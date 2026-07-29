La NASA muestra la apariencia real de la Tierra según la gravedad… y es deforme

Este mes de julio la NASA ha hecho pública en su web una imagen interactiva y actualizada de la forma que le daría la gravedad a nuestro planeta y el resultado no ha dejado indiferente a nadie.

La simulación no solo se aleja del mito idealizado de la esfera perfecta y azul, sino que va mucho más allá de aquello que aprendimos en el colegio de la esfera achatada por los polos. De acuerdo con esta representación tridimensional de la agencia espacial estadounidense, la forma terrestre tiene bultos y socavones gigantes y no es nada uniforme. Y todo se lo debemos a la gravedad.

El geoide. Lo que muestra esta simulación de la NASA es una estructura irregular con enormes elevaciones y depresiones, similar a una “patata”, que recibe el nombre de geoide. Este concepto es un modelo matemático en 3D que sirve como superficie de referencia para medir las elevaciones que tiene la superficie de nuestro planeta y la intensidad de las fuerzas de la gravedad según las variaciones que hay en la masa terrestre. La NASA lo define como una superficie equipotencial del campo gravitatorio terrestre y, por tanto, la referencia de elevación cero.

El secreto está en el agua... Para entender mejor este geoide, hay que imaginar el efecto que tendría la gravedad sobre los océanos y las enormes masas de agua de la Tierra si no existieran el viento, las olas, las mareas y las corrientes. Es decir, si el agua, que cubre el 71% de nuestra superficie, estuviese totalmente quieta -algo solo posible en una simulación como esta.

... y también en la gravedad. Nuestro planeta es un cuerpo celeste muy accidentado cuya masa está distribuida de manera desigual. Esas variaciones en la densidad en el manto terrestre, como las cadenas de montañas en un lado o los valles y lugares como la anomalía del “agujero” del Océano Índico en el otro, inciden en las fuerzas naturales. Lo hacen produciendo cambios en el campo gravitatorio atrayendo con mayor o menor intensidad el agua y provocando esas prominencias y cuencas que nos muestra ahora la NASA.

Islandia y la India, los dos extremos. Para poder mostrar esas diferencias en la superficie, los científicos que han diseñado esta imagen del geoide han exagerado su escala vertical entre 7.000 y 10.000 veces respecto a la elevación cero, según explica el Heraldo USA. Lo hacen así porque las variaciones no se aprecian en la realidad, ya que apenas alcanzan unas decenas de metros sobre un planeta cuyo radio supera los 6.300 kilómetros.

El medio estadounidense recoge que, de esta manera, han podido comprobar que el punto con mayor elevación se encuentra en Islandia, donde la superficie se elevaría más de 80 metros por encima del nivel cero. En el otro extremo, el sur de la India se hundiría unos 106 metros por debajo de la misma referencia.

Más de 15 años de datos recogidos por satélite. La elaboración de este fascinante modelo ha sido posible gracias al trabajo de observación que 19 satélites espaciales han realizado durante 15 años. Entre ellos, según la web de la NASA, se encuentran la misión espacial Grace de la NASA o el satélite europeo GOCE.

Imagen | NASA

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