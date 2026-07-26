Una nube a cientos de kilómetros te puede arruinar el eclipse de este verano y ya empezamos a saber qué tiempo hará en cada sitio

A medida que se acerca el momento de ver el eclipse solar del 12 de agosto de 2026, muchos nos hacemos la misma pregunta: ¿acompañará el tiempo? Esta es una duda relevante siempre que vayamos a observar uno de estos fenómenos astronómicos. Nadie quiere que la lluvia le arruine el espectáculo. Sin embargo, en concreto, es aún más importante mirar al cielo, ya que la Luna ocultará el Sol en un momento muy cercano al atardecer, por lo que las nubes pueden ser especialmente traicioneras.

Hoy por hoy, no podemos saber con seguridad qué pasará. Las predicciones meteorológicas son más exactas cuanto más se acerca la fecha. Para que se consideren fiables deben hacerse con unos 3 días de antelación. No obstante, ya están empezando a aparecer los primeros mapas de tendencias para la semana del eclipse. Son relativamente optimistas, aunque tampoco pintan un escenario ideal.

Días más secos de lo normal. En general, las previsiones apuntan a que los días serán más secos de lo normal para estas fechas en Extremadura, el norte de Andalucía y el este de Castilla y la Mancha. En estos puntos no se verá el eclipse solar en su totalidad, pero sí que se cubrirá buena parte del Sol y el espectáculo será digno de disfrutar. Por otro lado, hay una pequeña zona con menos suerte, pues se esperan más lluvias de lo normal en esta época. Se trata del resto de Castilla la Mancha y el centro-sur de Aragón. Aquí ya si nos encontramos con algunos puntos de la franja de totalidad.

Seco no quiere decir sin nubes. Que no se esperen lluvias no quiere decir que los cielos vayan a estar totalmente despejados o sin calima. La calima no la podemos predecir con tanta antelación y las nubes tampoco. Sí que sabemos que en lugares del interior como Burgos, Soria o Teruel, la climatología de agosto suele favorecer cielos despejados, aunque pueden darse tormentas vespertinas que arruinen la puesta de sol. En el norte, por su parte, habrá que prestar atención a la nubosidad atlántica.

¿Y el calor qué? Los primeros mapas de tendencias apuntan a que el día del eclipse será más cálido de lo normal en prácticamente toda España. Sorpresa para nadie, con el verano que llevamos. Por ese motivo, se está insistiendo mucho en el uso de gorra y ropa fresca, así como en llevar botellas de agua para evitar los efectos del calor. Durante el momento exacto del eclipse bajan las temperaturas por razones obvias, pero lo normal es ir al sitio bastante tiempo antes, por lo que el calor puede ser un problema si no tomamos precauciones.

El problema de la puesta de sol. Por la hora a la que tendrá lugar el eclipse, el Sol estará muy cerca del horizonte. En ese punto, ocurre que la luz tiene que recorrer un camino más largo a través de la atmósfera para llegar hasta nosotros. La atmósfera atenúa la luz solar. Por eso, al recorrer más atmósfera, la luz llega muy débil. Si a eso le sumamos unas pocas nubes en el oeste, se nos puede fastidiar el eclipse. Además, se da el problema de que, con el Sol así de bajo, incluso las nubes que se encuentran a cientos de kilómetros pueden ser molestas, de nuevo porque la luz debe recorrer un camino muy largo para alcanzarnos.

De todos modos, tendremos que ser pacientes. Cuando se acerque mucho más la fecha, podremos saber con más seguridad si habrá nubes molestas. De hecho, incluso sabiéndolo, podemos tener alguna sorpresa en el último momento. Se han dado casos incluso de cielos nubosos y tormentosos que se han abierto unos segundos durante el eclipse por pura suerte. Incluso con nubes de última hora, no hay que dar el eclipse solar por perdido.

Imagen | Magnific/Wikimedia Commons

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