Estamos a las puertas de la primera ola de calor del año: una anomalía de hasta 15 grados nunca visto desde 1950

Ahora mismo, mientras escribo esto, "existe la posibilidad de que las temperaturas de la semana que viene sean de Récord". Es decir, "las más altas registradas en España desde 1950" para la fecha. El modelo americano, sin ir más lejos, da 46 grados para zonas de Portugal y Extremadura.

De lo que no hay duda es de que se viene un episodio cálido "muy extremo" con anomalías de entre 10 y 1 grados por encima de lo normal. Repito porque es difícil de asimilar: entre 10 y 15 grados.

Llegados a este punto de junio de 2026, la única discusión es si veremos la primera ola de calor del año. Un debate que no se centra en el calor que vamos a pasar (que, salvo en las zonas afectadas por tormentas, será mucho), sino en lo que va a durar el evento extremo.

¿Qué va a pasar? En principio, como explicaba Álvaro Oliver, "desde el Sáhara se propagará una dorsal que prácticamente alcanzará el círculo polar". La consecuencia de tener una "gran advección subtropical, con temperaturas a 850 hPa próximas a 30°C" es que, "en superficie, se alcanzarán los 40°C en muchos puntos y se sobrepasarán ampliamente en los valles".

Es verdad que "no hay que dar por sentadas las temperaturas máximas" porque habrá convección, nubosidad y "amagos tormentosos que generen rachas de vientos intensas". O sea, que probablemente la advección cálida no sea tan "estable" como la última y eso se notará especialmente en el cantábrico occidental.

Sin embargo, el cuadro resultante es dramático.

¿Qué podemos esperar? A nivel de temperaturas (y más allá de una crisis sin precedentes en el sur de Francia), máximas en torno o por encima de 35 ºC a mediados de semana incluso en la Meseta Norte y posibilidad de 40 ºC en el interior de la mitad sur.

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Esto, sin embargo se refiere a la fase más intensa del fenómeno. Lo que preocupa a los expertos es que muchos escenarios mantienen la anomalía cálida a lo largo de la última quincena. De ahí que persista la duda sobre si habrá o no ola de calor. Para ello, las temperaturas extremas tienen que aguantar tres días.

Sea como sea, esto es real. Que haya o no una 'ola de calor' será una cuestión técnica . Lo importante es que la señal está ahí: las olas de calor en España duplicaron su frecuencia en 2011-2020 respecto a cada una de las décadas previas desde 1975 y aparecen cada vez más temprano.

Junio de 2025 fue fresquito, pero ya tenemos aquí al calor llamando a nuestra puerta.

¿Qué implica todo esto? Además de que el calor ya está aquí. Es una llamada de atención: los primeros eventos extremos de la temporada son siempre los más peligrosos. Ni nuestras casas, ni nuestras ropas, ni nuestra fisiología está completamente adaptadas. Y eso, en personas con problemas de salud (o muy expuestos al calor) puede ser un problema sanitario de prioridad máxima.

Imagen | Tropical Tidbits

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