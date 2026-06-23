No es solo que haya temperaturas extremas: la regla de la AEMET para declarar una ola de calor en España

Nos pasamos el verano hablando de olas de calor y temperaturas extremas, pero a veces nos cuesta diferenciar exactamente qué son. Si echamos la vista atrás, hasta el verano de 2025, recordamos que se hablaba continuamente de olas de calor. Podemos tener la sensación de que julio y agosto fueron una ola de calor enorme. Sin embargo, si miramos los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), veremos que solo se registraron 3 olas de calor en la Península y Baleares y 2 en las Islas Canarias.

La clave es que fueron olas de calor largas. Sin ir más lejos, la primera de ellas se extendió desde el 18 de junio hasta el 4 de julio. La siguiente llegó el 15 de julio, así que no tuvimos ni dos semanas de respiro. Sea como sea, el concepto de ola de calor es algo difuso. No se describe igual en unos países que en otros, e incluso tiene variaciones en un mismo país. Eso sí, nos ciñamos a la definición que nos ciñamos, está claro que son cada vez más y más intensas. Por eso es tan importante tomar medidas frente al calentamiento global.

Qué es una ola de calor exactamente: la definición científica

En realidad, no hay una sola definición de lo que es una ola de calor. A grandes rasgos, puede considerarse un periodo prolongado de temperaturas extremas para una región en concreto. Como ya hemos visto, cada país tiene su propia definición, que suele seguir criterios seleccionados históricamente.

Incluso las instituciones pueden tener definiciones muy concretas. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM) definen una ola de calor como un periodo inusualmente cálido y seco o cálido y húmedo en un lugar concreto, con efectos visibles sobre la naturaleza y la salud de las personas. Al contrario de lo que suele ocurrir con las definiciones de los distintos países, estas dos instituciones incluyen la salud de las personas y los efectos sobre la naturaleza como factores importantes en la definición de una ola de calor.

Los tres requisitos de la AEMET para declarar una ola de calor en España

En el caso de España, los criterios para describir una ola de calor los dispone la AEMET. Según esta, deben darse tres requisitos:

Duración de al menos 3 días consecutivos

Detección de temperaturas extremadamente altas en al menos el 10% de los observatorios de referencia

Máximas situadas por encima del percentil 95 de las temperaturas medidas entre julio y agosto de 1971 a 2000.

Estos criterios hacen referencia a la España peninsular y las islas Baleares. Con las Canarias hay una excepción, ya que disponen solo de 6 observatorios. Si obedeciésemos a la regla del 10%, bastaría con detectar temperaturas extremas y por encima de lo pautado en solo uno de ellos. Es demasiado poco, por lo que ahí existe el requisito especial de que sean al menos dos observatorios los que detecten temperaturas por encima del percentil 95.

Cuánto dura una ola de calor

No hay una duración definida para una ola de calor. Como hemos visto, en España debe durar al menos 3 días consecutivos para considerarse como tal. Y de ahí al cielo. De momento, la más larga que se ha registrado en España duró 26 días y se produjo en 2015. Cabe destacar que en 2022 las olas de calor fueron más cortas, pero destaca por ser el año con más días de ola de calor sumados. Un total de 41, a los que se acercó peligrosamente 2025, con 33 días bajo ola de calor.

Otros países, según sus criterios, han experimentado olas de calor quizás más cortas, pero sí muy sorprendentes por su ubicación. Por ejemplo, en 2025, las regiones subárticas de Noruega, Suecia y Finlandia registraron su peor ola de calor desde que existen registros, con 21 días consecutivos y temperaturas que superaron los 30°C dentro del propio Círculo Polar Ártico.

¿Por qué cambia el umbral de temperatura según la provincia?

Como ya hemos visto, para la AEMET, uno de sus criterios a la hora de definir una ola de calor es que las estaciones de referencia registren temperaturas por encima del percentil 95 medido en julio y agosto de 1971 al 2000. Lógicamente, cada provincia tendrá registros distintos. No serán iguales los registros de Sevilla que los de Oviedo. La temperatura del percentil 95 será mucho más alta en la capital andaluza que en la asturiana.

Sea como sea, cabe destacar que no hay un umbral por provincia, sino más bien por estación de referencia. Cada provincia puede tener varias de estas estaciones, con temperaturas ligeramente diferentes. Por poner un ejemplo basado en datos de la AEMET, en Jaén hay tres estaciones, cuyos umbrales son de 39ºC, 40ºC y 42ºC. Si nos vamos a zonas más frías, en A Coruña hay tres estaciones y sus umbrales son de 29,2ºC, 30ºC y 31,6ºC.

Cómo saber si hay alerta por ola de calor en tu comunidad autónoma

La mejor forma para saber si hay una ola de calor en nuestra comunidad autónoma o alguna alerta por temperaturas intensamente altas es estar al día de las actualizaciones de la AEMET. De todos modos, cabe destacar que, individualmente, nos interesa más estar al día de los avisos. Puede que durante unos días no tengamos una ola de calor, por no haber suficientes estaciones en la región que cumplan los criterios, pero que sí haya temperaturas suficientemente altas en puntos concretos como para poner en riesgo la salud de las personas. Por eso, debemos hacer un seguimiento de las alertas de temperaturas inusualmente altas; que, igual que con las lluvias o el viento, siguen un código de colores (verde, amarillo, naranja o rojo) para indicarnos el nivel de riesgo y las medidas a tomar.

