Puertomingalvo, el pueblo de Teruel de 130 habitantes lleva más de un año sin camas libres para el eclipse

El eclipse solar del próximo 12 de agosto va a ser una ocasión ideal para hacer turismo en lugares en los que normalmente no lo haríamos. Son muchas las personas que han optado por organizar sus vacaciones en torno a este gran evento astronómico, cuya franja de totalidad no cruzará precisamente por los lugares más turísticos de España. No pasará por Benidorm, las islas Canarias o la Costa del Sol. Sí que se verá en algunos puntos bastante turísticos de las islas Baleares, pero poco más. Mayormente descargará todo su esplendor en la famosa España vaciada.

El Sol manda, por lo que muchas personas que posiblemente no habrían tenido estos destinos entre sus opciones para vacacionar en verano han decidido adentrarse en esos pequeños pueblos y descubrir todo su encanto. Porque, lógicamente, habrá mucho que hacer más allá de ver el eclipse, cuya totalidad no llegará a los dos minutos. Castilla León, Navarra y Aragón, por ejemplo, albergan muchos pueblos interesantes para aprovechar la jornada del eclipse y los días previos y posteriores. Por ejemplo, muchas personas optarán por verlo en Puertomingalvo, una bonita localidad turolense en la que todos sus alojamientos colgaron el cartel de completo para estas fechas hace más de un año. Aunque no es necesario alojarse directamente en el pueblo para disfrutar de todo lo que tiene que ofrecer.

Una población cambiante que se prepara para el gran eclipse solar

Como no podía ser de otra manera, para conocer un poco mejor la localidad de Puertomingalvo me he puesto en contacto con Manuel Vázquez, el guía encargado de su Oficina de Turismo.

Cuenta que, si bien actualmente hay unas 130 personas censadas en este pueblo de la comarca de Gúdar Javalambre, en verano esta suele situarse en torno a 600 personas. Hay muchas segundas residencias a las que viajan en verano algunas personas que se mudaron a Castellón u otras ciudades más industrializadas en busca de trabajo. Pero también hay 11 alojamientos que llevan llenos más de un año.

Es cierto que en verano siempre se llena, pero las reservas para agosto suelen empezar a cerrarse en junio, no con un año de antelación. Además, Vázquez es un amante de las estadísticas, por lo que ha estado estudiando las búsquedas que se han hecho en la web de Puertomingalvo. Así, ha observado que, si bien el año pasado destacaban las búsquedas en francés, este año las han superado con creces las búsquedas en español. Eso no significa que el pueblo no tuviese turismo nacional. Tenía, y mucho. Pero puede que fuesen personas que no tuviesen que buscar sobre el pueblo. Ahora, gracias al eclipse, hay muchos más españoles que se han interesado en conocerlo.

Ermita de Santa Bárbara de Nicomedia

Por todo esto, el Gobierno de Aragón lleva también un año preparando a esta y otras localidades cercanas para lo que está por llegar. “Desde el Gobierno de Aragón nos envían charlas e información sobre cómo utilizar las gafas homologadas, prevenir incendios, etc.”, señala Vázquez. “Nosotros nos dedicamos a informar sobre el eclipse a quien lo necesite”.

El pueblo está situado a 1.456 metros de altura y cuenta con un cielo muy limpio. Además, según Vázquez, solo ha habido una tormenta de verano en esas fechas en los últimos años. Generalmente los cielos suelen estar despejados, por lo que lo más probable es que la meteorología se comporte cuando llegue el día.

Mucho más que un eclipse

El eclipse será una ocasión ideal para que muchas personas que ni siquiera conocían Puertomingalvo se animen a adentrarse dentro de sus murallas medievales. En verano, con su población quintuplicada, el pueblo bulle, con un programa de fiestas de lo más completo. “El cronograma para agosto es una locura”, celebra el guía turístico. “El año pasado se hicieron más de 100 actividades en 30 días y este año también se esperan muchísimas actividades”.

En definitiva, las personas que decidan aprovechar el eclipse para visitar Puertomingalvo tendrán un buen programa de actividades. Pero, además, disfrutarán de muchos lugares para visitar. Y es que, a pesar de su reducido tamaño, Puertomingalvo tiene muchísimo patrimonio. Forma parte de la Asociación de pueblos más bonitos de España y en 1982 fue declarado Bien de Interés Cultural en la categoría de Conjunto Histórico Artístico.

Nada más llegar, el visitante puede disfrutar de la observación de sus murallas, pero en su interior el arte y la historia no se acaban. Destaca el Castillo, en el que se puede concertar una visita privada, así como el edificio del Ayuntamiento y las ermitas. Todos estos edificios son del Gótico Civil y fueron construidos entre los siglos XIV y XVI. También se pueden visitar la Iglesia de la Purificación y San Blas, El Hospicio Poma, los lavaderos y el Hospital de los Pobres, que actualmente se ha reconvertido en albergue y biblioteca.

Por otro lado, destaca la Casa Llorens, una casa palaciega muy bien conservada, que se construyó entre los siglos XVI y XVII.

Deporte y Naturaleza

En los alrededores del pueblo hay numerosas rutas de senderismo que se pueden visitar caminando, en bicicleta o incluso a caballo. Es una forma ideal de disfrutar de la naturaleza y el deporte en cualquier momento del año. En verano, sin duda, una de las más recomendables es la ruta de la Cascada del Arquero, ya que se puede finalizar con un baño en el río, ideal para el calor.

Fuera del pueblo, además, se pueden visitar los restos del poblado íbero de Los Castillejos.

En definitiva, la historia, la naturaleza y el cielo se unen en un combo perfecto para unas vacaciones diferentes. Puertomingalvo es una gran ubicación para observar el eclipse solar, pero también para deleitarse con todo lo que tiene que ofrecer, tanto este año como en cualquier momento que decidamos visitarlo.

Imagen | Pabloandr85, Juan Emilio Prades Bel

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