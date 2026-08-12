Yo creaba los cupones de una tienda online. Ahora le pido a la IA que encuentre los que otras esconden

Como aficionado a los descuentos que soy, nunca compro nada importante por internet sin antes haber mirado si la tienda ofrecía algún tipo de cupón. El 10 % de nuevo usuario, la suscripción a la newsletter, el código de unas rebajas puntuales... Todos los ecommerce se reservan cupones, algunos no precisamente a la vista. Por eso tengo un aliado capaz de descubrirlos: la IA. En mi caso, llevo usando ChatGPT desde hace unos meses.

Cuando los recopiladores de códigos ya no ayudan. Antes de la IA, solía buscar por el nombre de la tienda añadiendo los términos de “cupón” o “código”. Hubo un tiempo que esta estrategia funcionó, después dejó de hacerlo: aparte de que las páginas que recopilaban cupones crecieron como la espuma, la enorme competencia entre ellas les llevó a recurrir a trucos de SEO para engañar a los usuarios con cupones que realmente no existían. La práctica ha contaminado hasta tal punto el buscador, que Google ha metido mano: su política de abuso de reputación pone como ejemplo de spam a sitios que abusan de su autoridad para promocionar cupones de terceros.

Las páginas de cupones ya no son la referencia. Hay algunas donde se siguen publicando códigos de descuentos útiles, como Chollometro. Y canales de Telegram donde puede merecer la pena bucear en busca de una rebajilla. Dada la dificultad de conseguir un cupón que funcione, creo que la IA es la mejor herramienta de consulta antes de una compra. Después de la almohada, por supuesto.

Búsqueda de cupones en la web de MediaMarkt

“ChatGPT, busca cupones para esta tienda”. No hace falta escribir mucho más. Sirve para cualquier cuenta de usuario y en otros chatbots similares, como Gemini o Claude. Eso sí, la efectividad de la búsqueda mejora con lo siguiente:

Las suscripciones de pago permiten una búsqueda más profunda y mejores modelos. Esto aumenta la efectividad en la caza de cupones.

Si está disponible el modo “thinking”, es buena idea activarlo.

Recomiendo huir de los modelos flash (instantáneo): una búsqueda rápida no nos interesa.

La investigación avanzada, o búsqueda profunda, es la mejor herramienta de todas para hacer que la IA bucee en lo más profundo para localizar los cupones.

Usar los modelos avanzados y la búsqueda profunda consume buena parte de la cuota de suscripción. Tenlo en cuenta por si necesitas la IA para realizar tareas más importantes

Un prompt sencillo es más que suficiente, aunque tiene sus pegas en la búsqueda profunda: la respuesta será un informe gigantesco para algo en lo que solo necesitamos unas pocas líneas de retorno. Así que algo de este estilo suele funcionar bastante bien:

“Búscame todos los cupones de descuento que encuentres para la tienda XXX. Bucea en la página del comercio, en sus redes sociales y en todos los sitios que publican descuentos para localizarme todos los que estén activos y funcionando ahora mismo. No me generes un informe larguísimo: solo quiero el listado de los cupones con el descuento que generan y si necesito hacer un proceso concreto para aplicarlos”.

No es magia. Una petición a ChatGPT y compañía facilita la búsqueda de cupones, pero no por ello va a encontrar descuentos válidos antes de hacer cualquier compra. Puede que los que localice ya no funcionen, que no puedan aplicarse al producto que queremos (me ha pasado muchas veces) o que, simplemente, la tienda no tenga cupones activos en ese momento.

Ojo, que la IA alucina. Ya sabemos cuánto le gusta complacernos a los modelos, por eso hay que probar manualmente todos los cupones que logren encontrar. La IA tiende a inventárselos si no localiza algo potable, por eso recomiendo, en la medida de lo posible, usar modelos avanzados. Son los que menos tendencia tienen a alucinar. Sin que la tendencia al error se evapore.

Una buena práctica es añadir al prompt de búsqueda un “Asegúrate de que no te has inventado los cupones antes de dármelos” y pedirle confirmación de que todos son realmente válidos, sobre todo si la lista es muy grande. Los modelos no pueden imitar la tarea de añadir un producto a la cesta e ir probando automáticamente los modelos, tampoco los agentes poseen esa capacidad. Al menos en los más generales.

Los cupones están ahí, otra cosa es que se vean. Estuve del otro lado, creando códigos para una tienda dentro de mi trabajo como responsable de marketing digital, y sé bien para qué sirven: atraen conversiones. Muchas. Casi cualquier ecommerce mantiene varios activos a la vez, pero eso no significa que ChatGPT vaya a encontrarlos: suelen guardarse para una campaña concreta, un tipo de cliente o para rescatar carritos abandonados a su suerte. Por eso vale la pena preguntarle a la IA antes de cada compra: cuesta un par de minutos y, cuando acierta, el ahorro se nota. Doy fe.

Imagen de portada | ChatGPT editada

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