Newton vs Einstein: la batalla por explicar la gravedad que ganó Einstein gracias a un eclipse en 1919

Este verano, muchas personas han organizado sus vacaciones en torno al eclipse que se verá en España el 12 de agosto. Sin duda, muchos lo ven como un espectáculo que quizás solo puedan ver una o muy pocas veces en la vida. No obstante, no debemos olvidar que no deja de ser un fenómeno con implicaciones científicas muy interesantes. Por ejemplo, algo muy curioso es que en 1919 se usó para darle la razón a Einstein.

Einstein vs Newton. En 1915, Einstein enunció su Teoría de la Relatividad General. En ella, a grandes rasgos, señalaba que la atracción de la gravedad se debe a una curvatura del espacio-tiempo causada por el efecto de los objetos con masa y energía. Antes de él, la teoría más aceptada sobre la gravedad era la que había lanzado Newton. En ella, se señalaba que la atracción gravitatoria se debía solo a la masa de los objetos. La energía no tenía nada que ver y, por supuesto, no tenía ni idea de que el tiempo y el espacio pudiesen estar entrelazados.

La hipótesis de Einstein fue recibida como interesante, pero buena parte de los físicos de la época no estaban dispuestos a abandonar la teoría de Newton. Si Einstein quería que le creyesen, tendría que demostrar que tenía razón. Un eclipse finalmente resultó ser el experimento ideal para su demostración, aunque no la llevó a cabo él, sino un astrónomo británico llamado Arthur Eddington.

Cuestión de luz. Newton consideraba que la luz estaba compuesta por corpúsculos con masa. Por lo tanto, estos también podrían ser atraídos por objetos masivos. Si el Sol atraía la luz de las estrellas a su alrededor, por ejemplo, lo haría con un arco de 0,84 segundos. Einstein, en cambio, hizo cálculos distintos.

Para él, la luz no es atraída como un imán atrae un metal ni nada parecido. Lo que ocurre, según su teoría, es que los objetos masivos curvan el espacio-tiempo, como una pelota que cae encima de una tela elástica. La luz, para pasar por ahí, debe tomar el camino más fácil, que es pasando por los bordes de ese surco que ha generado el objeto masivo en el espacio-tiempo. En definitiva, también se desvía, pero mucho más. Según los cálculos de Einstein, estaríamos ante un arco de 1,74 segundos.

Los objetos masivos deforman el espacio tiempo

El truco. Para saber quién tenía razón, bastaría con observar los efectos del Sol sobre un cúmulo de estrellas cercano. Pero claro, durante el día esas estrellas no se ven. Por eso, lo ideal sería aprovechar un eclipse que tape la luz del Sol y permita ver las estrellas cuando estas estén bien cerca de él.

Una excursión muy aprovechada. Para intentar darle la razón a Einstein, Arthur Eddington viajó a África en mayo de 1919. El día 29 de ese mes se produciría un eclipse muy interesante, ya que en ese momento el Sol estaría muy cerca de las Híades, un cúmulo estelar de gran tamaño. Se dirigió a la isla Príncipe e hizo los cálculos de la posición en la que deberían encontrarse las estrellas cuando apareciesen al esconderse el Sol.

Tenía apenas 7 minutos para intentar hacer fotografías y la meteorología no se lo puso fácil, pero consiguió aprovechar un momento sin nubes y tomar las instantáneas que le darían la razón al físico alemán. Como él ya intuía, las estrellas del cúmulo estaban desviadas con respecto a donde deberían estar si el Sol no ejerciese ninguna gravedad sobre ellas. Concretamente, con un arco de 1,7 segundos.

Hoy en día. Hace tiempo que los eclipses no se usan para confirmar las teorías que el panorama científico toma con recelo, pero sí que siguen siendo muy útiles para la ciencia. Dejan al descubierto la corona solar, esa capa superficial del astro rey en la que se gestan las tormentas solares que tanto pueden afectar a las comunicaciones terrestres. Hoy en día existen coronógrafos que crean una especie de eclipse falso para que se pueda estudiar la corona. Sin embargo, los eclipses ofrecen una oportunidad natural muy interesante para verla en todo su esplendor. Eso también es muy emocionante.

Imagen | Wikimedia Commons/Luc Viatour |ESA

En Xataka | Un tercio de España se quedará completamente a oscuras durante uno o dos minutos. Se acerca el evento astronómico del siglo



