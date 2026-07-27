La psicología dice que las personas que dan las gracias a los conductores al cruzar la calle no lo hacen solo por gratitud

Cuando un coche se detiene ante un paso de peatones para dejarnos pasar, es normal, casi instintivo, levantar la mano en señal de agradecimiento. Sin embargo, este gesto va un poco más allá de ser educados con la otra persona, o al menos eso es lo que sostienen los psicólogos. Según las conclusiones de los expertos, detrás de este peculiar hábito se esconden mecanismos mucho más profundos.

Por qué los peatones saludan a los conductores al cruzar la calle

No es ningún secreto que el tráfico no es agradable. Suele ser sinónimo de prisas, estrés y nervios, sobre todo a determinadas horas del día. Por eso, el simple hecho de levantar la mano en señal de agradecimiento resulta tan llamativo. Es algo que también hacen los conductores, pero resulta mucho más evidente en los peatones cuando un coche les cede el paso.

Los psicólogos clasifican este gesto como una conducta prosocial, es decir, pequeñas acciones desinteresadas que se perciben de forma positiva en nuestras interacciones con los demás. En este tipo de conductas se incluyen otras opciones como, por ejemplo, ayudar a llevar bolsas de la compra, compartir una ubicación con alguien de fuera o consolar.

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Los expertos asocian este comportamiento con la amabilidad, uno de los rasgos del modelo de personalidad de los Cinco Grandes. Este modelo establece que la personalidad humana se compone de cinco rasgos principales, a saber:

Apertura a la experiencia.

Responsabilidad (o minuciosidad).

Extraversión.

Amabilidad.

Neuroticismo (o inestabilidad emocional).

En teoría, las personas que saludan automáticamente a los conductores cuando les dejan pasar muestran mayores niveles de empatía, cordialidad, amabilidad y disposición a cooperar. Adoptan una actitud altruista en sus relaciones cotidianas con el resto de la sociedad.

Es la combinación y la intensidad de cada uno de estos factores lo que acaba definiendo nuestro carácter. Al realizar este gesto hacia el conductor, el peatón también demuestra, inconscientemente, que es consciente de las personas que le rodean. Este tipo de comportamiento sirve para recordar a los demás que el espacio público es un lugar compartido por todos, y un saludo amistoso puede ser suficiente para rebajar la tensión de una situación de estrés en la carretera.

Vía | Gry-Online

Imagen | Gry-Online