baja el rendimiento automáticamente para que la temperatura no siga aumentando. En verano esto también impacta más debido a la temperatura exterior.

Pero, además, ese vórtice toma el calor interno que se produce cuando se carga la batería, por lo que también alivia las temperaturas internas durante el proceso de carga. Aquí viene lo otro que es interesante y no tan evidente, y donde realmente se nota que Xiaomi le ha dado una vuelta de tuerca al asunto.

Es perfectamente viable usar un móvil mientras lo cargamos, pero en verano o usando la carga rápida, lo más normal es que notemos un aumento notable de las temperaturas. Es por ello que no es buena idea jugar o usar apps pesadas mientras lo cargamos porque la batería está en proceso de carga y descarga constante que no ayuda a mantener esas temperaturas a raya, agobiando a la batería y perjudicando su potencial vida útil.

El Redmi K90 Ultra tiene carga de 100 W y lo que han ideado es un sistema por el cual, cuando estamos usándolo mientras lo cargamos, la carga se distribuye. En lugar de llenar sólo la batería y que la batería alimente la placa, lo que hace es recoger toda la potencia de carga en un chip que se encarga de distribuir parte a la batería y parte a la placa (procesador, etc). Es como en un portátil cuando hacemos algo mientras lo cargamos: la alimentación va directamente a los componentes para no estresar a la batería.

Más que el ventilador, esa me parece la gran idea de este Redmi K90 Ultra que habrá que ver si termina llegando a nuestro país, ya que ese diseño que rompe con lo 'gaming', sumado a las prestaciones generales, lo convierten en una opción muy interesante para cierto tipo de usuarios.

Ventiladores hay muchos, AquaCore no tantos

Pero bueno, como decía, Xiaomi no ha inventado nada con el tema del ventilador y Nubia, en 2019, fue la primera en incorporar un turboventilador. Lo hizo en el RedMagic 3 de 2019, un móvil que sí tenía una estética muy agresiva, pero que ya tenía un ventilador capaz de girar a 14.000 rpm manteniendo certificación IP55.

Con el paso de las generaciones, ese ventilador fue girando más y más rápido, pero como los probé en su día, puedo decir que hacían bastante ruido cuando giraban a tope. Con los RedMagic 9 llegó el cambio de las aletas para bajar el ruido a la vez que aumentaba la presión del aire, y con el más reciente RedMagic 11 pasaron de las 20.000 rpm del RedMagic 6 a las 24.000 rpm.

El ventilador por sí solo no lo es todo y, en el RedMagic 11 Pro, vimos un giro con el sistema AquaCore. Se trata de una cámara de vapor enorme (cámaras de vapor también las hemos visto en móviles como los iPhone 17 Pro y los Samsung Gapaxy S26 Ultra) con un sistema de refrigeración líquida que conduce ese refrigerante a través de un conducto cerrado. Al igual que un PC de alta gama, vaya.

En los vídeos como el de JerryRigEverything en el que desmonta el dispositivo se puede apreciar que el módulo de refrigeración es una maravilla de la miniaturización y, si bien no pido que todos los móviles tengan disipación líquida, lo del ventilador no me parece tan mala idea en móviles de gama alta. Lo digo porque este verano está siendo infernal no sólo en España, sino en media Europa.

La ola de calor está ahí, países como Alemania, Francia o Reino Unido está pasando factura y resulta que estos últimas semanas he estado de evento por esos tres países. He sacado bastante el móvil para hacer fotos y grabar y el aumento de la temperatura era anormal. Soluciones como las de Redmi y RedMagic con cámaras de vapor más grande y los ventiladores como solución final no vendrían nada mal.

Imágenes | Xiaomi

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