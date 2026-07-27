"Se está violando el derecho a un transporte seguro": Renfe ya enfrenta una denuncia por la falta de aire acondicionado en sus trenes

Cansados de "viajar en vagones abarrotados y convertidos en verdaderas saunas". Así se sienten los usuarios según Acusval, la última asociación de consumidores en denunciar la falta de climatización en los trenes de Renfe. Esta vez, concretamente, en los de Cercanías de Madrid donde, aseguran, hay "riesgo para la salud pública".

¿Qué ha sucedido? Que los trenes de Renfe en el servicio de Cercanías de Madrid están teniendo graves problemas de climatización, una inconveniencia que multiplica las afectaciones sobre los viajeros justo cuando coinciden con una ola de calor y obras en multitud de líneas y medios de transporte.

Al menos eso es lo que denuncian desde la Asociación de Consumidores y Usuarios de Valdemoro, un pueblo al sur de Madrid que muchos trabajadores toman para acudir a sus puestos de trabajo a diario. Aseguran que en los trenes se han realizado intervenciones médicas por lipotimias o ataques de ansiedad entre los pasajeros aunque no cuentan con datos concretos en estos casos.

¿Qué piden? Lo primero, una auditoría del estado de los sistemas de aire acondicionado y los protocolos de mantenimiento de Renfe, así como imponer las sanciones correspondientes porque se están produciendo "infracciones graves en materia de protección y seguridad de los viajeros".

Además, desde Acusval solicitan la inomovilización inmediata de los trenes cuya climatización no funciona durante los episodios de altas temperaturas. Y es que a preguntas de Xataka, la asociación lo tiene claro: "se está violando el derecho a un transporte seguro".

¿Qué dice Renfe? En Xataka hemos contactado con la compañía, quienes nos aseguran que la línea C-3 (la que conecta Valdemoro y Madrid) utilizan los trenes más modernos de la flota y que el buen funcionamiento de la climatización no está comprometido. Aseguran que solo tienen constancia de dos incidentes "asociados a problemas de climatización en los dos últimos meses". Señalan, con todo, que están realizando las labores de mantenimiento necesarias.

Así mismo, Renfe nos ha recalcado que para ofrecer sus servicios públicos cuentan con 970 vehículos y que las series más antiguas pueden tener problemas cuando la temperatura superan los 36ºC, valores que se tuvieron en cuenta en el momento de su fabricación, lejos de los 40ºC registrados en las últimas semanas.

Pero, además, han puesto en marcha lo que denominan Plan de Mejora de Climatización de Renfe. Este plan contempla actuaciones sobre los trenes para mejorar la eficiencia del aire acondicionado en momentos de altas temperaturas, un mantenimiento más exhaustivo para el cambio de piezas como la sustitución de filtros y una nueva configuración de los equipos para aumentar la temperatura a la que pueden trabajar. En el caso concreto de Cercanías Madrid, se ha activado un plan específico de limpieza y revisión de los trenes ya que la antigüedad de los mismos es superior al de otras regiones.

¿Qué pasa ahora? Preguntados sobre lo que esto implica, desde la asociación confirman que lo que han hecho ha sido denunciar a Renfe SA frente a la Dirección General de Comercio y Consumo de Madrid. Esto quiere decir que ahora la oficina tendrá que iniciar una investigación para conocer de qué manera está actuando la compañía y, si lo consideran oportuno, sancionar a la misma por poner en funcionamiento trenes en los que falla la climatización.

"Un riesgo". Las constantes olas de calor han puesto a la refrigeración de los trenes en el punto de mira. La semana pasada, Renfe asumía que los trenes entre Madrid y Badajoz están realizando el trayecto, en algunas ocasiones, con vagones donde no funcionaba el aire acondicionado. Según la compañía, esto se debía a que el calor era tan intenso que el sistema de refrigeración no daba más de sí y el sistema se autoprotegía, redirigiendo la climatización a los sistemas críticos del tren para que siguiera en funcionamiento.

En este caso, la compañía no nos ha dado una respuesta concluyente sobre la situación madrileña pero el asunto es más complicado si tenemos en cuenta que las obras en la red ferroviaria de la ciudad están saturando los trenes que sí están en funcionamiento. A ello hay que sumar las múltiples obras en las opciones alternativas como el Metro de Madrid o las afecciones en las carreteras, desde las circunvalaciones como la M-50 a las arterias principales de entrada como la A-5.

¿Sirve para algo? Es lo que nos queda por ver. Según la asociación, esto va un paso más allá que las reclamaciones que pueden hacer los viajeros. Y es que si un cliente particular interpone una queja, queda en el aire qué decisión va a tomar la compañía. En algunos casos, eso sí, se ha devuelto el dinero a los clientes aunque haya llevado años de retraso. Esta vía es más directa y debería producir una investigación en profundidad de lo sucedido.

Lo que sí es seguro es que la Unión Europea obliga a que el servicio de transporte público sea confortable y cuente con las medidas de seguridad mínimas requeridas, tal y como se recoge en el Reglamento sobre los derechos y las obligaciones de los viajeros de ferrocarril.

Desde Renfe siempre han defendido que trabajan para mejorar el servicio con altas temperaturas y que, como en el caso de los servicios de media distancia, trabajan en un plan específico para enfrentar las altas temperaturas.

Foto | Galandil

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