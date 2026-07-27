"Es el mayor de la historia de España": Ávila es la prueba de que los grandes incendios forestales han llegado para quedarse

Si hablamos de incendios forestales, 2025 fue un año trágico. Las llamas calcinaron decenas de miles de hectáreas, castigaron parajes naturales como Las Médulas o el entorno del lago Sanabria y dejaron uno de los peores episodios de la historia de España: el incendio de Larouco, Quiroga y Oencia, en el noroeste peninsular, que tiñó de ceniza 37.675 h. Hicieron falta 19 días para doblegarlo. Aquella cifra marcó un hito y lo convirtió en el peor episodio de su tipo de la historia reciente de España, una pesadilla que parecía difícil de superar.

No hemos tardado ni un año en pulverizar esa marca.

¿Qué ha pasado? Que el verano de 2026 está siendo cruento en lo que a incendios forestales se refiere. Hace unas semanas un incendio en Los Gallardos, Almería, se cobró la vida de más de una docena de personas y en los últimos días las llamas han obligado a movilizar a los bomberos en varias regiones de España, incluidos los dos puntos que ahora mismo generan mayor expectación: el centro peninsular, (Madrid, Ávila y Toledo) y Vall d´Uixó, en la provincia de Castellón.

🟠 VP Sara Aagesen anuncia, desde el puesto de mando avanzado de Navalcarnero, que el incendio de Ávila es ya el mayor de la historia reciente de España



→ Más de 77.000 ha afectadas entre Ávila, Madrid y Toledo



→ Ávila: ~50.000 | Madrid: +25.000 | Toledo: +2.000 pic.twitter.com/zblpsSLUyG — Transición Ecológica y Reto Demográfico (@mitecogob) July 26, 2026

¿Tan preocupante es? Sí. Lo reconocía ayer mismo la ministra de Medio Ambiente, Sara Aagesen: "Estamos viviendo una temporada extraordinariamente complicada. Tan complicada como que llevamos 153.000 hectáreas afectadas en todo el territorio nacional, lo que supone seis veces más que el año 2025, si comparamos con el mismo período. 2025 fue extremadamente complejo y complicado y estamos viendo cómo este año se multiplica por seis".

¿Son todos iguales? No. La situación es particularmente preocupante en el territorio comprendido entre la Comunidad de Madrid y las provincias de Ávila y Toledo. Al menos así lo sugieren los datos que ha ido avanzando el Gobierno.

Según Interior, entre los tres incendios se han visto afectadas 89.763 personas: 59.896 han sido evacuadas y 29.867 confinadas. En cuanto a superficie calcinada, ayer Aagesen apuntaba a más de 77.000 hectáreas entre los tres territorios: algo más de 2.000 en Toledo, 25.000 en Madrid y cerca de 50.000 en Ávila.

🟧 Balance de incendios forestales a 25 de julio. Son provisionales desde 1 de enero



→ 131.113 ha forestales afectadas en 2026



→ 32 grandes incendios forestales



En el mismo periodo del año anterior fueron 24.133 ha y siete grandes incendios pic.twitter.com/PMHIutPo0Z — Transición Ecológica y Reto Demográfico (@mitecogob) July 25, 2026

🚨 ACTUALIZACIÓN | DATOS #IFBurgohondo



➡️ Gráfico con número de personas evacuadas y confinadas: pic.twitter.com/vIvONai0oY — Ministerio del Interior (@interiorgob) July 26, 2026

¿50.000 hectáreas? Correcto. Ese último dato es el más llamativo (descorazonador) de todos, como reconoce la ministra: "En el caso de Ávila estamos hablando del mayor incendio forestal de la historia reciente en nuestro país". Lo cierto es que a día de hoy supera e extensión a otros episodios críticos, como el sufrido en 2025 en Zamora o el de Llamas de Cabrera, en el Bierzo.

El episodio de Burgohondo (Ávila) también supera al incendio de Losacio, en Zamora, que se convirtió en uno de los más devastadores de la crónica reciente de España, con más de 35.000 h, o el que el agosto pasado castigó las provincias de Ourense, Lugo y León, que hasta hace no mucho algunos expertos consideraban el mayor de la historia de España, con un balance de 37.765 h calcinadas.

📢🔥⚫️Les pedimos que eviten desplazarse por carreteras de la sierra oeste de Madrid, en la zona de incendios de Ávila, Toledo y Castellón y que se mantengan informados a través de los canales oficiales.



➡️Se mantienen aún cortadas 43 carreteras secundarias. pic.twitter.com/J0TE8VLu6X — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) July 27, 2026

¿Cómo es posible? La gran pregunta. En juego entran factores como las condiciones meteorológicas (sobre todo la fuerza de las rachas de viento) y las propias características de los incendios, que avanzan con varios frentes.

La ecuación es sin embargo mucho más compleja y se añaden otros factores, entre los que se incluyen las imprudencias, el abandono de los montes favorecido por la despoblación del rural o incluso un cambio en las propias características de los incendios, que alentados precisamente por la acumulación de maleza y el cambio climático derivan en los denominados fuegos de sexta generación.

Imagen | Ministerio de Defensa (X)

En Xataka | España tiene cada vez más bosques y menos recursos para prevenir los incendios. Su solución: burros bomberos