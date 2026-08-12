Cinco millones de visualizaciones en cuatro días: Netflix ha vuelto a acertar con el true crime en su nueva miniserie

Netflix tiene motivos para estar contenta, porque su nuevo estreno está funcionando de escándalo. La compañía lanzó el pasado 30 de julio la serie 'Bomba en el Pan Am 103', una producción de apenas seis capítulos que está basada en hechos reales (y trágicos) y que en solo cuatro días ha conseguido colocarse en tercera posición del top 10 de series en inglés en la plataforma a nivel global. En menos de una semana desde su estreno, la miniserie ha sumado cinco millones de visualizaciones.

Un repaso a la serie. Se estrenó en BBC One en mayo del año pasado y llegó a Netflix hace apenas unos días. Fue creada por Jonathan Lee y dirigida por Michael Keillor. El elenco de actores lo componen nombres como Connor Swindells, Patrick J. Adams, Peter Mullan, Merritt Wever y Lauren Lyle.

Imagen | Netflix, BBC

Qué cuenta. El 21 de diciembre de 1988, el vuelo 103 de Pan Am cubría la ruta Frankfurt-Londres-Nueva York-Detroit. El tramo transatlántico lo hacía un Boeing 747 que despegó de Heathrow poco después de las seis y media de la tarde. 38 minutos más tarde estalló a 31.000 pies sobre Lockerbie, una pequeña localidad del sur de Escocia, y se desintegró en el aire.

Murieron 270 personas: 259 a bordo y otras 11 en tierra, sobre las que cayeron los restos del avión. La causa fue una bomba de unos 450 gramos de Semtex escondida dentro de un radiocasete, metido a su vez en una maleta que viajaba en bodega sin ningún pasajero asociado.

¿Por qué vuelve a escena? Porque Abu Agila Masud, el acusado de construir la bomba que estalló en pleno vuelo, lleva bajo custodia estadounidense desde diciembre de 2022 y su juicio tendrá lugar a finales de agosto. Masud sostiene que la confesión que lo incrimina es falsa y que la hizo bajo coacción, aunque la jueza acaba de admitirla como prueba.

Antes que él, otros dos libios pasaron por un tribunal. Abdelbaset al-Megrahi y Lamin Khalifah Fhimah fueron acusados en 1991, pero Gadafi se negó a entregarlos a la justicia escocesa o estadounidense y propuso juzgarlos en un país neutral. Después de años de sanciones de la ONU y de negociaciones, Londres y Washington aceptaron y Libia los entregó en 1999.

El juicio se celebró entre mayo de 2000 y enero de 2001 en Camp Zeist, una antigua base aérea de Países Bajos: un tribunal escocés aplicando ley escocesa en suelo holandés. Megrahi fue condenado a cadena perpetua, aunque salió en 2009 por razones humanitarias con un cáncer de próstata terminal. Murió en 2012 en Trípoli, su ciudad de origen, sin dejar de proclamarse inocente. Fhimah fue absuelto.

La serie llega después estreno de 'Lockerbie: A Search for Truth'. Esta, protagonizada por Colin Firth, cuenta lo mismo desde el punto de vista de Jim Swire, un padre que perdió a su hija en el atentado y ha cuestionado desde entonces la versión oficial.

Lo que provocó. El atentado fue el origen de la generalización del emparejamiento positivo entre pasajero y equipaje, es decir, que una maleta facturada no vuele si su dueño no embarca. La Aviation Security Improvement Act de 1990 recogió las recomendaciones de la comisión presidencial creada tras el atentado, y en 1991 se firmó en Montreal el convenio que obliga a marcar los explosivos plásticos en fabricación con sustancias que los hagan detectables. El objetivo es evitar este tipo de tragedias. Pan Am cerró en diciembre de 1991, tres años después del atentado.

Imagen | Netflix

Vía | AdoroCinema

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