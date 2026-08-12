Baja de precio el Rowenta Eclipse, un ventilador 3 en 1 que es ideal para sobrellevar la nueva ola de calor

Volvemos, una vez más, a tener una ola de calor, por lo que si aún no tienes ningún dispositivo para sobrellevar mejor las altas temperaturas, en tiendas como Amazon podemos encontrar ofertas como la del Rowenta Eclipse, un dispositivo que ahora mismo se encuentra por 349,99 euros.
Rowenta Eclipse
Un ventilador con función de purificador y calefactor
El Rowenta Eclipse es un dispositivo 3 en 1, por lo que en este caso cuenta con función de ventilador, de purificador y también de calefactor. De esta forma, se le puede dar utilidad tanto en verano como en invierno. Además, su diseño es bastante similar al modelo de Dyson, por lo que viene sin aspas.
Tal y como menciona Rowenta, el dispositivo en su función de purificación es capaz de atrapar hasta el 99,95% de partículas pequeñas de hasta 0,1 micras, como es el caso del polvo. Y respecto a su función de calefactor, ofrece una potencia de 2.100W e incluye función de apagado automático para evitar que se sobrecaliente.
La función de ventilador, que es la que más puede interesar en este mismo momento, cuenta con oscilación de 0, 30, 60 y 90º. También ofrece una velocidad de aire de 2,1 m/s y un alcance de hasta ocho metros
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⚡ EN RESUMEN: oferta del Rowenta Eclipse hoy
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✅ LO MEJOR
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❌ LO PEOR
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💡 CÓMPRALO SI... Vives en un hogar con niños o mascotas y buscas un buen ventilador con función de calefactor para que puedas utilizarlo también en inverno.
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⛔ NO LO COMPRES SI... Quieres refrigerar la habitación. En estos caso es mejor un aire acondicionado, de split o portátil.
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