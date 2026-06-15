"Lo está causando el propio océano": El mayor experto mundial en la Corriente del GOlfo tiene una mala noticia sobre el corazón del Atlántico

Al sur de Groenlandia, desde hace de años, hay una zona que sufre, contra todo pronóstico, un enfriamiento persistente. En mitad de un mundo que se calienta cada vez más, esa mancha azul (esa 'burbuja fría') ha supuesto todo un reto para modelos, expertos y administraciones: al fin y al cabo, es la única región del océano global que se enfría. ¿Qué diablos está pasando ahí?

Ahora Stefan Rahmstorf, el mayor experto mundial en el colapso de la Corriente del Golfo, ha tenido una idea.

¿Un misterio en le corazón del Atlántico norte? Sí y no. Efectivamente, en la medida en que no sabemos por qué está ahí, ni qué mecanismos la rigen, la 'burbuja fría' es uno de los grandes misterios de la ciencia climatológica actual. Sin embargo, eso no quiere decir que no la hayamos estudiado. Al contrario, lo hemos hecho hasta la saciedad.

Esa anomalía oceánica es, casi con toda seguridad, una de las más estudiadas de la última década. La novedad no está en el fenómeno en sí: lo conocemos desde mediados de los 90. La novedad está en la explicación.

¿Ya sabemos por qué pasa? Ahora tenemos una nueva explicación que tiene sentido y es plausible; pero que no deja de ser polémica. El equipo de Rahmstorf ha realizado un análisis del balance de calor en esa región del Atlántico.

Y sus conclusiones son que el descenso del calor de toda la columna de agua no se explica por flujos de superficie. De hecho, la zona que más calor pierde no coincide con la zona que pierde más calor superficial. Con esto en mente, comienzan a plantear hipótesis y a descartarlas.

Así es como llegan a la idea de que el el enfriamiento procede de una reducción del transporte oceánico de calor hacia la región. Es decir, de un debilitamiento de la AMOC.

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Llevamos años hablando de la muerte de la AMOC, ¿a nadie se le había ocurrido esto? Sí, efectivamente, esta era una de las hipótesis principales de trabajo. Pero hasta ahora todo se trabajaba con modelos indirectos. Es ahora cuando el equipo de Rahmstorf ha sido capaz de dibujar el esquema completo y detectar un vínculo que, según parece, se debe a la evolución multidecadal de la Corriente con el Océano.

¿Por qué digo que es polémico? Para empezar, porque como todo estudio científico está sujeto a reanálisis, discusiones y contraargumentaciones. Pero, sobre todo, porque Rahmstorf y su equipo son especialistas justo en lo que han encontrado.

Para muchos climatólogos hay un riesgo cierto de que este trabajo peque del dicho popular de que "para quien tiene un martillos todo son clavos". Rahmstorf ha vinculado su figura intelectual al colapso de la AMOC y eso, inevitablemente, levante suspicacias.

Sin embargo, a día de hoy (y con los datos que tenemos) puede ser una de las mejores explciaciones de las que disponemos. No la única, pero en estos temas casi nunca tenemos una única explicación (casi) satisfactoria.

Entonces, ¿va a colapsar la AMOC? Recordemos que la circulación de retorno meridional del Atlántico ('Atlantic Meridional Overturning Circulation': AMOC) es el ramal del Atlántico norte de la circulación termohalina. Como el sol no calienta el mar igual en todos los sitios y los flujos de agua dulce llegan al océano por puntos muy concretos, este es el mecanismo básico por el que los océanos equilibran las diferencias de temperatura y salinidad.

La AMOC es un mecanismo fundamental para el clima y la economía de Europa. "Sin ella, Europa occidental y el este de América del norte se enfriarían significativamente, con un gran número de efectos adversos potenciales", decía Sánchez Laulhé.

No obstante, los científicos no se acaban de poner de acuerdo sobre qué va a pasar. En 2021, el IPCC dijo que era "poco probable" que la AMOC colapsara. En 2023, los Ditlevsen no solo dijeron que sí que era un escenario probable, sino que pusieron la primera fecha para el colapso. En 2024, 44 firmantes pidieron tomarse el problema en serio. Pero en enero de 2025 Terhaar, Vogt y Foukal dijeron que, en fin, desde 1063 no se había debilitado.

Lo razonable es decir que sí, que la deriva climática parece sugerir que en algún momento la AMOC colapsará. Ya ha pasado otras veces. Lo imposible es decir cuándo, cómo y por qué.

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