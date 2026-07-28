La cuarta ola de calor del verano ya tiene fecha de inicio: la AEMET alerta de temperaturas extremas en plena crisis por los incendios

Este verano vamos a tener pocas treguas en lo que a las temperaturas se refiere, y tras el 'descanso' que vivimos este mismo fin de semana, ya tenemos encima de nosotros la cuarta ola de calor de este verano. Y es que, tras apuntalarlo en las últimas horas por parte de los modelos meteorológicos, la AEMET finalmente ha activado un aviso especial donde se apunta que tendremos un aumento considerable de las temperaturas al menos hasta el domingo.

¿Cuándo empieza? El aviso especial emitido por la AEMET marca el miércoles 29 de julio como el punto de partida oficial de este nuevo episodio. Aunque la situación anticiclónica ya ha comenzado a elevar los termómetros, será el miércoles cuando las temperaturas den un salto extraordinario, especialmente en el tercio este de la Península.

No será algo puntual, sino que la previsión oficial apunta a que el calor extremo se quedará con nosotros al menos hasta el domingo, 2 de agosto, aunque ya hay voces que apuntan que las temperaturas elevadas se mantendrán buena parte de la próxima semana.

El mapa del horno. El mismo miércoles, el mercurio alcanzará los 39-41 ºC en los principales valles del suroeste, como son el Guadalquivir, Guadiana y Tajo. Pero además, romperá la barrera de los 40-42 ºC en el valle del Ebro y las depresiones del noreste. En Canarias, el descenso de la capa húmeda dejará temperaturas por encima de los 37 ºC y fuerte presencia de calima.

El jueves sí que habrá un ligero respiro térmico en la cornisa cantábrica, pero el calor asfixiante se mantendrá inamovible en el centro, sur y este, repitiendo máximas extremas, que se alargará hasta el mismo viernes con temperaturas que seguirán rondando los 40-42 ºC.

Al final de la semana. Aunque los modelos muestran cierta incertidumbre a tantos días vista, no se prevé un descenso significativo de las temperaturas que permita rebajar los avisos, y las máximas seguirán estancadas por encima de los 40 ºC.

En el peor momento. Las temperaturas extremas suponen un grave peligro para la salud pública, y la propia AEMET ha advertido de un riesgo "importante" en las horas centrales del día. Pero además del campo médico, no debemos olvidarnos tampoco de los muchos incendios que estamos enfrentando en nuestro país.

Las labores de extinción, que actualmente se centran en grandes incendios en zonas de Ávila, Madrid, Toledo y Castellón, se enfrentan a unas condiciones dramáticas. La ola de calor trae consigo una humedad generalizada muy baja y vientos de componente sur localmente racheados y este escenario, que en climatología se conoce como el factor 30-30-30 (más de 30 grados, vientos de más de 30 km/h y menos del 30 % de humedad), disparará de nuevo el índice de riesgo de incendios a niveles extremos en prácticamente todo el territorio nacional.

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