Mapa de avisos meteorológicos en tiempo real: de la alerta amarilla al aviso rojo

Las alertas de temperaturas inusualmente altas se definen con tres colores. El amarillo hace referencia al riesgo importante, el naranja al riesgo alto y el rojo al riesgo extremo. Si la zona está coloreada de verde (o gris en el caso de los mapas), no hay riesgo.

Cada día, la AEMET actualiza sus mapas de avisos por colores, por lo que es importante hacer seguimiento de estos enlaces, especialmente en épocas de ola de calor.

Las zonas de España más afectadas por el "efecto isla de calor urbano"

Las ciudades, al contrario que los entornos rurales, tienden a acumular calor. El asfalto de las calles y las carreteras, los materiales de construcción de los edificios, el metal de los coches aparcados… Todos ellos son factores que contribuyen a que el calor se acumule durante el día y se libere durante la noche, de modo que las zonas urbanas no se enfrían tanto como deberían tras el atardecer.

Hay estudios en los que se ha visto que en algunas grandes ciudades, como Nueva York, la temperatura puede estar más de 4ºC por encima de su entorno. Incluso puede haber una diferencia de 11ºC entre el centro y la periferia de una misma ciudad.

Este efecto puede mitigarse con la plantación de árboles y zonas verdes. No obstante, en la mayoría de ocasiones estas no suelen ser suficientemente grandes. También se ha visto que, en las ciudades costeras, el efecto ola de calor se intensifica por la noche, posiblemente por efecto del vapor de agua que actúa como moderador de las variaciones térmicas y retiene calor en el aire.

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No se ha estudiado el efecto isla de calor en absolutamente todas las ciudades de España. pero, de las analizadas, entre las más afectadas por este fenómeno que provoca temperatura extremas se encuentran Madrid, Barcelona, Valencia, Murcia y Palma de Mallorca.

Por qué las olas de calor actuales son diferentes a las de hace décadas

Según algunos estudios, la influencia del ser humano ha duplicado la probabilidad de que se den olas de calor en muchas regiones. Esto está claro. Las emisiones de gases de efecto invernadero están favoreciendo el calentamiento global; que, a su vez, aumenta la probabilidad de que se den olas de calor. Además, los humanos hemos influido al eliminar refrigeradores naturales a través de la deforestación y aumentar el calentamiento a través de la urbanización y las ya mencionadas islas de calor. Por todo esto, si bien en el pasado eran anomalías de temperatura esperables, hoy en día son más frecuentes, intensas y largas.

El impacto del cambio climático en la frecuencia e intensidad del verano español

El verano español ya no es el que era. Todos nos hemos dado cuenta. Para empezar, tenemos temperaturas más extremas durante más tiempo. Concretamente, la temperatura media ha aumentado 1,75°C desde 1961. Si tenemos en cuenta que el promedio global en ese mismo periodo ronda 1,1-1,2°C de calentamiento, vemos que España se sitúa entre los países que se calientan más deprisa. Además, los 12 años más cálidos de toda la serie histórica en nuestro país pertenecen al siglo XXI.

Por otro lado, como hemos estado viendo, cada vez hay más olas de calor, más largas y con temperaturas extremas que dejan muy atrás las de hace unas pocas décadas.

Evolución de las olas de calor en España

Si tomamos como promedio las temperaturas registradas entre 1991 y 2020, vemos que en España las anomalías térmicas en verano van en aumento, con un claro despunte entre 2022 y 2025. En esta gráfica de la AEMET se ve perfectamente.

Cómo sobrevivir a una ola de calor extrema

Cuando hay alerta de temperaturas intensamente altas, es importante tomar medidas para prevenir posibles golpes de calor.

Para empezar, es importante evitar salir a la calle en las horas de más calor del día. Algunos ayuntamientos están activando refugios climáticos. Es decir, edificios adecuadamente climatizados a los que se puede acudir en cualquier momento del día para resguardarse del calor, pero no es necesario ir a estos lugares. Si podemos, está bien quedarnos en casa y usar adecuadamente ventiladores y aire acondicionado. Durante el día es bueno cerrar las persianas para evitar que se sobrecalienten las estancias. Por la noche lo ideal es ventilar, aunque cada vez las temperaturas mínimas son más sofocantes y se hace más complicado. Por supuesto, no debemos hacer ejercicio al aire libre en esas horas de más calor.

Por otro lado, la hidratación es esencial. Debemos beber mucha agua, ya que con el calor aumenta la sudoración y es más fácil que nos deshidratemos. También es importante que usemos ropa fresca.

Con respecto a la dieta, los alimentos ricos en agua son una gran opción, mientras que el alcohol no hará más que aumentar los efectos del alcohol. De hecho, ya hay países como Francia que están restringiendo su consumo durante las olas de calor.

Las embarazadas, los niños y las personas mayores de 65 años son los más vulnerables a los efectos de las temperaturas extremas. Por eso, se les debe prestar más atención. Además, hay fármacos que potencian los efectos del calor. Si estás siguiendo algún tratamiento, comprueba en el prospecto que no sea el caso y, si lo es, refuerza todas estas medidas.

Debemos prevenir las olas de calor combatiendo el cambio climático; pero, hasta que esto sea posible, es importante saber cómo enfrentarnos a ellas. Porque ya están aquí y, posiblemente, la situación siga yendo a peor.

Imágenes | Magnific |AEMET

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