La AEMET da un nuevo aviso: "Vuelve el calor muy intenso a la mayor parte del país, especialmente a partir del martes"

Si pensábamos que la bajada de temperaturas que hemos vivido este fin de semana iba a ser algo duradero, la verdad es que nos equivocábamos completamente, puesto que las temperaturas están a punto de volver a subir en buena parte de la península. Algo que nos anticipa una posible nueva ola de calor, que sería ya la cuarta que vivimos en este verano.

El aviso de la AEMET. A través de su cuenta de X, el organismo público dejó claro que "vuelve el calor muy intenso a la mayor parte del país, especialmente a partir del martes". Incluso va más allá al apuntar que, con los datos que tenemos encima de la mesa, este mes de julio empataría como el mes más cálido desde que hay registros, junto con julio de 2022.

Ahora, el culpable de este aumento de temperaturas estaría en una intrusión de aire muy cálido que entraría en las próximas horas en la península ibérica y que formaría un auténtico "domo de calor" que dispararía los termómetros.

Lo que está por venir. Para entender por qué las temperaturas van a escalar tan rápidamente, hay que mirar hacia el norte de África. La situación que prevén los meteorólogos, como Samuel Biener en Meteored, se debe al fortalecimiento de una dorsal anticiclónica subtropical que quedará estacionada sobre nuestra geografía.

Esta configuración crea este 'domo de calor' que actúa como una inmensa tapadera de altas presiones que empuja el aire caliente hacia abajo, atrapándolo y comprimiéndolo contra la superficie. El resultado es que el ambiente se recalienta día tras día sin posibilidad de ventilación y, para complicar más la situación, llega cargado de polvo en suspensión directamente desde el Sáhara.

La escalada térmica. El repunte de las temperaturas será drástico y rápido y a lo largo de la semana, los termómetros irán escalando hasta situarse en valores que superarán en más de 4 ºC la media habitual para esta época en zonas como el Pirineo, el valle del Ebro y el centro-este de Castilla y León.

Lo importante es que, a partir del miércoles, la situación sube de nivel, puesto que las depresiones fluviales se estabilizarán en la horquilla térmica de los 40 a 42 ºC y ciudades como Sevilla, Jaén, Badajoz y Ciudad Real superarán la barrera de los 40 ºC a la sombra con facilidad.

Lo crítico llegará el viernes, y si las previsiones del modelo europeo ECMWF no varían, la antesala del fin de semana será la jornada más asfixiante. Por ejemplo, el entorno de Córdoba podría registrar picos de hasta 44 ºC, mientras que zonas como Toledo o Zaragoza orbitarán los 42 ºC.

En espera. Técnicamente, la AEMET aún no ha activado el aviso oficial de ola de calor para este episodio, ya que para ello se deben cumplir criterios muy estrictos de intensidad, extensión territorial y duración (un mínimo de tres días consecutivos). Sin embargo, con los datos de los modelos en la mano, todo apunta a que estamos a las puertas de la cuarta gran ola de esta temporada.

Es por ello que, pese a que de momento solo se ha avisado de una subida de temperaturas y se han activado diferentes alertas amarillas y naranjas en el territorio nacional, en las próximas horas se podría acabar confirmando esta nueva ola de calor. Y lo más importante es que las temperaturas no son lo único que preocupa, puesto que también hay posibilidad de que aparezcan tormentas que podrían ser localmente intensas.

Imágenes | Meteologix

En Xataka | Este mapa te muestra todos los incendios activos de España en tiempo real, y puede avisarte si hay uno cerca de tu casa